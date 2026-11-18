L’armée iranienne revendique une attaque de drones contre des installations américaines sur la base Ali al-Salem, au Koweït, à l’aube du 18 novembre. Reuters et Anadolu rapportent cette déclaration à partir des médias iraniens. Elle intervient après l’annonce koweïtienne d’opérations de défense aérienne contre des drones hostiles. Aucun impact sur les équipements cités, bilan humain ou dégât matériel n’a été indépendamment confirmé. Aucune réponse américaine spécifique n’a été retrouvée dans les communications accessibles lors de notre vérification.

19

Lire l'article Stop

L’armée iranienne affirme avoir visé des installations militaires américaines sur la base aérienne Ali al-Salem, au Koweït, à l’aube du mercredi 18 novembre 2026. Cette revendication, rapportée par Reuters et Anadolu à partir des médias iraniens, ne constitue pas une confirmation des impacts annoncés.

Selon le communiqué cité par Anadolu, des drones iraniens auraient pris pour cibles des systèmes de défense antiaérienne Patriot ainsi que des plateformes de lancement de drones et de missiles américains. Reuters rapporte également la désignation de la base Ali al-Salem par l’armée iranienne.

Une revendication distincte de l’alerte koweïtienne

Dans la nuit du 17 au 18 novembre, l’état-major koweïtien avait annoncé que ses défenses aériennes faisaient face à des drones hostiles. Il attribuait les éventuelles détonations aux opérations d’interception et demandait de respecter les consignes officielles de sécurité.

Cette première annonce, déjà rapportée par Libnanews, ne précisait ni la provenance des appareils, ni les sites visés, ni le nombre de drones. Elle ne donnait pas davantage de bilan humain ou matériel. La revendication iranienne apporte donc une affirmation nouvelle sur l’auteur et la cible de l’opération, mais pas une validation indépendante de son déroulement.

Impacts et dégâts non confirmés

À ce stade, nous n’avons pas pu établir indépendamment que les équipements cités ont été atteints. Les éléments consultés ne permettent de confirmer ni victimes, ni destructions, ni interruption des activités de la base. L’absence de bilan vérifié ne signifie pas qu’il n’y a eu aucun dommage.

Nos recherches dans les communications officielles américaines et koweïtiennes accessibles n’ont pas permis de trouver une réponse spécifique à cette revendication. Le site du commandement militaire américain CENTCOM n’était pas accessible lors de cette vérification. Il serait donc abusif d’affirmer que Washington a confirmé ou démenti cette attaque.

Le communiqué iranien original n’a pas pu être consulté directement. L’existence de la revendication est recoupée par les dépêches de Reuters et d’Anadolu ; ses résultats militaires restent non vérifiés.

Sources et précédent article

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews