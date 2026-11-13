Sud-Liban : les habitants face au départ de la FINUL

Le départ de la FINUL se prépare dans un Sud-Liban encore dévasté. Sa porte-parole décrit les difficultés des habitants revenus chez eux, les réseaux détruits et les inquiétudes des salariés libanais. Le retrait doit commencer après la fin du mandat, le 31 décembre 2026, dans une région toujours instable aujourd’hui.

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Au Sud-Liban, le retrait de la FINUL inquiète des habitants qui tentent encore de retrouver un logement, une activité et des services essentiels. Dans un entretien diffusé le 12 novembre, sa porte-parole, Kandice Ardiel, décrit une région où les retours se poursuivent au milieu des destructions. Le départ des Casques bleus menace aussi un soutien économique local et des emplois libanais, alors que plusieurs salariés de la mission ont eux-mêmes perdu leur maison ou des proches.

Les enfants retournent à l’école et les agriculteurs essaient de récolter leurs olives, rapporte-t-elle. Mais ces reprises d’activité se déroulent dans des villages lourdement endommagés. Les réseaux d’électricité, les installations d’eau et les routes figurent parmi les infrastructures détruites qu’il reste à reconstruire.

À Naqoura, les logements et les commerces détruits

La porte-parole cite Naqoura, où se trouve le quartier général de la mission, pour décrire les obstacles au retour. Cette localité côtière comptait des maisons, des commerces, des restaurants et des entreprises. Elle a été presque entièrement réduite en décombres, selon le constat présenté par la FINUL. Des habitants y ont perdu à la fois leur toit et leur gagne-pain.

Le manque de logements se double ainsi de difficultés pour reprendre un travail. Dans les villages où les familles peuvent revenir, les équipements nécessaires à la vie quotidienne restent fortement dégradés. Dans d’autres localités, les habitants ne peuvent toujours pas revenir, souligne Kandice Ardiel.

Les données des Nations unies présentées le 12 novembre font état de près d’un million de personnes déplacées revenues chez elles au Liban. Ce nombre a progressé de 13 % depuis septembre. Quelque 304 500 personnes restent cependant déplacées hors de leur région d’origine.

Le retrait de la FINUL inquiète aussi ses salariés libanais

La mission représente depuis des décennies une présence économique dans le Sud. Elle offre des emplois et soutient l’activité locale, au-delà de ses fonctions militaires. Son départ concerne donc directement les personnes qui travaillent pour elle, en plus des communautés voisines de ses installations.

La transition sera particulièrement éprouvante pour le personnel national, avertit Kandice Ardiel. Plusieurs de ces employés libanais ont subi des pertes familiales ou matérielles pendant le conflit. À ces épreuves s’ajoute désormais la fermeture annoncée de la mission où ils ont travaillé pendant des années.

Une région toujours exposée aux opérations militaires

Sur le terrain, la FINUL observe une diminution importante des hostilités depuis l’accord-cadre conclu en juin entre les États-Unis, le Liban et Israël. Elle continue toutefois de signaler des violations quotidiennes, principalement attribuées aux forces israéliennes.

Kandice Ardiel mentionne la construction de positions militaires et de routes, des démolitions, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie du côté libanais de la Ligne bleue. Ces activités entretiennent l’instabilité dans les zones où les habitants cherchent à se réinstaller.

La mission a également indiqué qu’une patrouille avait essuyé des tirs près de Wadi Jilu le mardi 10 novembre. Les Casques bleus ont riposté et l’échange a cessé. Aucun blessé n’a été signalé. La FINUL a demandé aux autorités libanaises d’ouvrir rapidement une enquête.

Un départ progressif à partir de la fin de décembre

La résolution 2790 prévoit l’arrêt des opérations de la FINUL au 31 décembre 2026, puis un retrait ordonné et sûr dans un délai d’un an. Adoptée en août 2025, elle organise cette phase en consultation avec le gouvernement libanais et en coordination avec les pays contributeurs.

Pendant le retrait, la mission conserve notamment des fonctions de protection de son personnel et de ses installations. Elle peut aussi contribuer, dans les limites de ses capacités, à la protection des civils et à l’acheminement de l’aide humanitaire sous direction civile.

Dans son entretien du 12 novembre, Kandice Ardiel souligne qu’aucune formule de remplacement n’a encore été décidée par le Conseil de sécurité. Elle défend le maintien d’une présence internationale et d’une surveillance impartiale. Pour les habitants du Sud, cette transition se prépare alors que les maisons, les commerces et les services essentiels restent à reconstruire.

Couverture : Ras Naqoura, photographie d’archives de François el Bacha / Libnanews. Date de prise de vue non établie ; cette image ne représente pas les destructions actuelles.

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