Le patron de Leumi signale des difficultés de financement à l’étranger pour certains clients israéliens. Ses propos ne démontrent pas un gel général du crédit ni un effet des sanctions britanniques. Londres cible neuf entités précises, tandis que la banque publie un bénéfice trimestriel proche de trois milliards de shekels.

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Hanan Friedman, directeur général de Bank Leumi, a signalé le 17 novembre des difficultés de financement rencontrées par certains clients israéliens pour leurs activités à l’étranger. Son constat intervient au moment où Londres sanctionne des entreprises liées aux colonies de Cisjordanie. Friedman n’a pas attribué ces difficultés aux sanctions.

Leumi accompagne ses clients à l’international

Dans la transcription de la conférence de résultats du troisième trimestre, Friedman décrit des obstacles observés ces dernières semaines chez des clients disposant de filiales ou d’activités importantes hors d’Israël. Ils peinent, selon lui, à obtenir un financement suffisant auprès de banques internationales. Leumi intervient pour les accompagner et y voit aussi un potentiel de croissance.

Ce passage ne nomme ni les établissements étrangers concernés, ni les entreprises clientes, ni les pays, ni les montants refusés. Friedman n’y attribue pas ces difficultés aux sanctions.

Des résultats solides pour Leumi

Le communiqué de résultats du 17 novembre annonce un bénéfice trimestriel proche de trois milliards de shekels, en hausse de 10,6 % sur un an. La rentabilité des fonds propres atteint 16,9 %. Le taux atteint 18,5 % hors taxe spéciale sur les banques.

Le retour aux actionnaires annoncé atteint 1,5 milliard de shekels : 1,2 milliard de dividende en numéraire, le solde en rachats d’actions. Le portefeuille de prêts a progressé de 12,7 % depuis le début de l’année.

Les sanctions britanniques visent des entités précises

Le même jour, le gouvernement britannique a annoncé des mesures contre huit entreprises de construction, de promotion immobilière ou d’architecture liées aux colonies. Tzav 9, accusé d’entraver l’aide à Gaza, est également désigné. Ce paquet, déjà détaillé par Libnanews, n’est pas un embargo général contre les entreprises israéliennes.

La notification officielle énumère notamment Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, Ariel Residential Judea and Samaria, Ami Gvirtzman 2021 Architects et Z.F. Building Company. Elle mentionne un gel d’avoirs et une sanction d’interdiction d’exercice de fonctions d’administrateur. Bank Leumi ne figure pas parmi ces neuf nouvelles désignations.

Londres rattache son annonce aux échéances du projet E1 et à la défense d’une solution à deux États.

La demande de crédit, moteur de croissance

Dans ses réponses aux analystes, Friedman présente l’accompagnement à l’étranger comme un prolongement de la relation avec les clients de Leumi. Il insiste parallèlement sur la demande attendue pour les infrastructures, notamment les centres de données, les centrales électriques et les transports.

Le développement de ces financements explique aussi l’arbitrage entre la rémunération des actionnaires et les capitaux conservés par la banque. Friedman indique que cette répartition est réexaminée chaque trimestre en fonction des besoins de crédit. L’évolution des prêts internationaux constitue ainsi, dans son discours aux investisseurs, à la fois une difficulté pour certains clients et une possibilité d’activité supplémentaire pour Leumi.

Aucune donnée présentée lors de cet échange ne mesure un gel généralisé du crédit aux entreprises israéliennes ou n’établit de lien causal avec les désignations britanniques du 17 novembre.

Illustration : bâtiment Bank Leumi, rue de Jaffa à Jérusalem, 2 octobre 2012, Rimonah Traub / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recadrage et habillage Libnanews sous la même licence. Photographie d’archives.

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