La mobilisation économique de la diaspora suppose de distinguer les transferts destinés aux familles des capitaux investis dans les entreprises. À Saïda, une rencontre entre la Chambre de commerce et IDAL a proposé de recenser les besoins et de sélectionner des projets. L’agence offre également un accompagnement juridique, fiscal et administratif aux porteurs de projets éligibles. Ces services ne constituent pas un financement garanti. Le compte rendu du 21 octobre n’annonce ni fonds spécifique aux expatriés ni engagements chiffrés d’investisseurs.

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Mobiliser la diaspora libanaise pour l’investissement suppose de distinguer deux démarches : aider une famille et financer une entreprise. Les outils d’accompagnement d’IDAL et une initiative annoncée à Saïda illustrent ce passage. Ils ne constituent toutefois ni un fonds destiné aux expatriés, ni la preuve que de nouveaux capitaux ont déjà été engagés.

À Saïda, identifier les projets avant les investisseurs

Le 21 octobre 2026, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Saïda et du Liban-Sud a présenté une rencontre avec IDAL. Mohammad Saleh, président de la Chambre, et Majed Mneimneh, président-directeur général de l’agence, ont discuté de la relance des entreprises affectées.

Mneimneh a proposé un travail commun pour recenser les besoins, cartographier les possibilités d’investissement et sélectionner des projets à promouvoir. Les partenaires recherchés peuvent être libanais, arabes ou internationaux. La démarche ne vise donc pas exclusivement la diaspora.

La répartition envisagée repose sur deux fonctions. La Chambre apporte sa connaissance des entreprises et de leurs priorités. IDAL contribue à présenter les projets et à guider les investisseurs dans les démarches relevant de ses compétences.

Mneimneh a aussi précisé une limite : IDAL ne remplace pas les organismes chargés du financement, de l’indemnisation ou de la reconstruction. Le compte rendu n’annonce ni enveloppe financière ni engagements d’investisseurs. Il décrit une coopération à organiser, pas un programme de crédits déjà ouvert.

Diaspora : l’investissement ne se confond pas avec les transferts

Cette distinction rejoint celle établie par le Programme des Nations unies pour le développement dans son étude de 2023 sur les transferts. Le PNUD sépare les envois des travailleurs expatriés, principalement destinés aux familles, des dépôts de non-résidents, associés à une logique de placement.

L’étude souligne le rôle de protection sociale joué par les transferts après la crise financière de 2019. Pour les ménages bénéficiaires, ils permettent notamment de préserver l’accès aux biens et services essentiels. Leur utilité ne dépend donc pas d’une transformation en capital entrepreneurial.

Le PNUD recommande parallèlement un cadre transparent pour orienter des ressources de la diaspora vers les investissements locaux. Il insiste sur la confiance, l’environnement des affaires et une meilleure mesure des flux. Ces recommandations, publiées en 2023, ne décrivent pas des financements effectivement réalisés en 2026.

Un accompagnement administratif, pas une garantie de financement

La Business Support Unit d’IDAL fournit un point d’entrée aux porteurs de projets. L’agence présente des services d’information, de conseil juridique et fiscal gratuit, ainsi qu’un accompagnement administratif et relatif aux autorisations. Des conseillers externes interviennent en appui de son équipe.

La page consacrée aux bénéficiaires mentionne les jeunes entreprises disposant d’un plan d’affaires dans les technologies, les télécommunications, l’agrotechnologie, les médias numériques et d’autres secteurs productifs. L’accompagnement doit donc être examiné au regard du projet et des conditions applicables, et non du seul statut d’expatrié.

Pour un entrepreneur établi à l’étranger, préparer un projet au Liban et obtenir son financement restent deux étapes distinctes. Une information sur les formalités ne vaut ni validation commerciale, ni engagement de prêt. À Saïda, la prochaine étape annoncée demeure le travail conjoint permettant de passer des besoins des entreprises à une sélection de projets.

Illustration : le Grand Sérail à Beyrouth, le 12 août 2017. Photographie institutionnelle d’archives, sans lien avec la rencontre de Saïda. Photo : Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Original.

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