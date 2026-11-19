DJ Snake revient à Chambord le 25 juin 2027 après l’annulation de 2026. Les préventes débutent ce 19 novembre, avant la vente générale vendredi. Deux catégories sont annoncées, à 73 et 95 euros. Les circuits officiels distinguent les anciens acheteurs et les autres spectateurs pour cette nouvelle date en France.

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Les préventes pour DJ Snake à Chambord Live commencent ce jeudi 19 novembre, avant la vente générale du vendredi 20 novembre. Le producteur français est annoncé au château de Chambord le vendredi 25 juin 2027. L’organisateur présente cette soirée comme son unique concert en France en 2027.

Le calendrier distingue plusieurs accès à la billetterie. Ticketmaster ouvre sa prévente jeudi à midi, heure de Paris. La vente générale est prévue vendredi à 10 h, heure de Paris, sur Chambord Live et les réseaux autorisés. Depuis le Liban, ces horaires correspondent respectivement à 13 h jeudi et à 11 h vendredi.

DJ Snake à Chambord : deux tarifs annoncés

Le Domaine national de Chambord annonce un tarif de 73 euros en fosse et de 95 euros en fosse Or. Il s’agit des catégories présentées pour le concert, non d’un forfait comprenant transport ou hébergement. Aucune disponibilité de places n’est garantie par cette annonce.

Une autre prévente concernait les anciens acheteurs : Fnac Spectacles avait réservé jeudi le créneau de 10 h à midi aux personnes ayant acheté une place pour le concert de 2026. Ce dispositif particulier ne doit pas être confondu avec la vente générale du lendemain. Le distributeur évoque un tarif privilège pour ces acheteurs, sans que cela établisse une gratuité ou un transfert automatique des anciens billets.

Un retour après le rendez-vous annulé de 2026

La venue de DJ Snake avait été annulée en 2026 en raison de la canicule. Annoncée officiellement le 17 novembre, sa nouvelle date ouvre les deux soirées de Chambord Live 2027 : DJ Snake le 25 juin, puis Angèle le samedi 26 juin. Les deux artistes figurent sur des journées distinctes de la programmation.

Le concert se tiendra au Domaine de Chambord, dans le Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. Le calendrier de billetterie est désormais fixé, mais les horaires affichés pour la soirée diffèrent selon les pages. L’heure d’accès au site, celle des premières parties et celle du passage de DJ Snake ne sont donc pas interchangeables.

Des circuits de réservation identifiés

Pour la vente générale, Chambord Live désigne notamment son propre site, AZ Prod, Live Nation, Fnac et Ticketmaster parmi les points de vente autorisés. Le festival met explicitement en garde contre les plateformes de revente qu’il n’autorise pas à commercialiser ses billets.

Les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap disposent d’un contact spécifique auprès d’AZ Prod pour les réservations : le 02 47 31 15 33. Les conditions d’accès et la disponibilité des emplacements adaptés doivent être vérifiées pour l’édition 2027, indépendamment des informations encore affichées sur les éditions précédentes.

Illustration : château de Chambord, 4 janvier 2020. Erandi Chavez, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photo d’archive, sans lien avec une représentation du concert annoncé. Composition Libnanews sous la même licence.

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