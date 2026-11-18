Mary Peltola est donnée gagnante par Associated Press dans l’élection sénatoriale d’Alaska, face au républicain sortant Dan S. Sullivan. Le dernier décompte publié lui accorde 50,12 % des suffrages, mais demeure explicitement non officiel. Cette projection porte le camp démocrate à 56 sièges dans le prochain Sénat, contre 44 aux républicains. La certification est visée pour le 25 novembre. Un contentieux autour de la présence d’un homonyme du sénateur reste distinct du résultat électoral et des opérations de dépouillement.

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Associated Press attribue à Mary Peltola la victoire dans l’élection sénatoriale d’Alaska, face au républicain sortant Dan S. Sullivan. Cette projection, annoncée le 17 novembre aux États-Unis et dans la nuit du 18 novembre au Liban, porte à 56 sièges le camp démocrate dans le prochain Sénat, contre 44 aux républicains, selon l’agence. Elle ne vaut pas certification officielle du scrutin.

50,12 % dans le dernier décompte publié

Le relevé de la Division des élections d’Alaska, horodaté du 17 novembre à 17 h 46, heure locale, donne 144 302 voix à Peltola, soit 50,12 %, contre 131 844 à Dan S. Sullivan, soit 45,80 %. L’écart atteint 12 458 suffrages. Le document recense 287 896 votes exprimés pour ce siège et porte toujours la mention « résultats non officiels ».

Deux autres candidats figurent au décompte : Gerald L. Heikes, avec 6 105 voix, et Daniel J. Sullivan Jr., homonyme du sénateur sortant, avec 4 760 voix. Les candidatures inscrites directement par les électeurs totalisent 885 suffrages. Les 401 circonscriptions de dépouillement ont transmis des résultats, mais cette couverture géographique complète ne signifie pas que tous les bulletins ont été définitivement traités.

Une projection distincte de la certification

Dans son explication de la décision, AP indique que le franchissement du seuil de 50 % permet à Peltola de l’emporter sans redistribution des préférences si cette majorité se maintient. L’agence estime aussi qu’elle resterait en position de gagner si le mécanisme de vote préférentiel devait finalement être utilisé. Il s’agit de son analyse électorale, et non d’une proclamation administrative.

La Division des élections annonce le début des opérations de redistribution le 18 novembre pour les courses qui en ont besoin. Elle fixe au 25 novembre la date cible de certification. Alaska Public Media rappelle que les bulletins expédiés depuis l’étranger peuvent encore arriver jusqu’au 18 novembre, dans les délais applicables. Le résultat officiel reste donc à établir.

Un siège supplémentaire, pas une nouvelle majorité découverte

La projection d’Alaska élargit une majorité démocrate déjà acquise dans les projections nationales. Elle concerne le Sénat qui prendra ses fonctions en janvier 2027, pas un changement immédiat de la composition de la chambre en exercice. Ce suivi est distinct de notre point publié pendant le vote du 3 novembre, avant les résultats.

Un contentieux autour des deux Sullivan

La campagne a été marquée par des accusations relatives au recrutement de l’homonyme du sénateur. Peltola a déclaré ne pas avoir eu connaissance des autres candidatures, hormis la sienne et celle du sortant. Ces accusations ne constituent pas une fraude établie.

Selon Alaska Public Media, le ministère américain de la Justice a fait appel du rejet de son recours visant à empêcher une certification dans l’attente d’une enquête sur une éventuelle confusion des électeurs. Le média précise que le gouvernement n’a pas demandé de procédure accélérée. Cette démarche judiciaire doit être distinguée du décompte, de la projection d’AP et de la future certification.

Couverture : portrait de Mary Peltola publié en 2022 par son bureau au Congrès, domaine public, via Wikimedia Commons ; habillage Libnanews. Photographie d’archives, sans lien avec la soirée électorale de 2026.

Sources

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