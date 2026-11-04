Qab Elias ouvre une station de recharge électrique

L’association des commerçants de Qab Elias a annoncé le lancement d’une première station de recharge électrique dans la commune, en partenariat avec MEDCO. L’emplacement a été fourni gratuitement au centre Al-Hawli. Les automobilistes sont invités à retirer leur carte de recharge chez Vetico, à côté de la station, où les modalités d’utilisation sont disponibles. Le communiqué relayé le 3 novembre ne précise toutefois ni les tarifs, ni la puissance, ni les connecteurs ou les horaires d’accès. Ces détails restent à vérifier avant utilisation.

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Qab Elias dispose d’une première station de recharge pour véhicules électriques, selon l’association des commerçants de la localité. Celle-ci a annoncé son lancement avec MEDCO dans un communiqué relayé mardi 3 novembre. L’initiative ajoute un service destiné aux automobilistes dans cette commune de la Bekaa.

La recharge électrique arrive à Qab Elias

Le lancement s’est déroulé en présence de Salah Taleb, président de la municipalité de Qab Elias-Wadi el-Delm et de l’Union des municipalités de la Bekaa centrale. L’association remercie la municipalité et les propriétaires du centre Al-Hawli, qui ont fourni gratuitement l’emplacement destiné à l’installation.

Pour utiliser le service, les automobilistes sont invités à retirer une carte de recharge au magasin Vetico, situé à côté de la station. Les modalités d’utilisation y sont également disponibles, précise l’association.

Des modalités pratiques encore à préciser

Le communiqué ne donne ni le tarif, ni la puissance de recharge, ni les types de connecteurs disponibles. Les horaires d’accès ne sont pas précisés non plus. Ces informations doivent donc être obtenues sur place avant de prévoir une recharge.

Les commerçants présentent cette installation comme un moyen de développer les services locaux et d’accompagner l’évolution des besoins. Leur annonce porte sur la première station de la commune, et non sur une première à l’échelle de la Bekaa ou du Liban.

Crédit photographique

Station de recharge au Royaume-Uni, photographiée le 17 juin 2025. Illustration d’archives : cette photo ne représente pas la station de Qab Elias ni ses équipements. Photo : Pamsimhaho / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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