À Tyr, des batteries solaires pour le centre Mousan

Le centre Mousan, à Tyr, a reçu des batteries destinées à son alimentation solaire grâce à un don du contingent chinois. L’ambassadeur Chen Chuandong s’est rendu sur place à cette occasion, auprès du président du centre et de représentants locaux. L’aide doit soutenir la continuité des activités éducatives et de réadaptation pour les personnes handicapées. Le communiqué ne précise ni le nombre de batteries, ni leur capacité, ni la valeur du don. L’autonomie supplémentaire apportée par ces équipements reste donc à documenter.

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Le centre Mousan, à Tyr, a reçu un don de batteries destinées à l’énergie solaire, fourni par le contingent chinois. Cette aide vise à soutenir la continuité de ses activités éducatives et de réadaptation auprès des personnes handicapées, selon un communiqué du centre relayé mercredi 4 novembre.

Des batteries solaires pour le centre Mousan

Le président du centre, l’ingénieur Ali Charafeddine, a accueilli l’ambassadeur de Chine, Chen Chuandong, à l’occasion de la remise du don. Des représentants des municipalités de Tyr, de Bourj el-Chemali et de Ramiyé étaient présents, avec des directeurs d’école et des familles d’élèves.

Le centre présente ces batteries comme un appui à la stabilité de l’environnement proposé aux élèves. Le communiqué ne précise toutefois ni le nombre d’équipements, ni leur capacité, ni la valeur du don. Il ne permet donc pas de chiffrer l’autonomie électrique supplémentaire.

Un soutien à la continuité éducative

L’ambassadeur a salué l’expérience de Mousan, actif depuis plus de trente ans dans l’éducation spécialisée et la réadaptation. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre le soutien à ses élèves.

Cette visite ne s’accompagne pas, dans les informations communiquées, de l’annonce d’un financement supplémentaire chiffré. La portée concrète du don devra se mesurer à la continuité des activités du centre et au fonctionnement des équipements reçus.

Crédit photographique

Vue du port de Tyr, photographie d’archives de la photothèque Libnanews. Illustration géographique : cette image ne montre ni le centre Mousan ni les batteries reçues. Photo : François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.

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