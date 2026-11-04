Dakar : Thea Obeid cinquième du 100 m brasse

Thea Obeid a terminé cinquième de la finale du 100 mètres brasse féminin aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Son chrono de 1 minute 12 secondes 53 améliore de 2,14 secondes celui réalisé en séries, où elle avait obtenu le huitième temps cumulé. La Libanaise se classe à 2,20 secondes de la médaille de bronze. Elle figure désormais parmi les engagées du 50 mètres brasse, prévu jeudi 5 novembre, avec une place en finale encore à conquérir.

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Thea Obeid a terminé cinquième de la finale du 100 mètres brasse féminin aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, mardi 3 novembre. La nageuse libanaise a réalisé 1 minute 12 secondes 53, au terme d’une journée durant laquelle elle a nettement amélioré son temps entre les séries et la finale.

La finale réunissait huit nageuses. Obeid a gagné trois places par rapport à son rang dans le classement cumulé des qualifications.

Thea Obeid à Dakar : deux courses, deux chronos

En séries, Obeid avait nagé en 1 minute 14 secondes 67. Elle avait pris la troisième place de sa série, un rang qui ne doit pas être confondu avec le classement cumulé des qualifications. Sur l’ensemble des séries, elle occupait la huitième position, la dernière donnant accès à la finale.

Son temps de 1 minute 12 secondes 53 en finale représente une amélioration de 2,14 secondes par rapport à cette première course. Le gain porte sur ses deux passages du 3 novembre.

La finale a été remportée par la Japonaise Mana Ishikawa en 1 minute 8 secondes 81. La Sud-Africaine Chanel Veldsman a pris la deuxième place en 1 minute 9 secondes 48, devant Wui Kiu Man, de Hong Kong, troisième en 1 minute 10 secondes 33.

Obeid termine ainsi à 2,20 secondes du troisième temps, au pied des quatre premières places de cette finale.

Le 50 mètres brasse prévu le 5 novembre

La prochaine échéance annoncée pour la Libanaise est le 50 mètres brasse féminin, jeudi 5 novembre. Elle figure dans la cinquième série, programmée à 10 h 34 à Dakar, soit 12 h 34 à Beyrouth. La finale est prévue le même jour à 15 h 29 à Dakar, sous réserve de qualification.

Pour rejoindre cette nouvelle finale, elle devra de nouveau se qualifier à partir du classement cumulé des séries.

Le résultat du 3 novembre donne néanmoins un repère concret avant ce prochain rendez-vous : huitième des qualifications, Obeid a terminé cinquième de la course décisive avec un temps sensiblement abaissé. La suite de son parcours à Dakar se mesurera désormais sur la distance la plus courte de la brasse.

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