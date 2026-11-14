Yémen : sanctions reconduites, embargo à renforcer

Le Conseil de sécurité prolonge les sanctions ciblées concernant le Yémen et prépare de nouvelles mesures sur les composants utilisables dans la fabrication d’armes. Adoptée le 12 novembre, la résolution 2837 maintient un consensus sur le dispositif, mais les divergences entre Londres et Moscou demeurent. Le calendrier distingue le renouvellement des restrictions, le mandat des experts et une décision attendue en janvier sur les biens à double usage. Les activités humanitaires et le dialogue politique restent des enjeux explicites.

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Le Conseil de sécurité a prolongé, le 12 novembre 2026, les sanctions ciblées concernant le Yémen. Adoptée par consensus, la résolution 2837 maintient le gel des avoirs et les interdictions de voyage jusqu’au 14 novembre 2027. Elle prépare aussi une nouvelle étape dans le contrôle des composants susceptibles d’alimenter la fabrication d’armes des Houthis. Le vote rassemble les quinze membres, mais leurs explications révèlent des désaccords persistants sur la pression à exercer sur le mouvement et sur la protection des activités civiles.

L’enjeu ne se réduit pas au renouvellement annuel d’un dispositif. Les membres du Conseil cherchent à adapter l’embargo à des chaînes d’approvisionnement qui ne transportent pas uniquement des armes achevées. Des pièces ou des substances utilisées dans l’économie civile peuvent également servir à produire des équipements militaires. Le traitement de ces biens à double usage constitue désormais un chantier explicite, sans que le vote du 12 novembre équivaille à une interdiction générale déjà applicable à tous ces produits.

Sanctions au Yémen : deux calendriers distincts

Les mesures financières et les restrictions de déplacement visent des personnes et des entités désignées. Elles ne constituent pas un embargo commercial général contre la population yéménite. Leur renouvellement pour douze mois assure la continuité du régime établi par la résolution 2140 de 2014. L’embargo ciblé sur les armes, issu de la résolution 2216 adoptée en avril 2015, relève d’un cadre distinct, sans échéance annuelle comparable.

Le mandat du groupe d’experts chargé d’assister le comité des sanctions est prolongé jusqu’au 15 décembre 2027. Cette date ne doit pas être confondue avec celle du 14 novembre, retenue pour les mesures ciblées. Le groupe contribue à documenter leur application et les circuits qui permettent de les contourner. Son maintien fournit au comité un travail de suivi qui dépasse le moment du vote.

Le Conseil demande également que le groupe compte six membres, avec une compétence dédiée à la sécurité maritime. Cette évolution répond à la place des routes maritimes dans les approvisionnements militaires et aux menaces contre la navigation. Elle renforce un outil d’enquête et de surveillance, sans créer une nouvelle force navale des Nations unies.

Les composants à double usage, prochain point de négociation

Le Conseil entend décider, d’ici au 11 janvier 2027, des mesures appropriées concernant certains composants et précurseurs chimiques recensés par les experts. Le travail doit porter sur leur fourniture, leur vente, leur transfert ou leur détournement au bénéfice des personnes et entités désignées. Cette échéance ouvre une négociation supplémentaire : elle ne signifie pas qu’une liste définitive de produits interdits a déjà été arrêtée.

La représentante britannique Sarah MacIntosh a confirmé cette distinction dans son explication de vote. Londres, qui a conduit les négociations, souhaite travailler avec les autres membres à une liste de biens concernés. Elle estime que ces composants soutiennent les capacités locales de production d’armes des Houthis. Pour le Royaume-Uni, adapter les contrôles doit permettre de limiter ces capacités plutôt que de se concentrer exclusivement sur les livraisons d’armes complètes.

La difficulté tient à la nature même de ces produits. Un contrôle fondé sur leur usage militaire possible exige d’identifier les destinataires et les risques de détournement. Traiter indistinctement tout commerce civil comme un approvisionnement militaire dépasserait la logique ciblée du dispositif. C’est précisément sur cette frontière entre restrictions et activités légitimes que les explications de vote divergent.

Moscou approuve le renouvellement, conteste la méthode

La Russie a voté pour la résolution tout en critiquant son équilibre politique. Anna Evstigneeva a jugé contre-productive une approche qui ferait peser la responsabilité de toute l’escalade sur Ansar Allah, le nom officiel du mouvement houthi. Elle a néanmoins condamné les attaques contre les infrastructures civiles saoudiennes et les obstacles à la liberté de navigation.

Moscou considère que les sanctions doivent faciliter un règlement politique et non servir à punir une partie au conflit. Sa représentante a aussi mis en garde contre des restrictions sur les biens à double usage qui entraveraient les activités commerciales et humanitaires légitimes. Son soutien au texte ne vaut donc pas adhésion à toutes les propositions de durcissement qui pourraient suivre.

Cette position éclaire la portée du consensus. Les membres acceptent de maintenir le cadre commun, mais ne donnent pas tous le même sens à son renforcement. Le vote ne permet pas davantage de présenter les qualifications politiques employées par certaines délégations contre les Houthis comme une désignation nouvelle unanimement décidée par le Conseil.

Le dialogue et les personnels détenus restent au centre

La Somalie, s’exprimant également au nom de la République démocratique du Congo et du Liberia, a soutenu le renouvellement tout en demandant de la retenue à toutes les parties. Les trois États africains ont défendu un règlement inclusif sous l’égide des Nations unies, dans le respect de l’unité et de la souveraineté du Yémen. Ils ont aussi réclamé la libération immédiate et sans condition des personnels onusiens détenus par les Houthis.

Le Royaume-Uni formule la même demande de libération, en l’étendant aux personnels humanitaires, diplomatiques et de la société civile. Dans sa déclaration du 12 novembre, Sarah MacIntosh a également rappelé l’ampleur des besoins humanitaires. Cette préoccupation ne remplace pas les contrôles militaires : elle impose de vérifier que leur mise en œuvre ne bloque pas les secours et les échanges civils autorisés.

La prochaine étape identifiable est désormais le rendez-vous du 11 janvier 2027 sur les composants et précurseurs. Il faudra alors examiner les produits effectivement retenus, les destinataires visés et les modalités d’application. C’est ce texte supplémentaire, et non la seule reconduction annuelle des sanctions, qui précisera la nouvelle portée des restrictions.

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