La Régie annonce la fin de la réception des récoltes de tabac au Sud, y compris dans la région de Rmeich. Elle poursuit également le versement d’aides aux agriculteurs empêchés de planter en 2026. Plus de 3 600 en ont bénéficié selon son bilan. L’achat d’une production livrée et l’aide à une exploitation privée de saison répondent à des situations distinctes. Le communiqué ne fournit ni volume total reçu ni montant individuel uniforme pour les aides.

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La Régie annonce avoir achevé la réception des récoltes de tabac au Sud du Liban. Elle indique parallèlement avoir commencé à verser des aides aux cultivateurs empêchés de planter en 2026. Plus de 3 600 agriculteurs en ont bénéficié, selon son bilan.

Tabac au Sud : une campagne achevée sous contraintes

L’administration de la Régie souligne les difficultés rencontrées dans les localités méridionales. Elle cite en particulier les récoltes de Rmeich et des environs, dans un contexte d’occupation et d’accès difficile aux terres.

La réception des récoltes marque l’achèvement de la campagne d’achat annoncée pour cette région. Elle concerne les cultivateurs qui ont pu produire et livrer du tabac. La Régie affirme avoir travaillé avec eux pour organiser cette opération malgré les conséquences des attaques sur les villages, les parcelles et les cultures.

L’institution met en avant les facilités accordées aux exploitants. Son président-directeur général, Nassif Seklaoui, avait demandé à ses services de les aider à surmonter les difficultés rencontrées pendant la campagne.

Deux formes de soutien à distinguer

L’achat de la récolte et les aides en espèces répondent à deux situations différentes. Dans le premier cas, un agriculteur remet une production à la Régie. Dans le second, le soutien vise un cultivateur qui n’a pas pu planter pendant la saison 2026.

Le bilan de plus de 3 600 bénéficiaires concerne cette seconde catégorie. Il ne mesure donc ni le nombre total de producteurs ayant livré du tabac, ni le volume reçu. Il ne correspond pas davantage au nombre de familles agricoles touchées dans l’ensemble du Sud.

La distinction permet de comprendre la portée de l’annonce : soutenir la commercialisation d’une production existante ne répond pas au même besoin que venir en aide à une exploitation privée de saison.

La distribution des aides se poursuit

La Régie présente les versements comme une opération engagée, dont elle donne un bilan à date. Son communiqué ne fixe pas de montant individuel unique. Les aides concernent les exploitants empêchés de cultiver, tandis que la réception des récoltes du Sud est annoncée comme terminée.

Billets de livres libanaises, photographie d’archives publiée en mai 2020. Illustration monétaire, sans représentation d’un versement actuel. © François el Bacha / Libnanews.

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