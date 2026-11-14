41

Lire l'article Stop

L’essentiel en 5 minutes | 14 novembre 2026, 8 h Beyrouth | intégral Facebook–YouTube



L’essentiel du samedi 14 novembre 2026 à 8 h, heure de Beyrouth. FMI, Sud-Liban, recrutement militaire, démenti américain à Bahreïn, reprise des départs aux États-Unis et fermetures du métro parisien. Faits, déclarations et incertitudes distingués. Version intégrale, environ cinq minutes. Narration française Vivienne. Photos documentaires d’archives, dates et crédits à l’écran. Banque du Liban et Ras Naqoura : François el Bacha/Libnanews, archives publiées en 2019. Armée : Direction de l’Orientation/Libnanews, archive publiée en février 2025. Qom : Mostafa Meraji, 6 mai 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, avril 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet : Chabe01, 27 novembre 2016, CC BY-SA 4.0. Recadrages et habillage Libnanews ; adaptations des photos JFK et Châtelet sous leurs licences respectives. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews