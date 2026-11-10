Ormuz : pétrolier touché près d’Oman

Un pétrolier a été atteint par un projectile non identifié près de Lima, à Oman, le 10 novembre. Son équipage est sauf et aucune pollution n’a été signalée, selon l’UKMTO. ADNOC Logistics & Services annonce de son côté qu’un de ses navires a été endommagé dans les eaux territoriales émiraties. L’Iran affirme également que trois pétroliers ont subi des incendies. Aucun lien n’est établi entre ces différents signalements, dont les identités des navires et les circonstances précises restent à éclaircir.

24

Lire l'article Stop

Un pétrolier touché près d’Oman, un navire endommagé dans les eaux émiraties et trois incendies annoncés par l’Iran : plusieurs signalements maritimes ont marqué le mardi 10 novembre 2026. Le centre britannique UKMTO indique que l’équipage du pétrolier atteint près de Lima est sauf. Aucun lien n’est établi entre cet incident, l’annonce d’ADNOC et les affirmations iraniennes.

Un pétrolier touché près d’Oman, sans pollution signalée

Le capitaine du pétrolier a rapporté un impact de projectile non identifié à environ 19 milles nautiques au nord-est de Lima. Cette localité se trouve sur la côte omanaise, près du détroit d’Ormuz. L’UKMTO, chargé de la liaison avec la navigation commerciale, a diffusé une alerte reprise par deux agences de presse.

Selon cette alerte, tous les membres de l’équipage sont sains et saufs. Aucune conséquence environnementale n’a été signalée au moment du compte rendu. Le message ne donne ni le nom du bâtiment ni l’identité de son propriétaire. Il n’attribue pas non plus l’attaque à un acteur précis.

La nature exacte du projectile reste inconnue. Les informations disponibles ne permettent donc pas de conclure à un missile, un drone ou une mine. L’UKMTO appelle les navires présents dans la zone à la prudence et à signaler toute activité suspecte.

ADNOC confirme une attaque dans les eaux émiraties

ADNOC Logistics & Services a publié de son côté une déclaration datée du 10 novembre. L’entreprise affirme qu’un de ses navires a subi des dommages après une attaque survenue cet après-midi-là. Elle situe les faits dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis, dans le Golfe.

Les éléments consultés ne précisent pas le type du navire. Ils ne permettent pas de le présenter comme le pétrolier signalé au large de Lima. Cette annonce concerne bien le 10 novembre et non les attaques contre des bâtiments du groupe rapportées les jours précédents.

Les trois incendies annoncés par l’Iran restent à confirmer

Les Gardiens de la révolution iraniens ont, pour leur part, annoncé deux pétroliers incendiés, puis un troisième incident mardi après-midi. Dans un communiqué relayé par la télévision publique iranienne, leur marine affirme que ce dernier bâtiment a heurté une mine. Elle situe l’explosion et l’incendie dans la partie orientale du détroit.

La déclaration ne fournit ni nom, ni pavillon, ni bilan humain. Elle décrit le passage emprunté comme non autorisé par Téhéran. Cette qualification correspond à la position iranienne ; elle n’établit pas à elle seule le statut juridique de la navigation concernée.

Aucune confirmation indépendante des trois incendies allégués n’accompagne les informations consultées. Il serait donc prématuré d’additionner ces navires aux signalements britannique et émirati. Des affirmations proches avaient déjà circulé les 7 et 8 novembre. Elles doivent rester séparées des communiqués du 10.

Ces annonces surviennent alors que les conditions d’une réouverture d’Ormuz restent au cœur des échanges entre Washington et Téhéran. Mardi, l’Iran maintenait ses exigences, tandis que le Qatar poursuivait sa médiation. Aucun accord annoncé ne garantit encore une reprise normale de la navigation.

Pour le pétrolier signalé près de Lima, l’alerte britannique prévoit une évaluation des dommages à la première lumière du jour. L’étendue des dégâts reste donc à préciser.

Couverture : photographie d’archives Libnanews utilisée à titre d’illustration. Aucun lien établi entre le navire représenté et les incidents du 10 novembre. Habillage éditorial réalisé avec assistance IA à partir de la photographie réelle. Crédit : Archives Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews