14 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

L’essentiel en 5 minutes | 14 novembre 2026, 8 h Beyrouth | intégral Facebook–YouTube

· 1 min de lecture · 41 vues
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

L’essentiel en 5 minutes | 14 novembre 2026, 8 h Beyrouth | intégral Facebook–YouTube

L’essentiel du samedi 14 novembre 2026 à 8 h, heure de Beyrouth. FMI, Sud-Liban, recrutement militaire, démenti américain à Bahreïn, reprise des départs aux États-Unis et fermetures du métro parisien. Faits, déclarations et incertitudes distingués. Version intégrale, environ cinq minutes. Narration française Vivienne. Photos documentaires d’archives, dates et crédits à l’écran. Banque du Liban et Ras Naqoura : François el Bacha/Libnanews, archives publiées en 2019. Armée : Direction de l’Orientation/Libnanews, archive publiée en février 2025. Qom : Mostafa Meraji, 6 mai 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, avril 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet : Chabe01, 27 novembre 2016, CC BY-SA 4.0. Recadrages et habillage Libnanews ; adaptations des photos JFK et Châtelet sous leurs licences respectives. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Voir la video originale sur YouTube

· · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *