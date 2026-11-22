Le 22 novembre 1943, Béchara el-Khoury et Riad el-Solh sortent de la citadelle de Rachaya. À Beyrouth, des députés proposent déjà de commémorer cette date. Les télégrammes américains permettent de suivre les heures qui séparent la libération des dirigeants, le recul des autorités françaises et le retour du gouvernement libanais.

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Le 22 novembre 1943, Béchara el-Khoury, Riad el-Solh et leurs compagnons retrouvent la liberté après leur détention à Rachaya. Le même matin, des députés proposent de faire de cette date la fête de l’Indépendance si les institutions libanaises sont rétablies. Les dépêches diplomatiques de l’époque montrent pourquoi la sortie de prison et le retour du gouvernement aux affaires ne se confondent pas.

À Beyrouth, une décision prise avant le retour des détenus

Le lundi 22 novembre, les dirigeants arrêtés par les autorités françaises ne sont pas encore rentrés chez eux quand la foule se reforme à Beyrouth. Selon le télégramme envoyé ce jour-là à Washington par le consul général américain George Wadsworth, des députés réunis au domicile du chef du gouvernement gagnent le Parlement, accompagnés par plusieurs milliers de personnes. Les troupes françaises les laissent passer et la gendarmerie libanaise les accueille.

Les députés prennent une décision provisoire : si leur cause l’emporte, le 22 novembre sera commémoré comme le jour de l’indépendance. Le télégramme n’en fait ni une loi promulguée ce matin-là ni l’annonce d’un accord avec les autorités françaises. Il montre en revanche que le choix de la date se fait à Beyrouth, alors que les institutions libanaises contestent encore les conditions envisagées pour leur rétablissement.

La veille au soir, des radios diffusant en arabe avaient annoncé qu’Alger se préparait à libérer les détenus. La nouvelle avait fait sortir la foule dans les rues. L’enthousiasme avait ensuite reculé : les premières informations ne prévoyaient de rétablir dans ses fonctions que le président, alors que la mobilisation demandait aussi le retour du gouvernement de Riad el-Solh. Le maintien de la grève traduit alors une revendication concrète : ouvrir les portes de Rachaya ne suffit pas si le chef du gouvernement et les ministres restent écartés.

Un décret français qui ne solde pas le litige

D’après le télégramme américain, la foule accueille les anciens détenus à la résidence du président vers midi. Le général Georges Catroux y rencontre ensuite Béchara el-Khoury. Dans le compte rendu transmis au consul par la présidence, Catroux attribue les mesures de suspension et d’arrestation à Jean Helleu et annonce un décret revenant sur ses décisions.

Le lendemain, Wadsworth précise que le délégué général par intérim, Yves Chataigneau, a signé ce décret le soir du 22. Il abroge la majeure partie des mesures de Helleu, mais laisse subsister l’article qui déclare nul le vote constitutionnel du 8 novembre. Autrement dit, la France recule sur l’éviction des dirigeants tout en maintenant alors, sur le papier, son objection au droit du Parlement libanais de modifier la Constitution sans elle. El-Khoury et ses ministres ne considèrent pas cette réserve comme une concession de leur part.

Le cabinet reprend ses fonctions après sa libération

Le 23 novembre, Catroux transmet encore au président l’avis d’Alger selon lequel le retour immédiat de Riad el-Solh et de ses ministres n’est pas possible. Béchara el-Khoury refuse de les écarter. Le cabinet se rend au Sérail, où le Premier ministre annonce qu’il a repris ses fonctions et appelle au retour à la vie normale. Le télégramme suivant fait état d’une nouvelle décision d’Alger acceptant la reprise immédiate du pouvoir par ce gouvernement.

Le 26 novembre, le département d’État américain salue la libération des dirigeants et leur rétablissement. Il estime toutefois que des négociations restent nécessaires sur l’indépendance des États du Levant. Le 22 novembre marque donc le retour de Rachaya et la date que les députés ont choisi de commémorer. Le rétablissement du cabinet s’est joué dans les heures suivantes ; le départ des dernières troupes étrangères appartient, lui, à 1946.

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