Al-Alwani : le corps rapatrié, la piste syrienne examinée

Le corps d’Ahmed al-Alwani a quitté Beyrouth pour Bagdad le 14 novembre, selon l’ambassadeur irakien. L’enquête demeure ouverte sur les personnes qui l’ont accompagné avant sa mort. Des informations télévisées évoquent un passage des suspects par Wadi Khaled, sans confirmation judiciaire publique de tout ce parcours. Ce suivi revient sur son arrivée d’Erbil, les derniers contacts avec sa famille, l’identification génétique du corps et les démarches rapportées auprès de la Syrie, en distinguant les déclarations officielles des éléments encore incertains.

14

Lire l'article Stop

Le corps d’Ahmed al-Alwani a quitté Beyrouth pour Bagdad samedi 14 novembre 2026, tandis que l’enquête libanaise reste tournée vers les personnes qui l’ont accompagné avant sa mort. Des informations de télévisions libanaises évoquent leur passage par Wadi Khaled, à la frontière syrienne. Ce trajet présumé ne constitue pas, à ce stade, une conclusion judiciaire publique.

L’ambassadeur d’Irak au Liban, Mohammad Reda al-Husseini, a annoncé le départ du cercueil à 9 h 05 de l’aéroport de Beyrouth. Un avion privé transportait la dépouille, accompagnée de plusieurs membres de la famille. Selon son communiqué, l’ambassade avait achevé les formalités judiciaires et sécuritaires libanaises ainsi que les démarches consulaires. Cette annonce confirme le départ vers Bagdad, et non à elle seule l’heure d’arrivée en Irak.

Al-Alwani : la piste du passage par Wadi Khaled

L’information relayée samedi matin décrit un groupe venu de Syrie par Wadi Khaled, dans le nord du Liban, puis reparti après le meurtre. Une autre chaîne libanaise avait déjà rapporté, vendredi 13 novembre, que deux personnes soupçonnées dans cette affaire auraient emprunté un passage non officiel dans ce secteur pour entrer et sortir du territoire.

Ces récits convergent sur un itinéraire présumé. Ils ne permettent toutefois pas de tenir pour établis l’identité des suspects, leur rôle exact ou leurs éventuels commanditaires. Aucun élément judiciaire public consulté ne confirme l’ensemble de cette reconstitution. Le passage supposé par la Syrie n’établit pas davantage une implication des autorités syriennes.

Les informations concernant la coopération avec Damas appellent la même prudence. Selon des informations télévisées du 13 novembre, les autorités libanaises ont transmis des photographies et des numéros de téléphone pour retrouver deux personnes recherchées. L’objectif serait de les identifier et de les localiser avant une demande formelle de remise au Liban.

Un responsable judiciaire libanais, interrogé vendredi par la presse arabophone, contestait précisément les récits affirmant que leur identité était déjà établie. Il indiquait que Beyrouth avait sollicité l’aide syrienne pour cette identification. Il présentait leur fuite vers la Syrie comme une hypothèse forte, sans annoncer leur arrestation. Aucune remise de suspects au Liban n’est confirmée dans les informations vérifiées pour cet article.

Une dernière soirée reconstituée depuis l’arrivée d’Erbil

Les déclarations irakiennes du 12 novembre permettent de retracer une partie du parcours de l’ancien député. Selon le responsable irakien de la communication sécuritaire Saad Maan, Ahmed al-Alwani est arrivé d’Erbil à Beyrouth le jeudi 5 novembre au soir. Il a quitté l’aéroport en taxi et rejoint un hôtel proche de Raouché.

Moins d’une heure après avoir pris sa chambre, il serait ressorti en expliquant au personnel que des amis venaient le chercher. Saad Maan a rapporté que les employés décrivaient des interlocuteurs parlant avec un accent syrien et une voiture blanche de type Range Rover. Ces témoignages portent sur les personnes vues avec lui, sans suffire à établir leur nationalité ou leur culpabilité.

Selon le même récit, al-Alwani a appelé sa famille à deux reprises. Le dernier échange provenait de l’appartement de Tarik Jdidé, à Beyrouth. Après plusieurs jours sans nouvelles, un proche a contacté l’ambassade le mardi 10 novembre. La représentation diplomatique a alors coordonné les démarches avec les services libanais.

La découverte du corps et la date de la mort ne doivent pas être confondues. Les premiers récits publiés ont divergé sur la chronologie de la découverte. Ils ne permettent pas de fixer avec certitude l’heure du décès. Le parquet général près la Cour de cassation, dirigé par Ahmad Rami al-Hajj, supervise les investigations menées par la branche des renseignements des Forces de sécurité intérieure.

Le propriétaire de l’appartement entendu, l’identité confirmée par l’ADN

Saad Maan a également annoncé le placement en détention préventive du propriétaire libanais de l’appartement. Il l’a présenté comme une mesure conservatoire liée à l’identification des locataires. Cette mesure ne constitue ni une condamnation ni la preuve d’une participation au meurtre.

Le 11 novembre, le fils d’Ahmed al-Alwani est arrivé au Liban à la demande du procureur général. Les autorités ont recueilli son témoignage et prélevé un échantillon destiné à la comparaison génétique. La décomposition du corps avait compliqué une première reconnaissance visuelle par les proches.

Vendredi 13 novembre au soir, l’ambassade irakienne a annoncé avoir reçu la dépouille à la demande de la famille. Elle a confirmé que les analyses ADN correspondaient aux prélèvements effectués sur le fils du défunt. Elle a aussi mentionné un examen par scanner et un rapport du médecin légiste libanais, dont une copie devait être remise aux proches.

L’ambassade a indiqué que ce rapport précisait les causes du décès, sans en exposer les conclusions médicales dans le communiqué consulté. Il serait donc inexact de présenter comme définitivement démontrée une modalité particulière du meurtre. L’hypothèse de l’asphyxie figurait dans les récits médiatiques précédents ; elle ne remplace pas la lecture d’un résultat médico-légal rendu public.

Une affaire suivie entre Beyrouth et Bagdad

Ancien représentant de la province irakienne d’Al-Anbar, Ahmed al-Alwani avait présidé la commission économique du Parlement. Son parcours avait notamment été marqué par son arrestation à Ramadi en décembre 2013 et par plus de onze années de détention. Sa libération avait été annoncée en avril 2025, dans le contexte de l’application de l’amnistie générale.

Cette trajectoire explique la forte résonance de sa mort en Irak. Elle ne permet pas d’en déduire le mobile. Les informations judiciaires rapportées vendredi laissaient encore ouvertes les questions de sa relation avec les suspects et des raisons du meurtre.

L’ambassade irakienne affirme poursuivre la coordination avec les services judiciaires et sécuritaires des deux pays. Le transfert du corps permet désormais aux proches d’organiser les funérailles en Irak. Il ne clôt pas le dossier libanais : l’identification des personnes recherchées, leur éventuelle localisation en Syrie et les conclusions de l’enquête restent attendues.

Illustration : Palais de justice de Beyrouth, photographie d’archive non datée, archives Libnanews. Il ne s’agit pas du lieu de découverte du corps.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews