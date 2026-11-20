Le cargo Miro G s’est échoué vendredi 20 novembre près de Lit-et-Mixe, dans les Landes. Dix-neuf marins ont été évacués par hélicoptère, tandis que trois sont restés à bord. Les autorités examinent les possibilités de remorquage et les risques pour le littoral, sans annoncer de pollution avérée à ce stade.

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Le cargo Miro G s’est échoué dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre sur le littoral de Lit-et-Mixe, dans les Landes. Dix-neuf marins ont été évacués par hélicoptère et trois sont restés à bord, selon le bilan communiqué vendredi matin par la préfecture des Landes. Les autorités étudient le remorquage ; elles n’ont annoncé ni remise à flot ni pollution constatée.

Le cargo avait signalé des difficultés dès jeudi

Le centre de surveillance et de sauvetage d’Étel suivait le navire depuis jeudi soir. Selon la préfecture maritime de l’Atlantique, l’équipage avait signalé des difficultés de manœuvre alors que le vent et la houle le poussaient vers la côte. Le cargo a mouillé à environ trois kilomètres au large de Lit-et-Mixe. Les ancres n’ont pas retenu le bâtiment, qui a dérivé jusqu’au rivage sous des rafales atteignant 48 nœuds, soit près de 89 km/h.

Après l’échouement, le capitaine a demandé l’évacuation de ses marins. Un hélicoptère de secours de l’armée de l’Air et de l’Espace a été mobilisé. Les personnes hélitreuillées ont été conduites dans un centre d’accueil d’urgence à Saint-Julien-en-Born, commune voisine, d’après la préfecture des Landes citée par plusieurs médias. Les trois personnes encore à bord participent à la sécurité du navire et assurent la liaison avec les secours.

Le remorquage reste à l’étude

Le préfet maritime a déclenché le niveau 3 du dispositif ORSEC en mer et activé le plan Biscaye, qui organise la coopération franco-espagnole lors d’un sauvetage ou d’un accident maritime. Le remorqueur espagnol Sar Gavia a quitté Bilbao jeudi soir pour rejoindre le secteur. Sa mobilisation ne signifie pas que le cargo a déjà pu être pris en remorque.

Une expertise doit évaluer les possibilités de dégagement et le risque environnemental, selon le point de situation de la préfecture des Landes relayé dans la matinée. Les autorités ne signalaient pas de pollution avérée à ce stade. Les accès à la plage du Cap de l’Homy ont été interdits par arrêté municipal, selon le même bilan. Cette fermeture concerne le secteur de l’intervention, pas l’ensemble du littoral landais.

Archive : abords de la plage du Cap de l’Homy, à Lit-et-Mixe, en 2017. Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews. L’image ne montre pas le cargo ni les secours.

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