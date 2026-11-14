Hongrie : des millions saisis dans l’affaire Seszták

En Hongrie, les enquêteurs ont saisi des milliards de forints, des euros et des dollars dans l’affaire visant l’ancien ministre Miklós Seszták. Les recherches des 12 et 13 novembre ont concerné Budapest et trois comtés. Le KDNP lui demande désormais de rendre son mandat. Sa défense souligne que le communiqué officiel n’attribue pas les espèces à son client. Les soupçons liés aux marchés publics restent soumis à l’enquête et ne constituent pas une condamnation pénale.

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Des espèces enterrées dans des forêts, dissimulées dans des bâtiments et conservées dans un coffre : l’affaire Seszták en Hongrie a pris une nouvelle dimension. Le 13 novembre 2026, l’Office national de recouvrement et de protection des avoirs, le NVVH, a annoncé une importante saisie. Le lendemain, le chef du groupe parlementaire chrétien-démocrate a demandé à l’ancien ministre de rendre son mandat. Sa défense conteste que les sommes retrouvées puissent lui être attribuées.

Deux temporalités doivent être distinguées. Les recherches ont eu lieu les 12 et 13 novembre. Le communiqué officiel a été diffusé vendredi soir, à 20 h 14, heure de Budapest. Les réactions politiques et celles de l’avocat sont intervenues samedi 14 novembre. La découverte est donc antérieure aux appels à la démission qui lui ont donné une nouvelle portée politique.

L’affaire Seszták en Hongrie : trois monnaies saisies

Le NVVH détaille les montants, sans les réduire à une conversion approximative : 5 071 632 000 forints, 2 658 350 euros et 1 257 100 dollars américains. Les opérations ont concerné Budapest ainsi que les comtés de Pest, Békés et Nógrád.

Selon l’office, les enquêteurs ont retrouvé des billets dans plusieurs types de caches. Une partie était enterrée en forêt. D’autres sommes se trouvaient dans des bâtiments agricoles, des entrepôts et un immeuble d’habitation. Les recherches ont également conduit à un coffre de grande valeur installé dans un endroit dissimulé.

Le communiqué indique que les agents ont déposé les espèces au Trésor hongrois le 13 novembre. Il remercie notamment la police, le Bureau national d’enquête, l’administration fiscale et le Trésor pour leur concours. Cette annonce décrit une opération de saisie dans une procédure pénale. Elle ne constitue pas une décision judiciaire établissant à qui appartient chaque somme.

L’avocat conteste l’attribution de l’argent

Cette distinction est au cœur de la réponse de Gábor Papp, l’avocat de Miklós Seszták. Dans une déclaration publiée samedi matin par la presse hongroise, il souligne que le communiqué ne présente pas les espèces comme la propriété de son client. Il annonce seulement des actes d’enquête réalisés dans une affaire qui porte son nom.

L’avocat rappelle que la procédure concerne plusieurs suspects. Il souhaite consulter les documents relatifs aux dernières opérations et précise ne pas encore les avoir à sa disposition. Il invoque aussi le secret professionnel pour ne pas développer certains éléments. Miklós Seszták conteste les infractions qui lui sont reprochées.

La saisie et son contexte procédural sont ainsi documentés par l’autorité compétente. L’origine des fonds, leur destination et leur rattachement individuel restent des questions judiciaires. Présenter ces espèces comme un enrichissement personnel définitivement établi de l’ancien ministre dépasserait les informations publiées.

Des soupçons liés aux marchés publics

Miklós Seszták a été ministre du Développement national de juin 2014 à mai 2018. Le parquet rappelle que son portefeuille comprenait la supervision du gestionnaire du patrimoine de l’État, le MNV, et des responsabilités dans les transports. Le MNV exerçait les droits du propriétaire sur la société de transport Volánbusz.

Dans un communiqué du 22 septembre 2026, le parquet expose ses soupçons. L’ancien ministre et le directeur général du MNV auraient reçu, par un intermédiaire, plus de 11 milliards de forints d’avantages indus entre 2015 et 2018. Les versements allégués seraient liés à des entreprises en relation contractuelle avec Volánbusz.

Le parquet décrit également un volet concernant des chantiers publics. Un groupe de construction aurait proposé de reverser 10 % du prix de chaque contrat au ministre, par un intermédiaire. Il évoque plus d’un milliard de forints d’avantages indus dans ce volet, ainsi qu’environ 270 millions dans des projets de piscines et de gymnases. Il s’agit d’accusations des enquêteurs, non de faits établis par une condamnation.

Le KDNP demande le départ du député

Samedi, Bence Rétvári, chef du groupe parlementaire du Parti populaire démocrate-chrétien, le KDNP, a demandé à Miklós Seszták de rendre son mandat. Le site du parti a relayé cet appel le 14 novembre à 12 h 57, heure locale. Le responsable chrétien-démocrate demande aussi que le député s’explique devant les autorités.

Dans l’après-midi, Csaba Latorcai, vice-président exécutif du KDNP, a annoncé avoir demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire et éthique. Il a également sollicité la suspension de l’adhésion de Miklós Seszták pendant cette procédure. Ces démarches, rapportées par plusieurs organes de presse hongrois, ne doivent pas être confondues avec une démission effective du Parlement ou une exclusion définitivement prononcée.

Les réactions du parti allié au Fidesz s’ajoutent à une procédure déjà engagée depuis plusieurs semaines. Le Parlement avait levé l’immunité de Miklós Seszták le 28 septembre. Un juge avait ordonné sa détention le 30 septembre, puis l’avait prolongée le 28 octobre jusqu’au 30 janvier 2027. La défense avait demandé sa remise en liberté ou une mesure de surveillance dans un logement.

La découverte des espèces alimente désormais à la fois l’enquête et les demandes de retrait politique. À ce stade, les appels du KDNP ne remplacent ni la décision personnelle du député sur son mandat, ni les vérifications judiciaires sur les fonds saisis.

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