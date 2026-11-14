Détenus libanais : les familles réclament des réponses

Le comité représentant les prisonniers et anciens détenus libanais fait état de 43 noms dans sa liste, selon les déclarations de son représentant Ahmad Taleb publiées le 13 novembre. Ce recensement ne constitue pas une confirmation indépendante du lieu de détention de chaque personne. Les familles demandent des informations sur leurs proches et un accès humanitaire. Le chiffre du comité doit être distingué des 44 dossiers de détenus et disparus enregistrés auparavant par la Commission nationale des droits de l’homme.

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Le comité représentant les prisonniers et anciens détenus libanais fait état de 43 noms dans sa liste des personnes qu’il considère comme détenues ou enlevées par Israël. Son représentant Ahmad Taleb a présenté ce chiffre le 13 novembre, au lendemain d’un rassemblement de familles devant le bureau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Beyrouth. Leurs demandes portent sur la libération de leurs proches, mais aussi sur une étape préalable : obtenir des informations sur leur sort et leur lieu de détention.

Ce total reste celui du comité. Il ne vaut ni confirmation indépendante de la présence de chacune de ces personnes dans un établissement israélien, ni preuve que toutes sont actuellement en vie. Le dossier mêle des arrestations récentes et des disparitions plus anciennes, dont les éléments disponibles ne sont pas de même nature.

Un nom ajouté, une arrestation rapportée en juin

Parmi les informations nouvelles figure le nom de Wael Samer Assili. Selon le comité, il aurait été arrêté le 26 juin 2026 à Hariss, dans le caza de Bint Jbeil, alors qu’il se rendait à moto vérifier son domicile. Son identification repose, selon la même organisation, sur les témoignages de trois Libanais récemment libérés qui disent l’avoir vu. Il s’agit donc d’un ajout au recensement rendu public en novembre, et non de l’annonce d’une capture survenue ces derniers jours.

Ahmad Taleb indique que 40 des 43 personnes recensées auraient été arrêtées depuis octobre 2024. La distinction entre la date d’une arrestation alléguée et celle à laquelle une famille reçoit un témoignage est essentielle : plusieurs mois peuvent séparer les deux, sans que cet intervalle fournisse à lui seul une information sur les conditions de détention.

Des familles qui demandent des informations vérifiables

Le rassemblement du jeudi 12 novembre devant le CICR a placé les proches au centre de cette mobilisation. Les demandes relayées par le comité concernent notamment la clarification du sort des personnes recherchées, l’accès aux détenus et un soutien aux familles. Les témoignages indirects peuvent apporter une piste, mais ils ne remplacent pas une notification officielle ou une visite permettant d’établir les conditions dans lesquelles une personne est détenue.

Pourquoi le registre officiel compte 44 dossiers

La Commission nationale des droits de l’homme avait, le 7 novembre, porté à 44 le nombre de dossiers inscrits à son registre des détenus et disparus. Elle y avait ajouté quatre cas : Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib et Fadi Ahmad Abdel Aal. Ce registre ne dénombre pas exclusivement des personnes dont la détention actuelle est confirmée : il comprend aussi des disparitions et des situations nécessitant des vérifications.

La Commission distingue la date de capture, le dernier signalement ou élément attestant qu’une personne était vivante, et la date de réception de l’information par la famille. Elle mentionnait également 41 autres signalements de disparition non intégrés au registre publié, dans l’attente du consentement éclairé des proches. Ces signalements ne doivent pas être ajoutés au chiffre du comité pour fabriquer un total commun.

Les 43 noms annoncés par le comité et les 44 dossiers de la Commission décrivent donc deux recensements distincts. Leur écart ne permet pas de conclure à une libération, à un décès ou à une diminution du nombre de détenus.

Le rôle du CICR et la limite de son accès

Dans son communiqué du 4 septembre 2026, le CICR avait confirmé avoir facilité le retour au Liban de cinq personnes détenues par Israël : une le 3 septembre et quatre le lendemain. L’organisation intervenait à la demande des parties, comme intermédiaire humanitaire neutre.

À cette date, le CICR indiquait ne plus avoir accès aux lieux de détention israéliens depuis octobre 2023, y compris pour les détenus libanais. Il demandait des informations et la reprise de ses visites, tout en poursuivant un dialogue confidentiel avec les autorités. Cette déclaration datée ne constitue pas une nouvelle confirmation, en novembre, de la situation individuelle des 43 personnes mentionnées par le comité.

Le CICR rappelait également que de nombreuses familles libanaises attendaient encore des nouvelles de leurs proches. Les transferts de septembre avaient apporté une réponse pour cinq personnes ; ils ne réglaient pas les autres dossiers de détention ou de disparition.

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