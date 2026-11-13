Polio : le Liban renforce la prévention

Le ministère libanais de la Santé renforce la prévention contre la poliomyélite après les cas détectés à Deir Ezzor, en Syrie. Vérification des vaccinations aux frontières officielles, rattrapage des doses et surveillance accrue figurent parmi les mesures annoncées. Les vaccins restent gratuits dans le réseau public et chez ses partenaires.

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Le Liban renforce sa prévention contre la poliomyélite après la détection de cas dans la province syrienne de Deir Ezzor. Le ministère de la Santé a annoncé, ce 13 novembre, une réunion d’urgence présidée par Rakan Nassereddine. Les mesures portent sur la vaccination des enfants, le contrôle de leur statut vaccinal aux frontières et la détection précoce des cas suspects. Le pays reste exempt de polio pour la vingt-troisième année consécutive, affirme le ministère.

La réunion a associé le Programme national de vaccination, les comités scientifiques et consultatifs, ainsi que les représentants de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF. Les équipes chargées de la surveillance épidémiologique et de la médecine préventive y ont également participé. Les autorités veulent prévenir une introduction du virus alors que les crises successives peuvent perturber l’accès aux doses de routine.

Polio : vérifier les vaccinations aux passages officiels

Le ministère demande de renforcer la coordination avec la Sûreté générale pour vérifier le statut vaccinal des enfants entrant par les postes-frontières officiels. Les équipes sanitaires doivent faciliter le rattrapage des doses manquantes, notamment avec le vaccin antipoliomyélitique oral. L’objectif annoncé est de saisir chaque occasion de protéger les enfants insuffisamment vaccinés.

Le communiqué ne prévoit pas de fermeture de frontière. Il décrit un dispositif de prévention sanitaire fondé sur la vérification et l’accès à la vaccination. Il ne précise pas encore le calendrier opérationnel de chaque poste ni les moyens supplémentaires qui y seront affectés.

Sur le territoire libanais, les services de santé doivent intensifier la vaccination habituelle, en priorité dans les zones de faible couverture. Le ministère demande aussi une surveillance renforcée et un repérage précoce des cas suspects. La coordination technique avec les deux agences des Nations unies et les partenaires sanitaires doit accompagner cette préparation.

Des doses gratuites et un appel aux familles

Les parents sont invités à vérifier que leurs enfants ont reçu toutes les doses prévues par le Programme national de vaccination. Le ministère insiste sur la nécessité de ne pas reporter les rendez-vous. Il indique que les vaccins sont disponibles gratuitement dans les centres de soins de santé primaires de son réseau et de ses partenaires, ainsi que dans les cabinets privés qui coopèrent avec lui.

Rakan Nassereddine a également sollicité les établissements scolaires et les professionnels des secteurs public et privé. La protection des enfants, souligne le ministre, repose sur leur participation autant que sur celle des équipes du ministère. L’annonce vise ainsi les familles déjà installées au Liban comme les enfants arrivant dans le pays.

Un foyer syrien identifié, puis un troisième cas annoncé

Un communiqué conjoint du ministère syrien de la Santé, de l’OMS et de l’UNICEF, daté du 9 novembre, avait confirmé un poliovirus dérivé vaccinal de type 1, ou VDPV1, chez deux enfants de six à treize mois atteints de paralysie à Deir Ezzor. Les premiers signalements suspects remontaient au 11 octobre. Une campagne menée le 18 octobre avait atteint plus de 34 000 enfants de moins de cinq ans dans les secteurs concernés.

Le 12 novembre, Yasser Farrouh, directeur des maladies transmissibles et non transmissibles au ministère syrien, a annoncé un troisième cas à Al-Mayadin. Selon ses déclarations, publiées le 13 novembre, cette personne était un contact des deux cas précédents dans la même zone. Il a confirmé la poursuite et l’extension des campagnes vaccinales. Cette annonce actualise le bilan de deux cas présenté dans le communiqué conjoint du 9 novembre.

Les autorités syriennes et les agences onusiennes attribuent les lacunes de protection aux interruptions des services de santé et aux difficultés d’accès à la vaccination. Elles rappellent que les doses supplémentaires proposées lors des campagnes complètent, sans remplacer, le calendrier vaccinal habituel.

Pourquoi la vaccination reste au cœur de la réponse

Un poliovirus dérivé vaccinal provient d’une souche affaiblie utilisée dans le vaccin oral. Dans une population insuffisamment immunisée, sa circulation prolongée peut entraîner des modifications génétiques et lui rendre la capacité de provoquer une paralysie. Ce mécanisme diffère d’une infection par un poliovirus sauvage.

L’OMS explique que la réponse repose sur une couverture vaccinale élevée, capable d’interrompre la transmission. Le vaccin oral agit notamment sur l’immunité intestinale. Le vaccin injectable inactivé protège contre les formes paralytiques et ne contient pas de virus vivant. Les autorités sanitaires déterminent les produits et les doses adaptés aux programmes et aux campagnes.

La polio peut provoquer une paralysie permanente. Les recommandations conjointes pour les familles appellent à consulter immédiatement devant une faiblesse soudaine ou une paralysie d’un membre chez un enfant. Au Liban, les demandes d’information sur la vaccination peuvent être adressées au service des soins de santé primaires du ministère au 01-830371 ou au 01-830372.

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