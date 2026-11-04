Se loger sans crédit : les besoins encore sans réponse

Les ménages qui ne peuvent pas emprunter restent au centre d’une question encore ouverte : comment accéder à un logement stable sans crédit immobilier ? Le projet de Ronnie Lahoud propose d’élargir les réponses avec la location accessible, les coopératives et la réhabilitation. Ces pistes restent à adopter et à financer. Leur utilité dépendra du coût total pour les familles, de la localisation et de conditions publiées. Le nombre de prêts distribués ne suffira pas à mesurer les progrès pour ceux qui restent hors du crédit.

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Un logement abordable sans crédit reste une question ouverte pour les ménages libanais qui ne peuvent pas emprunter. La reprise envisagée des prêts de l’Établissement public de l’habitat peut soutenir certains acheteurs. Elle ne répond pas directement aux besoins de ceux dont les revenus sont trop faibles ou irréguliers pour supporter des mensualités. La feuille de route proposée par Ronnie Lahoud cherche précisément à élargir les réponses au-delà de la propriété financée par l’emprunt.

Le document, présenté dans les discussions publiques sur le logement, reste à adopter. Il évoque notamment la location accessible, les coopératives et la remise en état des bâtiments. Ces pistes ne constituent pas encore des prestations auxquelles un ménage peut prétendre sur la seule base de leur annonce.

Logement abordable sans crédit : partir du budget réel

Un prêt aide à répartir le prix d’un achat dans le temps. Il suppose cependant une capacité de remboursement. Une famille peut avoir besoin d’un logement stable sans réunir les revenus ou l’apport nécessaires pour acheter.

Le diagnostic présenté par Lahoud met en avant des loyers qui dépassent le repère de 30 % du revenu. Il décrit aussi la pression exercée par les dépenses d’énergie et de services. Ces éléments invitent à regarder le coût total de l’habitation plutôt que le seul loyer affiché.

Ce repère ne permet pas de calculer la part de tous les ménages libanais en difficulté. Le document ne fournit pas ici une enquête nationale donnant leur distribution complète. Il décrit des contraintes auxquelles la politique proposée entend répondre.

La localisation compte également. Un logement moins cher mais éloigné du travail peut augmenter les dépenses de transport. L’accès aux écoles, aux soins et aux services entre aussi dans le budget et l’organisation quotidienne. Déplacer une famille vers la périphérie ne garantit donc pas que sa charge globale diminue.

La location accessible doit reposer sur des conditions claires

La feuille de route inclut le développement d’une offre locative abordable. Cette orientation diffère de la seule aide à l’achat. Elle concerne la possibilité d’occuper durablement un logement sans devoir en devenir propriétaire.

Pour en mesurer l’utilité, il faudrait connaître les loyers proposés, leur évolution et la durée des contrats. Le public visé et les règles de sélection devraient aussi être précisés. Aucun barème national ni procédure nouvelle de candidature n’accompagne les éléments présentés.

Le diagnostic évoque des contrats oraux ou informels et une insécurité résidentielle. Il ne donne pas de taux national d’expulsion vérifié. La question pratique reste celle de relations locatives mieux documentées et de droits plus lisibles pour les occupants comme pour les propriétaires.

Réparer l’existant et mobiliser les communes

La réhabilitation constitue une autre piste. Elle peut concerner des logements occupés ou des biens qui demandent des travaux avant leur remise à disposition. Elle ne doit pas être confondue avec l’annonce d’un chantier ou d’une subvention déjà attribuée.

Le projet propose une coopération avec les municipalités et les organisations locales. Un inventaire des terrains et du parc bâti pourrait aider à identifier les possibilités. Mais la disponibilité d’un bâtiment ne suffit pas à établir qu’il est habitable, juridiquement mobilisable et financièrement accessible.

Les coopératives figurent également parmi les solutions envisagées. Leurs modalités, leurs financements et la participation demandée aux ménages restent à construire dans les programmes futurs. Le document n’annonce pas une formule unique applicable immédiatement à toutes les communes.

Les ménages déplacés ont aussi besoin d’une solution durable

La feuille de route associe l’urgence du relogement à la reconstruction, avec une attention particulière au Sud. Une famille déplacée peut avoir besoin d’une solution temporaire sans savoir quand son logement d’origine redeviendra accessible.

Cette situation ne se traite pas seulement par un crédit immobilier classique. Il faut distinguer l’hébergement immédiat, les réparations et les conditions d’un retour durable. Les propositions actuelles les réunissent dans un même cadre, sans annoncer de financement intégral déjà disponible.

Pour savoir si les ménages sans capacité d’emprunt bénéficieront réellement de la relance, il faudra donc regarder les programmes qui leur seront réservés. Le nombre de prêts distribués ne permettra pas, à lui seul, d’évaluer l’accès au logement de ceux qui restent en dehors du crédit.

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