Gadi Eisenkot propose une série de discussions avec le Likoud de Benyamin Netanyahou. Le rendez-vous de dimanche était déjà prévu. Aucun accord n’a été annoncé.

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Chargé de former le prochain gouvernement israélien, Gadi Eisenkot a proposé samedi 21 novembre d’engager une série de négociations avec le Likoud de Benyamin Netanyahou. Une rencontre entre les équipes était déjà prévue dimanche 22 novembre. Le Likoud a posé ses conditions, sans qu’un accord de coalition soit annoncé.

Le rendez-vous de dimanche était déjà prévu

Dans un communiqué diffusé samedi soir, le parti Yashar a indiqué que son dirigeant avait demandé à ses négociateurs d’inviter leurs homologues du Likoud à une série intensive de discussions. Le Likoud avait annoncé dès jeudi la reprise des échanges dimanche. Ce que propose Eisenkot, c’est donc de faire d’un rendez-vous déjà prévu le point de départ de pourparlers plus soutenus, et non d’ouvrir un premier contact entre les deux formations.

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett, chef de B’Yachad, a soutenu samedi la recherche d’un gouvernement élargi, mais a réaffirmé qu’il ne rejoindrait pas le camp de Netanyahou et qu’un tel gouvernement devait être dirigé par Eisenkot. Yashar et B’Yachad ont indiqué que leurs dirigeants avaient rencontré leurs propres négociateurs dans la soirée pour préparer les discussions du dimanche. Cet échange ne doit pas être confondu avec une rencontre entre Yashar et le Likoud.

Le Likoud pose ses conditions

Dans une déclaration distincte, le parti de Netanyahou a présenté samedi soir ses conditions pour un gouvernement d’union. Il demande notamment la levée des exclusions politiques visant le Premier ministre sortant et le rejet de la création d’un État palestinien. Il veut aussi un accord sur le statut des étudiants des écoles religieuses, avec les dirigeants ultraorthodoxes. Il s’agit des exigences du Likoud, pas de dispositions acceptées par les autres formations. Le parti n’a pas annoncé qu’il acceptait l’ensemble de la série de négociations proposée par Yashar.

Le président Isaac Herzog a chargé Eisenkot de former un gouvernement le 8 novembre. Lors des consultations, 67 élus avaient recommandé de lui confier le mandat, contre 46 pour Netanyahou, tandis que sept n’avaient recommandé aucun candidat. Ces recommandations portaient sur le choix de la personne chargée de négocier. Elles ne constituent pas un vote de confiance pour une coalition ni un engagement des partis à y participer.

La loi fondamentale donne à Eisenkot 28 jours à compter du mandat pour former un gouvernement. Le président peut prolonger ce délai de 14 jours au maximum. Un nouvel exécutif doit ensuite obtenir la confiance de la Knesset. Pour l’heure, la reprise annoncée des discussions ne préjuge pas de ce vote.

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