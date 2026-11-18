Amazon annonce un investissement supplémentaire de 7 milliards de dollars dans les énergies renouvelables en Inde d’ici 2030. Cette enveloppe doit être distinguée des 4 milliards déjà contractualisés, auxquels se rattachent quatre nouveaux projets éoliens et solaires de 934 MW. Le groupe prévoit un portefeuille indien supérieur à 2 GW une fois les installations opérationnelles. Il ne s’agit ni de capacités déjà mises en service ni de dépenses intégralement réalisées. Son objectif d’intensité carbone ne mesure pas une baisse équivalente des émissions totales.

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Amazon prévoit d’investir 7 milliards de dollars supplémentaires dans les énergies renouvelables en Inde d’ici 2030, selon une annonce publiée le 17 novembre et rapportée par Reuters. Cette enveloppe annoncée s’ajoute à 4 milliards de dollars de projets déjà contractualisés. Elle ne correspond pas à des dépenses déjà réalisées ni à des capacités immédiatement disponibles.

934 MW rattachés aux engagements existants

Le groupe présente parallèlement quatre projets éoliens et solaires totalisant 934 mégawatts. Reuters précise qu’ils relèvent des engagements existants, et non de la nouvelle enveloppe de 7 milliards. Les entreprises indiennes Waaree, ReNew et Sunsure doivent les développer dans les États du Karnataka, du Madhya Pradesh et du Rajasthan.

Le communiqué détaille un parc éolien de 234 MW et un projet hybride solaire-éolien de 200 MW au Karnataka, ainsi que deux projets solaires de 300 MW au Madhya Pradesh et de 200 MW au Rajasthan. Amazon indique avoir sécurisé ces projets au moyen de contrats d’achat d’électricité, ou PPA. Ces contrats ne constituent pas une annonce de mise en service.

Un portefeuille annoncé au-delà de 2 GW

Une fois les installations opérationnelles, Amazon prévoit que son portefeuille indien dépassera 2 gigawatts de capacité. Les 934 MW représentent donc les quatre projets annoncés, pas la totalité de ce portefeuille. Le communiqué ne donne pas de calendrier détaillé de mise en service pour chacun d’eux.

L’annonce intervient alors que l’Inde vise 500 GW de capacité électrique non fossile en 2030, rappelle Reuters. Cette cible nationale ne doit pas être assimilée à la puissance des projets d’Amazon, ni à un engagement d’achat de toute cette électricité par le groupe américain.

Des objectifs à distinguer des résultats

Amazon rattache ces projets à son objectif mondial de réduire de 65 % l’intensité carbone de l’électricité utilisée par ses activités d’ici 2030, par rapport à 2019. Une baisse d’intensité mesure les émissions associées à chaque unité d’électricité consommée. Elle ne signifie pas, à elle seule, une baisse équivalente des émissions totales de l’entreprise.

À ce stade, il faut donc distinguer trois éléments : un investissement supplémentaire envisagé d’ici 2030, des projets déjà contractualisés et leur future production. Les montants annoncés ne permettent pas de conclure que l’ensemble de ces engagements a déjà été financé, construit ou raccordé.

Couverture : Amazon Spheres, Seattle, 21 octobre 2018, Joe Mabel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Photographie entière redimensionnée et titrage Libnanews, composition sous la même licence. Cette archive ne représente pas les projets en Inde.

Sources

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