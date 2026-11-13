Après-FINUL : Salam prépare les discussions

Nawaf Salam consulte sur l’après-FINUL avant la visite attendue de Mike Waltz. Une source gouvernementale rapporte des réserves libanaises sur la coordination militaire directe et les sociétés privées. Le débat porte aussi sur une éventuelle résolution du Conseil de sécurité, tandis que le G7 soutient une nouvelle architecture de sécurité.

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Nawaf Salam prépare les discussions sur l’après-FINUL avec Washington. Selon une source gouvernementale citée vendredi 13 novembre par un quotidien libanais, le Premier ministre multiplie les consultations sur le dispositif appelé à surveiller le Sud après le départ des Casques bleus. Cette source rapporte deux refus libanais : une coordination directe entre les armées libanaise et israélienne, et le recours à des sociétés privées pour assurer cette mission.

Ces échanges précèdent une visite attendue de Mike Waltz, représentant des États-Unis auprès des Nations unies. La même source l’annonce pour lundi 16 novembre. La presse libanaise évoque un déplacement sur deux jours, les 16 et 17 novembre. Salam entend examiner les propositions américaines avant de préciser la formule que défendra Beyrouth.

Le dossier comporte deux négociations liées : les fonctions de la présence internationale au Sud et son cadre diplomatique. À la question du remplacement de la FINUL s’ajoute celle d’une éventuelle résolution du Conseil de sécurité consacrant les nouveaux arrangements.

Après-FINUL : les réserves prêtées à Beyrouth

D’après la source gouvernementale, Salam a longuement abordé l’avenir du Sud avec António Guterres, en marge de la COP31 à Antalya. Leur rencontre figure dans les comptes rendus des déplacements du Premier ministre du 11 novembre. Le détail de leurs échanges sur la relève des Casques bleus est rapporté par cette source, sans compte rendu conjoint publié sur ces propositions.

Le gouvernement chercherait à préserver trois fonctions aujourd’hui assurées par la FINUL : surveiller le terrain, rendre compte des incidents et maintenir les communications. La réduction de l’escalade constituerait l’autre axe des consultations. Le dispositif souhaité doit ainsi conserver une capacité de liaison, dans une région où les incidents militaires nourrissent régulièrement des versions contradictoires.

La source attribue à Beyrouth une opposition à des contacts directs entre les deux armées dans le futur mécanisme. Elle rapporte aussi le rejet d’une formule faisant intervenir des entreprises privées. Elle cite Blackwater comme comparaison avec l’expérience irakienne, sans annoncer la sélection d’une société ni la conclusion d’un contrat pour le Liban.

Selon ce récit, Washington privilégie un mécanisme de vérification plus large plutôt que la reconduction du fonctionnement traditionnel de la FINUL. Les discussions doivent encore préciser le statut civil ou militaire des intervenants. La source indique que Salam souhaite entendre les explications de l’émissaire américain sur ce point.

Une demande libanaise au Conseil de sécurité ?

Un autre quotidien libanais rapporte vendredi un scénario distinct : les États-Unis souhaiteraient que Beyrouth demande lui-même au Conseil de sécurité d’intégrer l’accord-cadre dans une nouvelle résolution. Le journal s’appuie sur des informations anonymes et présente cette démarche comme une orientation américaine envisagée, non comme une demande déjà déposée par le Liban.

Dans cette lecture, l’origine libanaise de la requête aurait une portée diplomatique. Washington pourrait présenter le projet comme une réponse à une initiative de l’État concerné. Le journal estime que cette configuration rendrait politiquement plus difficile une opposition russe ou chinoise. Il ne rapporte aucun engagement de Moscou ou de Pékin à soutenir un texte.

Les règles du Conseil restent celles de la Charte des Nations unies. Une résolution sur une question de fond requiert au moins neuf voix favorables et peut être bloquée par le vote négatif d’un membre permanent. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine disposent de ce pouvoir. Une abstention d’un membre permanent n’empêche pas l’adoption lorsque le seuil des neuf voix est atteint.

Une initiative de Beyrouth pèserait donc dans la négociation politique, sans modifier ces règles. Le contenu d’un éventuel projet, la définition des engagements et les positions des membres du Conseil restent au cœur des discussions.

Le G7 soutient une nouvelle architecture de sécurité

Les positions publiques des partenaires du Liban donnent déjà certaines orientations. Dans leur déclaration publiée le 12 novembre, les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent à une architecture de sécurité solide et durable après la FINUL. Ils la placent en appui aux forces armées libanaises, conformément à la résolution 1701, et en soutien à la mise en œuvre du cadre trilatéral.

Les ministres demandent aussi des progrès dans les zones pilotes. Ils associent le désarmement vérifiable du Hezbollah, le redéploiement des forces israéliennes et le déploiement de l’armée libanaise. Ils réaffirment leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays.

Lors de son entretien avec Marco Rubio en marge de cette réunion, Jean-Noël Barrot a défendu la nécessité d’éviter un vide sécuritaire. Le compte rendu français, publié le 12 novembre, mentionne le travail sur une architecture de sécurité après le retrait. Il ne précise ni les effectifs, ni le commandement, ni le statut d’une force de remplacement.

La transition prévue à partir du 31 décembre

La résolution 2790 fixe la fin des opérations de la FINUL au 31 décembre 2026. Elle prévoit ensuite un retrait ordonné et sûr dans un délai d’un an, en consultation avec le gouvernement libanais et les pays contributeurs. Pendant cette phase, la mission conserve des fonctions limitées, notamment la protection de son personnel et, dans les limites de ses capacités, une contribution à la protection des civils.

Le texte demande également le retrait israélien des positions occupées au nord de la Ligne bleue et l’extension de l’autorité de l’État libanais. Il prévoit l’examen d’options pour poursuivre l’application de la résolution 1701 après le départ des Casques bleus, dont la surveillance de la Ligne bleue et le soutien au déploiement de l’armée au sud du Litani.

La visite annoncée de Mike Waltz doit permettre à Salam d’examiner les modalités américaines de cette transition. Pour Beyrouth, les consultations portent désormais sur les missions à conserver, les acteurs qui les exerceraient et la place des Nations unies dans le futur dispositif.

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