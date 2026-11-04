AIPAC : le Michigan expose les limites de l’argent

La victoire d’Abdul El-Sayed au Michigan illustre les limites des dépenses électorales liées à l’AIPAC. Elle ne suffit pourtant pas à mesurer leur effet sur les électeurs. Les comptes fédéraux, les sondages et le changement de méthode annoncé en octobre montrent une organisation puissante, confrontée à un coût politique plus visible. Dons, dépenses indépendantes et lobbying relèvent de mécanismes distincts. Leur influence doit être examinée sans assimiler financement et achat de voix, ni confondre organisation américaine et population juive.

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Le scrutin sénatorial du Michigan met en lumière les limites du soutien de l’AIPAC. Abdul El-Sayed a battu le républicain Mike Rogers, selon une agence de presse américaine, après avoir surmonté une primaire marquée par les dépenses du réseau pro-israélien. Ce résultat ne mesure pas, à lui seul, l’effet du financement. Il prolonge toutefois une difficulté devenue assez visible pour que l’organisation annonce, le 21 octobre, un changement de méthode.

Analyse du 4 novembre 2026. La victoire est annoncée par une agence, et non présentée comme une certification administrative du scrutin.

Un changement de méthode qui préserve les moyens d’action

Le 21 octobre, l’American Israel Public Affairs Committee a annoncé l’abandon des soutiens officiels aux candidats, des contributions directes de son PAC et du fléchage de dons par son intermédiaire. Selon la presse américaine, l’organisation entend continuer à mobiliser les contributions individuelles et maintenir l’activité de son super PAC, United Democracy Project. La porte-parole Deryn Sousa présente cette réorientation comme un changement d’outils au service d’une même mission : renforcer la relation entre les États-Unis et Israël.

La portée politique de cette décision mérite attention. Recommander une contribution à des particuliers, attribuer publiquement un label et payer une campagne publicitaire sont trois manières différentes d’intervenir. Leur efficacité et leur visibilité peuvent diverger. L’annonce ouvre ainsi la possibilité d’une influence financière moins directement associée au nom de l’organisation. C’est une lecture de ses conséquences possibles, pas la preuve d’une intention dissimulée.

Elle ne vaut pas constat de fermeture administrative. Au moment de cette vérification, la FEC affiche encore AIPAC PAC et United Democracy Project comme comités actifs. Des déclarations déposées après une annonce peuvent aussi concerner des opérations antérieures. Confondre réorientation politique, activité comptable et dissolution juridique ferait perdre le fil des faits.

Les montants électoraux ne mesurent pas le lobbying

La fiche de United Democracy Project, comité C00799031, indique 112,8 millions de dollars de recettes et 85,1 millions de décaissements entre le 1er janvier 2025 et le 14 octobre 2026. À l’intérieur de ces décaissements figurent 53,6 millions de dépenses indépendantes, 13,1 millions de contributions à d’autres comités et 18,3 millions de dépenses de fonctionnement. Sa trésorerie finale atteint 56,6 millions. Les 85,1 millions ne peuvent donc pas être présentés comme autant de publicités achetées.

AIPAC PAC, comité C00797670, relève d’un autre dispositif. Sur la même période, sa fiche présente 57,8 millions de dollars de recettes et 56,2 millions de décaissements, dont 53,3 millions classés comme contributions à d’autres comités. Cette rubrique comptable ne prouve pas que chaque dollar provient des seules ressources propres du PAC.

Les contributions individuelles acheminées par un intermédiaire obéissent à des règles particulières. La FEC exige notamment l’identification du donateur d’origine et prévoit une déclaration des recettes et des décaissements lorsque les fonds passent par le compte du comité intermédiaire. Un même dollar peut ainsi apparaître à plusieurs étapes de son parcours. Additionner indistinctement recettes du PAC, dons reçus par les candidats et dépenses des comités bénéficiaires créerait des doubles comptes.

Ces états financiers ont une date d’arrêté, distincte de leur date de consultation. Ils ne représentent pas le coût définitif du cycle. Les avis rapides de dépenses indépendantes, déposés sous 24 ou 48 heures, doivent être rapprochés des déclarations périodiques et de leurs amendements avant toute consolidation. La FEC précise que ses tableaux tirés des rapports réguliers n’intègrent pas ces avis rapides.

Un cadre légal ne supprime pas la question de l’influence

Pour les élections du cycle 2025-2026, la contribution d’un particulier à un candidat est plafonnée à 3 500 dollars par élection. Celle d’un PAC répondant aux conditions de comité multicandidat est limitée à 5 000 dollars par candidat et par élection. Primaire et élection générale constituent des élections distinctes.

Une dépense indépendante paie une communication appelant à élire ou à battre un candidat identifié. Elle ne doit pas être coordonnée avec sa campagne ou un parti et n’est pas soumise à un plafond de montant. Les fonds sont dépensés par l’acteur extérieur, pas remis au candidat. C’est cette distinction qui permet à des super PACs de peser lourdement sur une compétition sans transférer leur budget à la campagne bénéficiaire.

