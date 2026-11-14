Jurf al-Sakhr : l’enquête pétrolière reste ouverte

La commission fédérale irakienne a effectué une première visite à Jurf al-Sakhr le 13 novembre, avant de revenir à Bagdad. Son travail se poursuit, selon le président du conseil de Babil. Deux ordres successifs précisent son mandat et sa composition. Les soupçons de trafic pétrolier ne constituent pas des conclusions judiciaires : d’autres informations et inspections restent attendues. Le rôle des services de sécurité, les conditions d’accès au terrain et la distinction entre accusations et preuves sont au cœur du dossier.

27

Lire l'article Stop

La commission fédérale chargée d’enquêter sur des soupçons de trafic de produits pétroliers à Jurf al-Sakhr, au sud de Bagdad, n’a pas terminé son travail. Après une première visite le vendredi 13 novembre, ses membres sont revenus dans la capitale. D’autres lieux doivent encore être examinés et des informations restent à réunir, a précisé le président du conseil provincial de Babil, Assaad al-Muslimawi. Ce départ ne constitue donc ni la clôture de l’enquête ni la publication de ses conclusions.

Le dossier porte sur une zone également appelée Jurf al-Nasr, au nord de la province de Babil. Le Premier ministre Ali Falah al-Zaidi, commandant en chef des forces armées, a ordonné des investigations sur les informations faisant état de détournements de produits pétroliers. Les documents consultés définissent une mission d’enquête. Ils n’établissent pas, à eux seuls, l’existence du trafic ni la responsabilité pénale d’une organisation ou d’une personne.

À Jurf al-Sakhr, une première inspection et des sites à revoir

Assaad al-Muslimawi a décrit le 13 novembre une première phase de procédures et de collecte d’informations. La commission réunissait plusieurs spécialités et devait poursuivre ses travaux dans les jours suivants. Le responsable provincial a indiqué que certaines parties du secteur contenaient encore des mines et des restes explosifs de guerre. Selon lui, ces risques imposent des précautions lors des déplacements.

Il a également affirmé que la mission s’était déroulée sans opposition ni obstruction. Il s’agit de la version du président du conseil provincial, non d’un constat indépendant sur l’ensemble des sites concernés. Dans le même entretien, il a souligné que plusieurs lieux et rapports restaient à examiner. Ses propos ne permettent donc pas de conclure que tous les accès demandés ont déjà fait l’objet d’une inspection complète.

Le responsable a distingué les compétences fédérales du rôle des autorités de Babil. D’après ses explications, le gouvernement local facilite les déplacements et l’obtention d’informations, mais ne dirige pas les investigations. Cette répartition est importante : le retour de la délégation à Bagdad ne transfère pas la conduite du dossier aux autorités provinciales.

Deux ordres successifs, deux compositions à distinguer

La composition de la commission a donné lieu à des présentations différentes. Deux documents reproduits dans la presse irakienne permettent de retrouver la succession des instructions. Le premier, daté du 11 novembre, s’adresse au général Saad Mohsen Oreibi. Il lui confie la présidence d’une commission réunissant notamment la police fédérale, la police de l’énergie, les services de sécurité et de discipline du Hachd al-Chaabi ainsi que des représentants des organismes de lutte contre la corruption et de renseignement.

Le second ordre, daté du 12 novembre, détaille une composition de onze fonctions. Il place à sa tête le directeur général de la discipline et de la sécurité du Hachd. Le document porte la signature d’Abdel Amir Kamel al-Shammari, directeur du bureau du commandant en chef des forces armées. Les différences entre les deux listes ne doivent pas être effacées en attribuant indistinctement la même présidence aux deux étapes.

La liste du 12 novembre associe le conseiller du Premier ministre Mouayyad al-Saadi, le secrétariat chargé du renseignement et de la sécurité auprès du commandant en chef, les investigations de l’autorité anticorruption et la direction des produits pétroliers représentant le ministère du Pétrole. Elle comprend aussi des responsables de la police fédérale, de l’appareil antiterroriste et de plusieurs directions du ministère de l’Intérieur, dont la police de l’énergie et la police scientifique.

Cette diversité de services correspond à un dossier mêlant contrôles pétroliers, recherches de preuves et sécurité des déplacements. Elle ne donne pas un résultat d’enquête. Le mandat écrit reste celui de vérifier les informations relatives au trafic présumé à Jurf al-Nasr, de prendre les mesures nécessaires et de rendre compte au bureau du commandant en chef.

Une escorte policière, pas un verdict

L’ordre du 12 novembre demande à la police fédérale de préparer un convoi pour protéger les mouvements de la commission. Il fixe un rassemblement au bureau du commandant en chef le lendemain à 9 heures. Cet horaire est celui d’un rendez-vous prévu dans le document : il ne prouve pas que les enquêteurs sont entrés à cette heure précise dans chaque installation.

Le 13 novembre, Saad Maan, responsable de l’information sécuritaire, a confirmé le démarrage des travaux sur le terrain. Il a affirmé qu’aucun parti politique ni faction ne participait à la commission. Cette déclaration doit être lue avec la liste administrative de ses membres, qui mentionne un responsable du Hachd. Elle décrit la position officielle sur la qualité institutionnelle des participants, sans résoudre par elle-même les controverses politiques qui entourent le secteur.

Les accusations de trafic restent ainsi séparées de trois faits documentés : l’ordre d’ouvrir une enquête, la mise en place de sa composition et le début des inspections. La publication d’un rapport, son éventuelle transmission judiciaire et les suites données à ses constatations seraient des étapes distinctes. Au dernier état vérifié, le président du conseil de Babil annonçait encore la poursuite de la collecte d’informations et de nouvelles visites.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews