À Saïda, Tom Young peint la mémoire du Sud

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À Saïda, une peinture de Tom Young rapproche deux images de Yaroun : la localité avant les bombardements et ce qu’elle est devenue après. Une mosquée et une église y rappellent une vie commune que l’artiste connaissait pour l’avoir observée et peinte. Cette œuvre appartient à « Ranin », l’exposition inaugurée le 30 octobre 2026 au Hammam al-Jadid, dans la vieille ville.

Les lieux détruits et les vies qu’ils abritaient

Organisé par la fondation Sharqi pour le développement et l’innovation culturelle, le parcours réunit plus de quinze nouvelles peintures. Le Sud y apparaît à travers ses villages, ses terres agricoles et son patrimoine, notamment les vestiges romains de Tyr et le château de Beaufort.

Les tableaux évoquent aussi l’école et les secours : un autobus scolaire détruit, des bâtiments endommagés et des secouristes au travail. Dans ses déclarations publiques, Young présente la peinture comme une manière d’aborder le traumatisme et de préserver la mémoire, non comme un inventaire exhaustif des dommages.

Un portrait rend hommage à la journaliste Amal Khalil, que le peintre connaissait et qui avait fréquenté le hammam. L’exposition associe ainsi la mémoire des personnes à celle des lieux.

Un ancien hammam devenu espace culturel

Le cadre prolonge ce dialogue. Les œuvres occupent notamment l’ancienne salle chaude, connue comme le « Beit al-Nar ». Son toit avait été endommagé pendant la guerre de 1982. La mémoire de la violence ne se trouve donc pas seulement sur les toiles : elle appartient aussi à l’histoire du bâtiment.

« Ranin » s’inscrit dans le projet « Revival », lancé en octobre 2020. L’exposition initiale s’appuyait sur les souvenirs d’anciens habitants qui racontaient leurs visites au hammam. Ces récits ont aidé à restituer une sociabilité dont les photographies conservées étaient rares.

Six années de réappropriation du lieu

La restauration a mobilisé des techniques traditionnelles, avec de la chaux et de l’argile plutôt que du ciment, sous la supervision d’Omar Haidar. Le lieu a ensuite accueilli concerts, rencontres et activités artistiques.

Pour le président de Sharqi, Saïd Bacho, cette nouvelle exposition marque six années d’activité culturelle dans le hammam. Le vernissage comprenait le court documentaire « Revival Continues », de Tony Khoury, consacré au parcours du lieu. La nouvelle série de Young poursuit cette histoire en déplaçant le regard vers les villages du Sud et les souvenirs de leurs habitants.

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