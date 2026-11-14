Santé communautaire : l’AUB veut former 100 femmes

L’AUB et la fondation Meem prévoient de former 100 femmes au Liban. Deux certificats, des ressources numériques et un accompagnement professionnel prolongent une initiative lancée en 2019. Les évaluations décrivent des bénéfices éducatifs, mais aussi des obstacles persistants à l’accès aux soins.

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L’Université américaine de Beyrouth veut former 100 femmes supplémentaires à la santé communautaire au Liban. Son Institut de santé mondiale a annoncé le 11 novembre 2026 un partenariat avec la fondation Meem, établie aux Émirats arabes unis. Signé le 6 octobre à Amman, cet accord prolonge la Mobile University for Health, lancée en 2019.

Deux formations et un accompagnement professionnel

Les participantes suivront des certificats consacrés à la santé des femmes et aux maladies non transmissibles. Ces parcours doivent aussi être adaptés à un format numérique. L’université indique que 120 femmes ont déjà obtenu un certificat dans les promotions précédentes.

Une unité dédiée à l’employabilité doit relier les diplômées à des stages, des missions bénévoles et des fonctions rémunérées de santé communautaire. Une plateforme numérique et des ressources pédagogiques accompagneront ce travail. Les emplois restent toutefois un objectif, non un résultat déjà acquis.

La santé communautaire, au plus près des habitants

Le principe est de transmettre des connaissances à des femmes présentes dans les communautés concernées, puis de les aider à partager ces acquis. La formation cherche ainsi à rapprocher l’information sanitaire des lieux de vie et des échanges quotidiens.

Une première évaluation, publiée en mars 2021, décrit une formation menée entre mars et août 2019 auprès de 42 participantes. Le programme associait cours enregistrés, enseignement en présence et exercices pratiques. Un an plus tard, les chercheurs ont interrogé huit femmes formées et organisé une discussion avec neuf membres des communautés.

Les témoignages recueillis faisaient état de connaissances mieux comprises, d’informations transmises aux proches et d’orientations vers des services de santé. Ils signalaient aussi une difficulté essentielle : connaître un service ne suffit pas à pouvoir le consulter. Le coût, la distance et le manque de spécialistes continuaient de freiner l’accès aux soins. Une formation ne supprime pas ces obstacles matériels.

Apprendre, puis pouvoir transmettre

Une seconde étude, publiée en mai 2024, porte sur le déploiement du programme entre 2019 et 2022, avec 83 diplômées. Elle examine trois domaines : santé des femmes, maladies non transmissibles et soutien psychosocial. Les chercheurs ont réalisé 93 entretiens et 14 discussions de groupe pour suivre les effets de la formation et des échanges organisés après celle-ci.

Cette évaluation relève une progression des connaissances et de la confiance des participantes. Elle montre aussi pourquoi l’accompagnement ne peut s’arrêter à la remise d’un certificat. Certaines femmes avaient besoin de davantage de préparation pour prendre la parole en public ou répondre aux questions. La distance des lieux de rencontre, le bruit et les responsabilités familiales pouvaient gêner les séances.

Les auteurs proposent notamment des rappels de formation, un soutien à la présentation orale et des espaces adaptés aux enfants. Ces mesures concrètes permettent de considérer les contraintes des participantes, et pas seulement le contenu des cours.

Des effets à mesurer sans les surestimer

Ces travaux documentent surtout les perceptions et les expériences des participantes et des habitants. Ils ne démontrent pas une diminution mesurée des maladies à l’échelle de la population. Les équipes reconnaissent aussi un possible biais : des bénéficiaires peuvent souhaiter donner une réponse favorable à l’organisme qui les accompagne.

Pour apprécier le nouveau partenariat, il faudra donc distinguer les inscriptions, les certificats obtenus et les débouchés professionnels effectifs. Le nombre de femmes formées ne mesure, à lui seul, ni le nombre d’emplois créés ni la qualité des soins reçus.

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