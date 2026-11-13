Iran : le CENTCOM conteste les préparatifs rapportés

Le CENTCOM qualifie de « pure spéculation » un reportage israélien sur une possible reprise des opérations contre l’Iran. À Jérusalem, la réunion entre Netanyahu et Eisenkot suscite des récits divergents sur l’urgence d’une frappe. Washington maintient sa pression sur Téhéran, tandis que la transition politique israélienne se poursuit dans un climat tendu.

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Le commandement central de l’armée américaine, CENTCOM, a qualifié de « pure spéculation » un reportage israélien annonçant des préparatifs pour une possible reprise des opérations contre l’Iran. Dans une réponse publiée le 13 novembre, un responsable du commandement a indiqué qu’il n’avait aucune mise à jour à communiquer sur le dispositif militaire américain au Moyen-Orient.

La veille, la télévision publique israélienne avait rapporté, en citant un responsable américain anonyme, que CENTCOM avait invité des représentants de l’armée israélienne présents aux États-Unis à se préparer à une éventuelle reprise prochaine des opérations. Des messages similaires auraient été transmis aux pays du Golfe par les canaux de sécurité.

Le CENTCOM conteste le récit des préparatifs

Le reportage reliait ces messages supposés au dispositif américain dans la région. Il évoquait environ 200 avions ravitailleurs répartis entre le Moyen-Orient et l’Europe, ainsi que deux porte-avions et l’arrivée attendue d’un troisième. Ces chiffres et ce calendrier étaient avancés par la source du reportage, sans confirmation du commandement américain.

La réponse de CENTCOM intervient dans une période de tensions persistantes autour de l’Iran. Donald Trump avait déclaré le 9 novembre qu’il ne prévoyait pas de nouvelles frappes majeures dans l’immédiat, tout en maintenant le blocus. Le 12 novembre, il a affirmé que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec Téhéran et demandé à JD Vance de se concentrer sur les dossiers intérieurs.

À Jérusalem, une réunion sur la sécurité

En Israël, Benjamin Netanyahu a reçu Gadi Eisenkot le 12 novembre pour une réunion d’information sécuritaire. Le dirigeant du parti Yashar a été chargé par le président Isaac Herzog de former le prochain gouvernement après les élections du 27 octobre. Netanyahu reste à la tête du gouvernement sortant pendant cette transition.

Selon une chaîne israélienne, l’armée aurait expliqué aux deux responsables qu’une frappe israélienne contre l’Iran ne présentait pas d’urgence immédiate. Elle aurait toutefois préconisé qu’Israël participe à une opération si Washington décidait de reprendre ses attaques.

Une autre chaîne a donné une lecture différente de la réunion. Une source lui a affirmé que les renseignements présentés devaient dissiper les soupçons d’Eisenkot sur les motivations de Netanyahu. Aucun compte rendu officiel détaillant l’évaluation militaire sur l’Iran n’a été publié.

La transition politique alimente le désaccord

Avant cette rencontre, Eisenkot avait demandé au premier ministre de s’abstenir de décisions militaires pouvant attendre l’entrée en fonction d’un gouvernement investi par la Knesset. Il avait mis en garde contre l’emploi des forces armées en l’absence d’une menace directe et immédiate nécessitant une réponse urgente.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a rejeté l’idée que l’exécutif doive obtenir l’autorisation de l’opposition pour agir. Il a assuré que Netanyahu, le chef d’état-major Eyal Zamir et lui-même partageaient la même appréciation de la menace iranienne et travaillaient en coordination.

Le bureau du premier ministre a annoncé une réunion du cabinet de sécurité pour dimanche. Eisenkot dispose pour sa part de 28 jours pour tenter de constituer une coalition, avec la possibilité de demander une prolongation de 14 jours.

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