La critique démocratique peut donc porter sur la concentration des moyens, sans imputer une corruption non démontrée. Des ressources concentrées rendent possible une présence publicitaire ou organisationnelle difficile à égaler. Elles peuvent modifier les conditions de la compétition. Pour affirmer qu’elles ont acheté un vote parlementaire, déterminé une politique ou provoqué une défaite, il faudrait des preuves supplémentaires portant sur cette décision précise.

Gaza et Israël dans une opinion plus divisée

L’environnement dans lequel ces moyens sont mobilisés a changé. Une enquête du Pew Research Center réalisée du 23 au 29 mars 2026 auprès de 3 507 adultes mesurait 60 % d’opinions défavorables envers Israël, contre 53 % en 2025 et 42 % en 2022. La proportion atteignait 80 % chez les démocrates et indépendants proches de ce parti, contre 41 % chez leurs équivalents républicains. Ces données concernent Israël, pas l’AIPAC, et ne mesurent pas des intentions de vote.

Un rapport du Chicago Council publié le 5 octobre apporte un repère plus récent, mais son terrain remonte au 10-21 juillet. Parmi 2 156 adultes interrogés, 56 % souhaitaient réduire ou supprimer l’aide militaire américaine à Israël : 21 % la réduire, 35 % l’arrêter. Dans une question distincte, 57 % soutenaient des restrictions empêchant l’utilisation de cette aide dans des opérations israéliennes contre les Palestiniens. La marge d’erreur annoncée pour l’échantillon complet est de 2,2 points.

Cette évolution rend politiquement plus délicate la défense des niveaux actuels d’aide militaire, notamment dans certains électorats démocrates. Elle ne permet pas de calculer combien de voix coûterait une association à l’AIPAC. Une opinion défavorable à un pays, un désaccord sur Gaza et le choix d’un candidat sont des variables différentes. La participation, le pouvoir d’achat et l’offre politique peuvent également peser dans l’arbitrage final.

Le soutien de l’AIPAC à l’épreuve du Michigan

La primaire sénatoriale démocrate du Michigan illustre les limites du levier financier. Abdul El-Sayed a battu Haley Stevens en août. La presse américaine rapporte qu’UDP avait consacré plus de 30 millions de dollars à soutenir Stevens, tout en précisant qu’AIPAC PAC ne lui avait pas attribué de soutien officiel public. La distinction entre dépenses extérieures et label formel reste donc indispensable.

Selon la presse américaine, des alliés de Mike Rogers ont demandé à l’AIPAC de ne pas faire de publicité en sa faveur.

Le 1er novembre, Stevens a ensuite soutenu le républicain Rogers, une rupture rapportée par une agence de presse qui accentue les divisions démocrates. Le fait est établi ; son effet sur le scrutin général n’est pas déduit ici.

Au Missouri, Wesley Bell a au contraire remporté une nouvelle primaire face à Cori Bush, le 4 août 2026, avec un soutien renouvelé de l’AIPAC selon une agence de presse. Ce contre-exemple interdit de présenter l’association à l’organisation comme un handicap universel.

Ce que l’argent peut apporter et ce que les comptes ne disent pas

Une lecture économique doit distinguer les ressources engagées du rendement obtenu. Dépenser davantage permet de financer davantage d’activité ; cela ne garantit pas que le message convaincra. Un soutien très visible peut aussi fournir à l’adversaire un sujet de mobilisation. Les deux mécanismes peuvent coexister dans la même course. Leur importance respective demande une enquête, pas une division du montant dépensé par le nombre de voix.

Le problème de causalité commence dès le choix des bénéficiaires. Une organisation peut soutenir un candidat parce qu’il partage déjà ses positions. Une corrélation entre financement et vote parlementaire ne suffit alors pas à établir que le financement a modifié la position de l’élu. De même, une défaite malgré de fortes dépenses n’indique pas ce qui se serait produit sans elles. Le statut de sortant, les positions sur d’autres sujets, les campagnes adverses et les caractéristiques locales doivent entrer dans l’analyse.

L’AIPAC reste une organisation américaine identifiable, dont les activités peuvent être examinées à travers des comptes, des déclarations et des prises de position. Elle présente sa mission comme le renforcement du partenariat américano-israélien. Elle ne représente pas à elle seule les Juifs américains, l’ensemble des soutiens à Israël ou le gouvernement israélien. Attribuer collectivement ses choix à une population empêcherait précisément d’analyser les responsabilités et les divergences politiques.

La réorientation du 21 octobre conserve plusieurs instruments d’action tout en modifiant l’exposition publique de l’organisation. La question décisive devient celle des conditions dans lesquelles cette puissance produit encore un avantage politique. Les comptes éclairent les moyens ; les résultats électoraux établissent les gagnants ; aucun des deux ne suffit, isolément, à expliquer les motivations des électeurs.

Références

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