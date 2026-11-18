Le trafic de l’aéroport de Beyrouth recule d’environ 20 % sur les dix premiers mois de 2026, selon deux publications bancaires. Les arrivées diminuent davantage que les départs. Des écarts entre les séries imposent toutefois de distinguer la tendance commune des totaux détaillés, qui restent à réconcilier avec les autorités.

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Le trafic de l’aéroport international de Beyrouth reste nettement inférieur à son niveau de 2025. Deux publications bancaires situent le nombre de passagers autour de 4,77 millions sur les dix premiers mois de 2026, soit un recul annuel proche de 20 %. Leurs chiffres détaillés divergent cependant, sans remettre en cause cet ordre de grandeur.

Les arrivées plus touchées que les départs

Dans sa publication du 18 novembre, Blominvest annonce 4 764 613 passagers de janvier à octobre, en baisse de 19,92 % sur un an. La ventilation présentée indique 2 361 687 arrivées, en recul de 22,07 %, et 2 401 140 départs, en diminution de 17,69 %. Le transit atteint 3 205 passagers.

Le service de recherche économique de Crédit Libanais, dans une note du 5 novembre, retient pour sa part un cumul d’environ 4,77 millions, en baisse de 19,83 %. Il indique également un recul de 22,07 % des arrivées, mais de 17,56 % des départs. Le constat commun est donc celui d’une contraction plus marquée des entrées que des sorties.

Octobre : un recul annuel moins prononcé

Pour le seul mois d’octobre, Blominvest dénombre 528 645 passagers, soit une diminution de 2,78 % par rapport à octobre 2025. Ce total comprend 253 053 arrivées, 275 252 départs et 340 passagers en transit. La baisse par rapport à septembre atteint 19,18 %.

Ces deux comparaisons ne décrivent pas la même évolution. Le recul mensuel mesure le passage de septembre à octobre ; la variation annuelle compare deux mois d’octobre. Le recul annuel du mois est sensiblement moins prononcé que celui du cumul depuis janvier. Il ne suffit cependant pas à établir un retournement durable : un seul mois ne résume pas la trajectoire de l’année.

Des séries à ne pas fusionner

Un contrôle arithmétique fait apparaître une incohérence dans le cumul de Blominvest : l’addition des arrivées, départs et transits donne 4 766 032, soit 1 419 de plus que le total annoncé. Cet écart représente environ 0,03 % de ce dernier. Il affecte la précision du total, mais pas le constat d’une baisse voisine de 20 %.

Crédit Libanais retient, de son côté, 530 296 passagers pour octobre, contre 528 645 chez Blominvest. Les deux valeurs ne doivent donc pas être mélangées pour reconstruire une série. Aucun relevé officiel détaillé de septembre et octobre 2026 permettant de résoudre ces différences n’a été retrouvé dans les pages statistiques publiques consultées. Les chiffres précis sont ici ceux annoncés par chaque publication, non des valeurs réconciliées.

Un indicateur de trafic, pas de recettes touristiques

La baisse des passagers constitue un indicateur de l’activité aéroportuaire. Elle ne mesure ni un nombre de visiteurs uniques ni, à elle seule, la fréquentation touristique : un aller-retour alimente les arrivées et les départs, et tous les voyageurs ne sont pas des touristes. Ces données ne permettent pas davantage de chiffrer une perte de recettes pour les hôtels, restaurants ou commerces.

Crédit Libanais fait aussi état de 38 998 mouvements d’avions sur les dix premiers mois, en baisse de 15,77 %. La contraction des vols est ainsi moins forte que celle des passagers dans cette publication. Sans détail sur la capacité des appareils et les sièges offerts, cette différence ne permet pas de calculer un taux de remplissage ni la rentabilité des compagnies.

Sources et méthode

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