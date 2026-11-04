Beyrouth-Damas : des dossiers ouverts, peu d’échéances fixées

La délégation conduite par Tarek Mitri à Damas a rouvert des dossiers administratifs, sociaux et économiques. Les documents, les équivalences de diplômes, les retours et le travail des Syriens au Liban figurent parmi les sujets examinés. Les annonces disponibles ne constituent pas un ensemble d’accords exécutifs aux délais précis. Une réunion bilatérale est attendue à la fin de novembre et une visite de Nawaf Salam reste envisagée. Le suivi devra distinguer les discussions, les décisions publiées et leur application effective.

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La visite du 2 novembre à Damas de la délégation conduite par le vice-président du Conseil, Tarek Mitri, a remis plusieurs dossiers bilatéraux au travail. Elle n’a pas débouché, dans les annonces disponibles au 4 novembre, sur un ensemble d’accords exécutifs assortis d’échéances précises. Entre l’ouverture des discussions et une mesure applicable aux familles, aux travailleurs ou aux entreprises, plusieurs étapes restent donc à franchir.

Les échanges ont porté sur les Syriens présents au Liban et sur les personnes souhaitant rentrer, mais aussi sur les documents administratifs, les études et les relations économiques. La portée de la visite se mesure à cette reprise des dossiers techniques, plutôt qu’à une normalisation présentée comme achevée.

Des documents qui conditionnent la vie quotidienne

Tarek Mitri a indiqué que les entretiens avaient abordé les papiers d’identité, les équivalences de diplômes et la situation des étudiants des deux pays. Ces questions dépassent le seul dossier des retours : elles concernent aussi les Libanais qui étudient en Syrie et les Syriens qui poursuivent leur formation au Liban.

L’enregistrement des enfants syriens nés au Liban fait partie des problèmes administratifs à traiter. Une discussion entre ministres peut ouvrir la voie à une simplification, mais elle ne suffit pas à créer une procédure utilisable au guichet. Les familles ont besoin de savoir quels documents seront acceptés, quelle administration les délivrera et comment les dossiers incomplets seront examinés.

Ces modalités ne doivent pas être déduites d’une intention de coopération. Tant qu’une instruction précise n’est pas annoncée, présenter les démarches comme déjà modifiées risquerait d’induire les intéressés en erreur. Le prochain progrès vérifiable serait donc une règle publiée et mise en œuvre par les services concernés.

Les retours ne se réduisent pas au passage de la frontière

Les entretiens ont également concerné les conditions de retour, le statut des familles et les procédures d’entrée et de sortie. Tarek Mitri a évoqué des personnes qui attendent une amélioration de la situation économique et sociale avant de prendre leur décision. Il a aussi souligné le recul des ressources internationales destinées à aider les Syriens installés dans les pays voisins.

Faciliter un document ou une formalité peut lever un obstacle concret. Cela ne garantit pas, à lui seul, un logement, un revenu ou l’accès aux services après l’arrivée. Les engagements administratifs et les conditions de vie doivent donc être suivis séparément. Une procédure frontalière plus simple n’équivaut pas à la résolution de l’ensemble du dossier.

Le travail des Syriens au Liban figure également parmi les sujets examinés. Là encore, aucun nouveau régime d’emploi ne peut être tenu pour applicable sur la seule base de la visite. Il faudra distinguer les orientations discutées des décisions prises par les autorités compétentes.

Ne pas confondre les dossiers judiciaires

Sur la question des disparus, Tarek Mitri a indiqué que les comités existants poursuivaient leur travail. Il a distingué cette recherche de celle des responsabilités pénales, qui relève d’un cadre séparé et ne figurait pas à l’ordre du jour des entretiens. Cette précision empêche de présenter la visite comme l’annonce d’un résultat judiciaire qui n’a pas été rendu public.

La circulation aux frontières et la coopération sécuritaire restent, elles aussi, des sujets bilatéraux. Mais l’existence de discussions ne démontre ni un accord nouveau sur toutes leurs modalités ni une convergence complète des priorités. Les actes d’application devront préciser les responsabilités de chaque partie.

La prochaine réunion devra préciser la suite

Des pistes ont été évoquées pour faciliter les investissements, les échanges et les déplacements, notamment en réduisant les obstacles administratifs. Aucune convention finale n’a été annoncée dans les éléments disponibles. Ces pistes restent donc des objets de négociation, pas des avantages déjà ouverts aux entreprises.

Une réunion du haut comité bilatéral est attendue à la fin de novembre, tandis qu’une visite de Nawaf Salam est envisagée. Ces perspectives ne constituent pas encore un rendez-vous définitivement fixé. Le suivi devra porter sur les textes adoptés, les services chargés de les appliquer et les délais effectivement annoncés. C’est à cette échelle que les contacts de Damas pourront produire des changements mesurables.

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