Mort d’Ahmed al-Alwani : le parquet supervise l’enquête

Le procureur général Ahmad Rami al-Hajj supervise l’enquête préliminaire sur la mort d’Ahmed al-Alwani. Selon MTV, le corps de l’ancien député irakien aurait été retrouvé dans un appartement de Tarik Jdidé, à Beyrouth. Al Jadeed rapporte, en citant des sources sécuritaires, une découverte le 9 novembre au soir et une identification le lendemain. L’ancien député aurait été attiré dans l’appartement, selon ces mêmes sources. Ces circonstances ne figurent pas dans la communication judiciaire consultée. L’ambassade irakienne attend le rapport final des services libanais.

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À Beyrouth, le parquet supervise l’enquête préliminaire sur la mort d’Ahmed al-Alwani. Le procureur général Ahmad Rami al-Hajj suit personnellement le dossier. Son bureau de presse l’a indiqué mardi 10 novembre 2026, selon des informations relayées par une agence de presse.

Le parquet supervise l’enquête

La branche des renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI) mène les investigations. Le procureur général près la Cour de cassation en assure directement la supervision.

Selon MTV, le corps de l’ancien député irakien aurait été retrouvé dans un appartement du quartier de Tarik Jdidé, à Beyrouth. La chaîne a publié cette information mardi 10 novembre.

Selon MTV, l’ancien député aurait aussi été étranglé après avoir été attiré dans cet appartement. Les éléments judiciaires consultés ne confirment pas cette version.

Selon des sources sécuritaires citées par Al Jadeed, un corps aurait été découvert la veille au soir, soit le 9 novembre. Son identification comme celui d’Ahmed al-Alwani serait intervenue le 10 novembre.

Al Jadeed rapporte également, sur la foi de ces sources, que l’ancien député aurait été attiré dans l’appartement. Les services de sécurité examineraient des enregistrements de vidéosurveillance pour identifier d’éventuels suspects.

Ces sources estiment que la mort pourrait remonter à plusieurs jours. Cette hypothèse ne fixe pas une date précise du décès. La communication du bureau du procureur consultée ne détaille ni les circonstances de la mort ni la date de découverte. Aucun résultat d’autopsie n’y figure.

L’ambassade attend le rapport final

L’ambassadeur d’Irak au Liban, Mohammad Reda al-Husseini, a aussi indiqué à l’agence de presse irakienne que la justice libanaise avait ouvert une enquête et chargé un juge de la suivre. L’ambassade reste en contact avec les services de sécurité libanais et attend leur rapport final avant d’annoncer les circonstances de la mort.

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