Gaza : les pluies aggravent l’alerte sanitaire

L’OMS alerte sur la progression des infections respiratoires à Gaza, alors que les pluies aggravent les conditions de vie des déplacés. Son point du 13 novembre et le dernier rapport humanitaire décrivent des abris dégradés, des installations sanitaires endommagées et des soins plus difficiles d’accès. Les chiffres de dommages restent provisoires. L’urgence porte autant sur les tentes que sur le drainage, les analyses de laboratoire et la remise en état des réseaux, dont dépend la protection des familles pendant l’hiver.

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L’Organisation mondiale de la santé a lancé, vendredi 13 novembre 2026, une nouvelle alerte sur les infections respiratoires à Gaza. Les premières fortes pluies de la saison aggravent une crise sanitaire déjà alimentée par la promiscuité, les abris précaires et les réseaux d’assainissement endommagés. Cette alerte intervient alors que les partenaires humanitaires réclament l’entrée accélérée de matériel avant la poursuite de l’hiver.

Une hausse des infections, pas un bilan des seules pluies

Lors du point de presse des Nations unies à Genève, l’OMS a indiqué que les infections respiratoires aiguës dépassaient de 33 000 cas le niveau observé à la même période de l’année précédente. Elles représentent désormais plus de 10 % des consultations. Cette comparaison ne signifie pas que 33 000 personnes ont été infectées depuis le début des intempéries.

L’organisation décrit un cumul de facteurs : humidité, froid, mauvaise ventilation et rapprochement des familles dans des espaces surpeuplés. Les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques sont particulièrement exposés. Elle demande notamment des fournitures de laboratoire pour détecter rapidement les agents infectieux et adapter la réponse, en plus des médicaments et vaccins.

Des dégâts encore provisoires, mais des soins déjà perturbés

Le rapport OCHA publié le 13 novembre apporte un relevé plus étendu des conséquences des pluies commencées le 6. Au 9 novembre, environ 473 alertes laissaient craindre que plus de 46 000 ménages aient été touchés. Plus de 40 000 abris étaient signalés comme endommagés, dont plus de 9 000 irréparables. Ces dommages restaient à confirmer : il ne s’agit ni d’un recensement achevé ni d’un bilan établi au 13 novembre.

Neuf structures sanitaires figurent parmi les installations endommagées. Les routes dégradées compliquent les déplacements des patients et du personnel. OCHA rapporte également que la capacité pédiatrique hospitalière opérationnelle à Gaza et dans le nord du territoire n’est que d’environ 90 lits, contre quelque 350 avant l’escalade, selon le ministère de la Santé.

Cette photographie actualisée prolonge le premier bilan traité par Libnanews le 9 novembre, qui faisait état de plus de 6 000 abris détruits et de 17 400 autres endommagés. Les deux relevés ne doivent pas être additionnés : ils concernent le même épisode de pluie, avec une remontée progressive des signalements.

L’eau souillée menace les lieux de vie

L’UNICEF avait décrit, dans son communiqué du 9 novembre, une situation particulièrement fragile autour du bassin de rétention de Sheikh Radwan, à Gaza. Seules deux pompes sur six fonctionnaient alors. Les eaux de pluie se mêlent aux eaux usées, tandis qu’aucune station d’épuration du territoire n’était opérationnelle selon l’agence.

Ce défaut d’évacuation transforme les intempéries en menace sanitaire pour les campements voisins. L’UNICEF réclame l’entrée de pompes, de générateurs et de pièces de rechange pour restaurer les réseaux, notamment le bassin de Sheikh Radwan et la station d’épuration de Sheikh Ejleen. La protection des enfants ne dépend donc pas uniquement de la distribution de couvertures : elle suppose aussi d’éloigner l’eau contaminée des lieux où les familles vivent.

Des secours concrets, au-delà du remplacement des tentes

Dans une déclaration du 10 novembre, CARE décrit des familles occupées depuis plusieurs jours à évacuer l’eau de leurs abris et à récupérer leurs biens. Une tente inondée peut aussi entraîner la perte de vêtements, de literie, de médicaments et de documents. L’organisation indique distribuer avec ses partenaires des tentes, des vêtements d’hiver, des produits d’hygiène et une aide financière d’urgence.

CARE prévoit également de dégager les canalisations et de vider les fosses débordantes. Ces interventions relient directement l’hébergement à la santé : remplacer une toile ne suffit pas si les eaux usées continuent à s’accumuler autour des familles.

Un appel commun à accélérer les entrées

Le 13 novembre, l’équipe humanitaire de pays, qui rassemble des agences des Nations unies et des ONG internationales et palestiniennes, a demandé aux autorités israéliennes de laisser entrer quotidiennement les fournitures nécessaires par tous les points de passage disponibles. Elle cite les tentes, mais aussi les équipements de drainage, les groupes électrogènes, les pièces de rechange, les concentrateurs d’oxygène et les produits nécessaires contre les infections.

Selon cette équipe, plus de 150 000 tentes achetées par les partenaires et des États se trouvent hors de Gaza, prêtes à partir. Elle accuse les restrictions israéliennes, les procédures d’autorisation et les fenêtres de livraison imprévisibles de retarder les secours. Le manque de financement limite également la réponse. L’équipe demande un accès à des terrains moins exposés et à des solutions d’hébergement plus durables.

Les autorités israéliennes ont, de leur côté, défendu ces derniers jours les entrées de matériel hivernal. Ce désaccord sur l’aide avait déjà fait l’objet d’un suivi de Libnanews le 11 novembre. Un cumul de marchandises autorisées ou entrées ne mesure toutefois pas, à lui seul, les fournitures encore disponibles après distribution et destruction des abris.

Le nouvel enjeu documenté par l’alerte du 13 novembre est sanitaire : l’exposition à l’eau et au froid s’ajoute à une progression des infections, tandis que les soins restent difficiles d’accès. Pour les organisations humanitaires, acheminer les fournitures, réparer l’assainissement et protéger les lieux d’hébergement constituent désormais les différentes composantes d’une même réponse hivernale.

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