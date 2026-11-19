Le Sénat américain rejette la résolution demandant le retrait des hostilités contre l’Iran, par 51 voix contre 48. Adopté en septembre par la Chambre, le texte prévoyait des exceptions de défense. Ce refus ne constitue ni une nouvelle autorisation de guerre ni une annonce de retrait des forces américaines engagées. Le scrutin du 19 novembre porte sur l’adoption de la résolution elle-même. Trois républicains ont soutenu le texte, tandis que le démocrate John Fetterman a voté contre. Le résultat bloque cette démarche parlementaire sans annoncer de changement opérationnel.

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Le Sénat américain a rejeté jeudi 19 novembre la résolution demandant le retrait des forces américaines des hostilités contre l’Iran. Le texte a recueilli 48 voix favorables et 51 voix contre. Adopté par la Chambre des représentants en septembre, il échoue donc devant la seconde chambre du Congrès.

Le service de presse du Sénat a consigné le résultat à 14 h 42 à Washington, soit 21 h 42 à Beyrouth. Son compte rendu précise que le scrutin portait sur l’adoption de H.Con.Res.93. Il ne s’agissait pas simplement d’une motion destinée à ouvrir le débat.

Iran : le Sénat rejette le retrait demandé par la Chambre

Trois sénateurs républicains, Susan Collins, Lisa Murkowski et Rand Paul, ont voté en faveur du texte. Le démocrate John Fetterman s’y est opposé. Chris Murphy, également démocrate, n’a pas pris part au scrutin, selon le relevé officiel.

Le vote marque un désaccord entre les deux chambres sur cette résolution. La Chambre des représentants l’avait adoptée le 15 septembre 2026. Pour devenir une résolution concurrente du Congrès, le même texte devait aussi obtenir l’accord du Sénat. Ce consentement n’a pas été donné jeudi.

Un texte assorti d’exceptions

La version adoptée par la Chambre invoquait la section 5(c) du War Powers Resolution. Elle demandait au président de retirer les forces américaines des hostilités contre la République islamique d’Iran. Son dispositif ne constituait toutefois pas une interdiction sans exception de tout emploi de la force.

Il réservait les moyens nécessaires pour défendre les États-Unis, un allié ou un partenaire contre une attaque imminente. Cette exception restait soumise au respect des exigences de la section 5(b) du même texte. La résolution prévoyait aussi le cas d’une déclaration de guerre ou d’une autorisation spécifique du Congrès visant l’emploi de la force contre l’Iran.

Le rejet n’est pas une nouvelle autorisation de guerre

La distinction est importante : le Sénat a refusé d’adopter une demande de retrait. Ce résultat ne correspond ni à l’adoption d’une nouvelle autorisation d’emploi de la force, ni à l’annonce d’une fin des opérations. Il ne démontre pas davantage une décision de retrait déjà exécutée.

L’effet immédiat du scrutin est donc parlementaire. Le texte approuvé en septembre par les représentants ne recueille pas l’assentiment de la seconde chambre. Les 48 voix favorables à son adoption ne suffisent pas à faire aboutir cette démarche.

Illustration : le Capitole américain, photographie d’archives de 1997, sans représenter le scrutin du 19 novembre 2026. Architect of the Capitol, domaine public. Habillage éditorial Libnanews.

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