Tirs contre la FINUL près de Wadi Jilou

Des tirs contre la FINUL ont visé une patrouille près de Wadi Jilou, au Sud-Liban, selon la mission. L’incident s’est produit mardi 10 novembre 2026 au soir. La force onusienne fait état d’environ douze coups de feu. Aucun Casque bleu n’a été blessé.
Tirs contre la FINUL : la patrouille a riposté
Dans son communiqué, relayé par une agence de presse, la Force intérimaire des Nations unies au Liban décrit la séquence. Les militaires ont aperçu une lueur à la bouche de l’arme, puis ont riposté. Le tireur a alors cessé le feu, selon la mission.
Le texte ne précise ni l’identité du tireur ni son éventuelle appartenance. Il ne donne pas l’heure exacte de l’incident.
Une enquête demandée au gouvernement libanais
La FINUL rappelle une obligation du droit international : garantir la sécurité du personnel et des biens des Nations unies. Cette obligation s’impose à toutes les parties. Selon elle, les attaques délibérées contre les forces de paix violent la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Elles contreviennent aussi au droit international humanitaire, affirme la mission.
La mission demande au gouvernement libanais d’ouvrir rapidement une enquête pour identifier les responsables. Elle demande qu’ils répondent de leurs actes.
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