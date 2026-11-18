Les autorités syriennes visent décembre pour reprendre les passages à Arida, après la reconstruction du pont et la modernisation des installations frontalières. Les travaux concernent les bâtiments, les routes, les réseaux et les contrôles douaniers, avec une séparation prévue entre voyageurs et marchandises. Cette échéance reste un objectif soumis aux dernières vérifications techniques et administratives. Elle ne signifie pas que le poste est déjà ouvert, ni qu’une date précise de reprise a été fixée pour tous les véhicules.

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Le poste-frontière d’Arida se prépare à reprendre les passages de voyageurs et de camions en décembre. Les autorités syriennes annoncent l’entrée des travaux dans leur phase finale, après la reconstruction du pont et la modernisation des installations. L’échéance reste subordonnée à l’achèvement des préparatifs.

Arida entre dans les dernières phases du chantier

Mazen Allouche, responsable des relations et de la coopération internationale à l’Autorité générale des frontières et des douanes syriennes, a détaillé le projet le 16 novembre. Les travaux portent sur le pont reliant les deux pays, les bâtiments administratifs et douaniers ainsi que l’accueil des voyageurs.

Les routes intérieures et les espaces de circulation ont également été élargis. Une zone distincte doit accueillir le fret, avec des itinéraires séparés pour les camions et les voitures particulières. Les autorités présentent cette organisation comme un moyen de réduire les encombrements dans le poste.

Des équipements douaniers et des réseaux modernisés

Le programme comprend des appareils de contrôle par rayons X et des procédures de dédouanement électronique. Les services de passeports et d’immigration doivent être reliés à des bases centralisées. L’objectif annoncé est de faciliter les vérifications et le traitement des passages.

Selon les précisions de Mazen Allouche, les derniers travaux comprennent encore le revêtement des routes et des places ainsi que les finitions techniques. Le chantier a aussi porté sur l’eau, l’assainissement, les communications et l’éclairage solaire.

Des espaces de repos, des points de premiers secours et une connexion Internet figurent parmi les équipements annoncés. La coordination avec le côté libanais se poursuit pour préparer le fonctionnement du passage.

Les formalités d’ouverture restent à achever

Le calendrier présenté vise décembre, après les dernières étapes techniques, administratives et de contrôle. Il ne constitue pas l’annonce d’une ouverture immédiate à tous les véhicules.

Le pont avait subi des dommages liés à la montée des eaux du Nahr al-Kabir au début de 2026. Les travaux doivent rétablir une liaison utile aux habitants, aux voyageurs et aux échanges commerciaux entre le nord du Liban et la Syrie. La date précise de reprise reste à fixer.

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