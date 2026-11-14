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Prix du moteur au Liban : pourquoi il explose



⚡ Au Liban, le prix du « moteur », le générateur de quartier, a explosé. Pourquoi ?



💸 Le kWh : de 30 244 à 52 840 livres entre février et septembre, soit +75 %

🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d'environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews

⛽ Le bidon de diesel de 20 litres : de 1,4 à 2,7 millions de livres, presque le double

🌍 Guerre régionale, détroit d'Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022

🏛️ Un tarif fixé chaque mois par le ministère de l'Énergie, calé sur le prix du diesel

🔌 Courant de l'État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février



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