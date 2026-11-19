La coalition annonce des dégâts matériels à Riyad après une menace de missile attribuée aux Houthis, jeudi 19 novembre. Une alerte avait averti les habitants avant l’aube. Le bilan reste préliminaire : les autorités recensent les dommages, sans préciser les sites touchés ni fournir de bilan humain dans leur communiqué.

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La coalition dirigée par l’Arabie saoudite annonce des dégâts matériels à Riyad après une menace de missile attribuée aux Houthis, jeudi 19 novembre 2026. Son porte-parole présente un bilan préliminaire, alors que les autorités recensent les dommages. Une alerte avait été envoyée aux habitants avant l’aube.

À Riyad, des dégâts encore en cours d’évaluation

Le général Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition de soutien au gouvernement yéménite, affirme que ses forces ont traité une menace de missile dirigée vers la capitale saoudienne. Il attribue le tir aux Houthis. Son communiqué, diffusé par l’agence officielle saoudienne à 5 h 44, heure locale, mentionne la chute de débris et des dommages matériels.

Le texte ne donne ni montant ni localisation précise des dégâts. Il ne présente aucun bilan humain. À ce stade, l’absence de chiffre sur les victimes ne permet donc pas d’affirmer qu’il n’y a eu aucun blessé. La déclaration ne précise pas non plus le modèle du missile ou l’installation éventuellement visée.

Une alerte aux habitants avant l’annonce militaire

Selon la presse saoudienne, la Protection civile a envoyé une alerte sur les téléphones à 4 h 42, heure de Riyad, pour signaler une menace aérienne. Un bruit puissant a été entendu quelques minutes plus tard. Un second message a ensuite annoncé la fin du danger.

Des témoins rapportent également avoir entendu une forte explosion dans la capitale. Ces observations documentent l’incident, mais ne permettent pas, à elles seules, d’en identifier l’auteur. L’attribution aux Houthis reste celle du porte-parole militaire saoudien. La fin de l’alerte ne constitue pas davantage un bilan définitif des dommages.

Un nouvel incident après les opérations au Yémen

La veille, la coalition avait affirmé avoir détruit 60 cibles militaires houthies au Yémen, notamment des installations liées aux missiles et aux drones. Les destructions annoncées n’avaient pas fait l’objet d’une confirmation indépendante. Cet épisode suivait des revendications houthies contre des infrastructures pétrolières saoudiennes, dont les conséquences matérielles restaient elles aussi à établir.

Le communiqué publié ce jeudi ne relie pas l’incident de Riyad à une infrastructure pétrolière ou aéroportuaire précise. Il ne permet pas non plus de l’assimiler aux attaques précédentes contre la capitale. Les autorités doivent encore préciser l’étendue des dégâts recensés après cette nouvelle alerte.

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