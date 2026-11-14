Carburants : les volumes reculent de 32 % selon Brax

Georges Brax annonce une baisse de 31,9 % de l’essence et d’environ 32 % du diesel sur janvier–septembre 2026, comparé à 2025. Ces chiffres syndicaux mesurent des volumes, pas des prix. Le responsable décrit des déplacements réduits, des achats de chauffage fractionnés et une pression persistante sur les budgets.

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La consommation de carburants au Liban a reculé d’environ un tiers entre janvier et septembre 2026, selon les chiffres présentés par Georges Brax. Le président du syndicat des propriétaires de stations-service fait état d’une baisse de 31,9 % pour l’essence et d’environ 32 % pour le diesel. Il compare ces neuf mois à la même période de 2025, dans un entretien publié le 14 novembre.

Ces chiffres décrivent une contraction des volumes, et non une baisse des prix. Ils proviennent de l’organisation professionnelle citée par son président. L’entretien ne fournit pas les quantités absolues ni le détail de leur collecte. Ils constituent donc un indicateur sectoriel, sans permettre de mesurer séparément les achats de chaque région ou de chaque catégorie de client.

Consommation de carburants : deux reculs presque identiques

L’essence et le diesel remplissent des fonctions différentes. La première est principalement associée aux déplacements routiers. Le second alimente aussi le chauffage, la production d’électricité et le transport de marchandises. Le recul rapporté touche ainsi plusieurs usages de l’énergie. Il ne peut être réduit au seul nombre de trajets des automobilistes.

Produit Évolution présentée par le syndicat Période comparée Essence −31,9 % Janvier–septembre 2026 / janvier–septembre 2025 Diesel Environ −32 % Janvier–septembre 2026 / janvier–septembre 2025

Le tableau ne permet pas d’additionner les deux pourcentages. Il ne donne pas non plus la part respective des produits dans le marché. Sans leurs volumes de départ, on ne peut établir un total exact en litres ou en tonnes. La proximité des deux taux indique néanmoins, dans les données présentées, une contraction touchant les deux grandes catégories de carburants.

La période s’arrête à la fin septembre. Elle ne comprend donc ni tout l’automne ni l’ensemble des achats de chauffage de l’hiver à venir. Les chiffres ne doivent pas être présentés comme un bilan annuel de 2026. Ils ne décrivent pas davantage une variation entre septembre et octobre.

Des achats fractionnés plutôt que des réserves importantes

Georges Brax associe cette baisse à la pression sur les budgets. Il décrit des ménages qui réduisent leurs déplacements aux besoins jugés indispensables. Dans le chauffage, il observe des achats plus petits et plus fréquents. Certaines familles achètent un seul fût à la fois, plutôt que les quantités stockées auparavant pour la saison.

Cette description porte sur des pratiques observées par le professionnel. Elle n’est pas accompagnée d’une enquête chiffrée auprès des ménages. Elle éclaire toutefois la différence entre besoin et achat : une famille peut avoir toujours besoin de se chauffer, sans disposer de la trésorerie pour remplir sa réserve. Une quantité achetée plus faible ne signifie donc pas automatiquement un besoin énergétique disparu.

Le syndicaliste évoque également les effets sur l’industrie et le commerce. Il cite notamment les activités alimentaires, plastiques et papetières, confrontées aux dépenses de transport et d’énergie. Selon lui, la hausse de ces charges réduit les marges lorsque les entreprises ne peuvent pas la répercuter intégralement sur leurs clients. L’entretien ne chiffre pas cet effet secteur par secteur.

Moins de litres ne signifie pas une facture allégée

Le diagnostic de Brax distingue explicitement les prix et les quantités. Une hausse du prix unitaire peut pousser les clients à acheter moins, sans leur procurer une économie équivalente. Pour calculer l’évolution de la dépense totale, il faudrait disposer des volumes et des prix effectivement payés sur toute la période.

L’entretien ne permet pas de mesurer cette facture consolidée. Il ne permet pas non plus de répartir la baisse entre contraintes financières, évolution de l’activité et autres changements d’usage. La pression sur le pouvoir d’achat est l’explication mise en avant par Georges Brax. Elle ne constitue pas, dans les éléments publiés, une décomposition statistique de toutes les causes du recul.

Cette réserve importe pour interpréter le chiffre. Présenter une baisse de consommation comme un gain automatique d’efficacité énergétique serait tout aussi réducteur. Les données disponibles ne mesurent ni le rendement des équipements ni la substitution précise par d’autres sources d’énergie.

Le diesel reste sous surveillance à l’approche de l’hiver

Pour les mois à venir, Brax anticipe des trajectoires différentes. Il envisage une poursuite de la détente de l’essence, mais estime le diesel plus exposé à la demande de chauffage et aux besoins de transport. Ces prévisions ne sont pas des tarifs annoncés. Elles concernent l’évolution possible des marchés, pas le montant garanti des prochains achats.

Le responsable professionnel préconise une diversification énergétique afin de réduire l’exposition aux fluctuations extérieures. Dans l’immédiat, son constat porte sur la capacité des ménages à financer leurs besoins. Les prochains relevés permettront d’étendre la comparaison au dernier trimestre, lorsque les achats de chauffage pèseront davantage dans la consommation de diesel.

Photo d’archives : ancienne pompe à essence à Jounieh, publiée en mars 2022. Cette illustration ne représente pas une fermeture de station en 2026. © Libnanews.com.

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