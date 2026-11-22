L’Union européenne et l’Indonésie ont signé samedi à Bruxelles deux accords sur le commerce et la protection des investissements. Les baisses de droits prévues ne s’appliquent pas encore. Les parties doivent accomplir leurs procédures internes, tandis que les préférences douanières européennes actuelles prendront fin pour l’Indonésie le 1er janvier 2027.

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L’Union européenne et l’Indonésie ont signé deux accords à Bruxelles samedi 21 novembre 2026. Le premier prévoit une réduction progressive des droits de douane et un accès élargi aux marchés. Le second fixe des garanties pour les investissements. La signature n’active ni ces garanties ni les nouveaux tarifs. Elle intervient à quelques semaines de la sortie de l’Indonésie du régime préférentiel européen, prévue le 1er janvier 2027.

UE et Indonésie : deux textes aux fonctions distinctes

Le commissaire européen au Commerce, Maroš Šefčovič, et le ministre indonésien du Commerce, Budi Santoso, ont signé l’accord de partenariat économique global, ou CEPA. Airlangga Hartarto, ministre indonésien chargé de la coordination économique, a signé pour son pays l’accord de protection des investissements, ou IPA. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assisté aux deux signatures. Les négociations avaient commencé en 2016 et se sont achevées le 23 septembre 2025.

Le CEPA fixe les conditions d’accès aux marchés. L’IPA protège les investissements couverts contre certaines discriminations et contre l’expropriation sans indemnisation. Il préserve le droit des deux parties de réglementer dans l’intérêt public, notamment pour la santé ou l’environnement. Il prévoit un règlement des différends entre les parties et une médiation volontaire entre investisseur et État. Un mécanisme distinct de règlement des litiges entre investisseur et État reste à négocier.

Des droits de douane appelés à baisser par étapes

Le Conseil de l’Union européenne estime que la libéralisation pourra porter sur 98,5 % des lignes tarifaires une fois le CEPA entièrement mis en œuvre. Ce chiffre désigne des catégories douanières, pas une baisse uniforme des droits ni la part des marchandises détaxées le jour du démarrage. Pour certaines exportations automobiles européennes, les droits indonésiens peuvent atteindre 50 %. Le calendrier prévoit de les supprimer en grande partie sur cinq ans.

À l’entrée sur le marché européen, Jakarta met en avant des débouchés pour les textiles et les chaussures. Les entreprises ne pourront bénéficier des préférences que si les produits remplissent les règles d’origine prévues par le CEPA. L’Union a par ailleurs exclu de la libéralisation certains produits sensibles, dont le riz, le sucre et l’éthanol. D’autres produits restent soumis à des contingents tarifaires.

En 2025, les échanges de biens atteignaient 28,9 milliards d’euros. L’Union a importé 18,7 milliards d’euros de marchandises indonésiennes et en a exporté pour 10,2 milliards. Les 9,3 milliards d’euros d’échanges de services publiés par la Commission concernent une autre année, 2024.

Le 1er janvier fixe la fin d’un régime, pas le début du suivant

Le Conseil de l’UE a autorisé le 18 novembre la signature et l’application provisoire des deux accords. Ce feu vert ne vaut pas mise en application. Bruxelles et Jakarta doivent se notifier l’achèvement des procédures internes nécessaires. Les décisions du Conseil prévoient, pour chaque texte, un démarrage provisoire le premier jour du mois qui suit ces notifications. La date doit paraître au Journal officiel de l’Union européenne.

Pour la conclusion définitive, les deux textes doivent encore recevoir l’approbation du Parlement européen, avant la décision du Conseil. L’Indonésie doit aussi mener sa ratification. La Commission considère que l’accord de protection des investissements signé relève de la compétence exclusive de l’Union, sans étape distincte de ratification nationale dans les 27 États membres.

Le 1er janvier 2027 est déjà fixé par un règlement européen pour le retrait de l’Indonésie du système de préférences généralisées. Cette échéance concerne les produits qui bénéficient encore de droits réduits à ce titre. Jakarta vise une application provisoire en janvier, mais la signature du 21 novembre n’en fixe pas la date. Le prochain jalon pour les importateurs sera la publication de cette date et du calendrier applicable à chaque produit.

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