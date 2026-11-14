À Bickfaya, trois peintres pour un centenaire

Le Sérail de Bickfaya accueille une exposition réunissant Shafic Abboud, Paul Guiragossian et Elie Kanaan, tous trois nés en 1926. Le programme annonce des visites jusqu’au 20 novembre 2026, entre 11 heures et 17 heures. La municipalité, La Maison du Futur et l’Association des artistes libanais participent à cette initiative. Leurs parcours distincts éclairent plusieurs expressions de l’art moderne libanais, entre abstraction, couleur et figure humaine, sans réduire les trois artistes à une seule école ou à une trajectoire commune.

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Trois peintres nés en 1926, trois parcours qui ont marqué l’art moderne au Liban : le Sérail de Bickfaya accueille « Un siècle, trois regards », une exposition consacrée à Shafic Abboud, Paul Guiragossian et Elie Kanaan. Le programme annonce un accueil du public du 13 au 20 novembre 2026, de 11 heures à 17 heures, après un vernissage prévu le jeudi 12 novembre à 17 heures.

L’initiative réunit la municipalité de Bickfaya et de Mhaydsseh, La Maison du Futur et l’Association des artistes libanais, LAAPS. Le centenaire de naissance des trois artistes donne son fil conducteur à cette rencontre : leurs œuvres appartiennent à une même histoire artistique, sans relever d’une trajectoire ou d’une écriture unique.

Shafic Abboud, un lien avec Mhaydsseh

Pour Shafic Abboud, le choix du territoire possède une résonance particulière. Né à Mhaydsseh en 1926, le peintre suit une formation à l’Académie libanaise des beaux-arts entre 1945 et 1947 avant de partir pour Paris. Ses années de formation le mettent au contact de plusieurs courants de la modernité européenne.

La Fondation Dalloul situe en 1953 son passage résolu à l’abstraction. La couleur, les souvenirs d’enfance et les paysages nourrissent ensuite une œuvre qui maintient un dialogue entre ses attaches libanaises et sa vie parisienne. Abboud enseigne également à l’Institut des beaux-arts de l’Université libanaise de 1968 à 1975. Mort à Paris en 2004, il est inhumé dans son village natal.

Guiragossian et Kanaan, deux autres itinéraires

Paul Guiragossian naît à Jérusalem en 1926 dans une famille arménienne rescapée du génocide. Sa fondation rappelle son installation au Liban à la fin des années 1940, puis ses activités d’enseignant et d’illustrateur. Une bourse italienne lui permet d’étudier à Florence en 1956 ; une bourse française le conduit ensuite à Paris en 1962. Son parcours conserve cependant un ancrage libanais durable, jusqu’à sa mort à Beyrouth en 1993.

Elie Kanaan présente sa première exposition personnelle à Beyrouth en 1949. Formé notamment auprès de Georges Cyr, il part étudier à Paris en 1958. L’encyclopédie du Mathaf, le musée arabe d’art moderne de Doha, décrit le rôle central de la couleur dans ses compositions et son importance dans le développement de l’abstraction lyrique au Liban. Il meurt en 2009.

Une génération présente dans les institutions libanaises

Les trois noms se retrouvent aussi dans l’histoire du Salon d’automne du musée Sursock : l’institution les cite parmi les artistes qui y exposent durant les années 1960. Cette présence commune permet de replacer le rendez-vous de Bickfaya dans la construction de la scène artistique moderne libanaise.

La visite est annoncée au Sérail de Bickfaya jusqu’au vendredi 20 novembre, entre 11 heures et 17 heures. Le programme diffusé par les organisateurs ne précise pas de tarif d’entrée.

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