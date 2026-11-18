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À Zghorta, le suivi de la saison oléicole remet au premier plan une question économique : comment transformer une récolte en revenu durable pour les producteurs ? La tournée du directeur général de l’Agriculture, Louis Lahoud, annoncée le 15 novembre, a relié les champs, les moulins et les marchés locaux. Elle place la qualité et les débouchés dans une même réflexion, sans fournir à ce stade de bilan chiffré de la récolte du district.

Du champ au moulin, plusieurs coûts successifs

Les producteurs rencontrés ont évoqué les charges de main-d’œuvre, de cueillette, de transport, de pressage et de commercialisation. La vente de l’huile intervient ainsi après plusieurs dépenses. Une augmentation du volume récolté ne permet pas, à elle seule, de conclure à une amélioration de la rentabilité : celle-ci dépend aussi du coût de ces opérations et du prix effectivement obtenu.

La tournée comprenait la visite du moulin Willani, à Kfarchakhna. Le parcours de production, de la réception des olives au conditionnement de l’huile, illustre les étapes sur lesquelles peut porter le contrôle. Le compte rendu ministériel ne publie toutefois ni résultats d’analyses de lots ni certification nouvelle pour cet établissement. Une visite officielle n’est pas un label de qualité.

La traçabilité ne remplace pas l’analyse

Le ministère insiste sur les analyses de laboratoire, le suivi des produits et le respect des normes. Ces démarches répondent à des questions différentes. La traçabilité permet de retrouver le parcours d’un lot ; une analyse renseigne sur les caractéristiques du produit testé. Le nom d’un village, la présentation d’une bouteille ou la vente directe ne peuvent tenir lieu de résultat de contrôle.

Pour le consommateur, l’intérêt est de pouvoir relier l’huile achetée à un producteur et à une production identifiables. Pour le professionnel, documenter les étapes réduit les zones d’incertitude lorsqu’un acheteur demande des informations. Cela ne suffit cependant pas à déclarer toute l’huile du district conforme à une catégorie donnée : une telle affirmation exigerait des résultats portant sur les produits concernés.

Des marchés pour rapprocher producteurs et acheteurs

La tournée a également porté sur les débouchés locaux. À Jdeideh-Zghorta, les « marchés du village » ont associé l’union des municipalités du caza, l’Association libanaise pour les études et la formation et l’association Ajyal. Une autre étape concernait le marché des producteurs de Bsebaal. L’objectif annoncé est de faciliter la vente directe et de réduire le nombre d’intermédiaires.

Un circuit plus court peut donner au producteur davantage de prise sur sa commercialisation. Il ne supprime pas pour autant les frais de transport, d’emballage, de présence sur le marché ou de conservation. L’effet sur le revenu doit donc être apprécié sur les ventes réalisées et les dépenses réellement supportées, et non sur la seule ouverture d’un espace de vente.

Ce qui reste à mesurer

La rencontre organisée à Alma avec les agriculteurs a prolongé ces échanges sur la production, la transformation et l’accès aux marchés. Les orientations annoncées dessinent un travail sur l’ensemble de la chaîne. Elles ne constituent pas encore un bilan de résultats.

Les données qui permettraient de l’établir restent absentes du compte rendu : volumes récoltés, coûts par exploitation, prix selon les qualités, résultats des contrôles et ventes réalisées dans les marchés. Sans ces éléments, il serait prématuré d’annoncer une récolte record, une huile de qualité supérieure à l’ensemble des autres régions ou une hausse du revenu agricole. À Zghorta, le lien entre qualité et rémunération constitue un objectif de politique agricole, pas encore une performance mesurée.

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