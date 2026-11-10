Tirs contre la FINUL près de Wadi Jilou

La FINUL rapporte des tirs contre une patrouille de routine près de Wadi Jilou, au Sud-Liban, mardi 10 novembre 2026 au soir. Elle évoque environ douze coups de feu. Les militaires ont riposté après avoir aperçu la lueur à la bouche de l’arme. Le tireur a cessé le feu. Aucun Casque bleu n’a été blessé. La mission demande au gouvernement libanais une enquête rapide. Son communiqué ne précise ni l’identité du tireur, ni son éventuelle appartenance, ni l’heure exacte de l’incident.

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Des tirs contre la FINUL ont visé une patrouille près de Wadi Jilou, au Sud-Liban, selon la mission. L’incident s’est produit mardi 10 novembre 2026 au soir. La force onusienne fait état d’environ douze coups de feu. Aucun Casque bleu n’a été blessé.

Tirs contre la FINUL : la patrouille a riposté

Dans son communiqué, relayé par une agence de presse, la Force intérimaire des Nations unies au Liban décrit la séquence. Les militaires ont aperçu une lueur à la bouche de l’arme, puis ont riposté. Le tireur a alors cessé le feu, selon la mission.

Le texte ne précise ni l’identité du tireur ni son éventuelle appartenance. Il ne donne pas l’heure exacte de l’incident.

Une enquête demandée au gouvernement libanais

La FINUL rappelle une obligation du droit international : garantir la sécurité du personnel et des biens des Nations unies. Cette obligation s’impose à toutes les parties. Selon elle, les attaques délibérées contre les forces de paix violent la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Elles contreviennent aussi au droit international humanitaire, affirme la mission.

La mission demande au gouvernement libanais d’ouvrir rapidement une enquête pour identifier les responsables. Elle demande qu’ils répondent de leurs actes.

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