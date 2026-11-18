Les avoirs de réserve en devises de la Banque du Liban atteignent 11,53 milliards de dollars au 15 novembre 2026. Ils gagnent 64,12 millions sur la première quinzaine. Le bilan distingue ces actifs liquides de l’or et des eurobonds, sans mesurer des réserves nettes ni détailler l’origine de cette hausse.

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Les avoirs de réserve en devises de la Banque du Liban ont progressé de 64,12 millions de dollars pendant la première quinzaine de novembre 2026. Ils atteignent 11,53 milliards de dollars au 15 novembre, contre 11,47 milliards à la fin d’octobre. La hausse s’établit à 0,56 %, selon les montants détaillés du bilan bimensuel.

Cette progression concerne les actifs étrangers liquides et non résidents, hors or. Elle améliore ce poste du bilan, alors que la valeur comptable de l’or recule sur la même période. Le total de l’actif diminue légèrement, à 92,79 milliards de dollars.

BDL : les avoirs en devises augmentent de 0,56 %

Le bilan exprime ses montants en milliers de livres libanaises. Leur conversion au taux de 89 500 livres pour un dollar, indiqué dans le document, donne 11,529 milliards de dollars au 15 novembre. Le montant comparable au 31 octobre atteint 11,465 milliards. La différence représente 64,12 millions de dollars.

Les montants arrondis à deux décimales ne permettent pas de retrouver seuls cette variation précise. Le gain porte sur deux semaines, et non sur un mois complet ou sur une comparaison annuelle.

Poste du bilan 31 octobre 2026 15 novembre 2026 Variation Avoirs de réserve étrangers 11,465 milliards $ 11,529 milliards $ +64,12 millions $ Or 36,800 milliards $ 35,917 milliards $ −883,04 millions $ Total de l’actif 92,856 milliards $ 92,793 milliards $ −62,26 millions $

Les variations proviennent des montants non arrondis. La hausse des avoirs en devises et la baisse de l’or ne résument pas l’ensemble des mouvements : d’autres postes entrent dans le total du bilan.

Des actifs liquides, mais pas un solde net

La définition retenue par la banque centrale isole des actifs étrangers liquides détenus sur des non-résidents. Ce poste renseigne sur un ensemble d’avoirs à l’actif. Il ne déduit pas les engagements de la BDL envers les banques, l’État ou ses autres créanciers.

Les 11,53 milliards ne constituent donc pas des réserves nettes. Ils ne représentent pas davantage une enveloppe librement affectable au remboursement des dépôts bancaires. L’évaluation d’une position nette exige un rapprochement avec les passifs correspondants, selon leur monnaie, leur échéance et leur nature.

Le bilan présente séparément les eurobonds de l’État libanais dans le portefeuille de titres. Leur valeur de marché atteint 1,514 milliard de dollars au 15 novembre. Ces créances sur l’État ne s’ajoutent pas à la ligne des avoirs de réserve étrangers liquides.

L’or suit une évolution distincte

La valeur comptable de l’or passe de 36,80 à 35,92 milliards de dollars entre les deux arrêtés. Le document précise une valorisation au prix de marché. Une variation de cette ligne peut donc refléter celle du cours, sans correspondre à un mouvement équivalent de liquidités.

La baisse de 883,04 millions de dollars ne suffit pas à établir une vente d’or. Le tableau bimensuel ne fournit pas ici de ventilation entre effet de prix et variation de quantité.

La hausse ne révèle pas encore l’origine des flux

Le rapprochement des deux bilans établit l’augmentation des avoirs en devises, mais ne détaille pas les opérations qui l’expliquent. Achats de dollars, règlements, revenus et effets de valorisation ne sont pas ventilés dans cette publication.

La prochaine situation bimensuelle permettra de suivre l’évolution du stock à la fin de novembre. L’identification des flux qui alimentent ce mouvement dépendra d’informations complémentaires de la banque centrale.

Source et illustration

Bilan officiel de la Banque du Liban au 15 novembre 2026. Conversions et variations calculées à partir des montants publiés, au taux indiqué dans le document.

Couverture : façade de la Banque du Liban, archive publiée en mai 2019. © François el Bacha / Libnanews. Photo entière redimensionnée et habillage éditorial.

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