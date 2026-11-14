Barreau de Beyrouth : quatre sièges à pourvoir

Le barreau de Beyrouth élit quatre membres de son conseil le 15 novembre. Quinze candidats se présentent. Les Forces libanaises, les Kataëb et le Futur soutiennent quatre noms communs, face notamment à Wassim Bou Tayeh et aux autres candidats. Deux membres sortants sollicitent un nouveau mandat de trois années dimanche.

29

Lire l'article Stop

Les avocats du barreau de Beyrouth doivent élire, dimanche 15 novembre 2026, quatre membres de leur conseil pour un mandat de trois ans. Quinze candidats restent en lice. À la veille du scrutin, les Forces libanaises, les Kataëb et le courant du Futur soutiennent les mêmes quatre noms : Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab et Elie Klimos.

Ce regroupement affronte notamment Wassim Bou Tayeh, soutenu par le Courant patriotique libre, ainsi que d’autres candidatures indépendantes. L’assemblée générale se réunit sous la présidence du bâtonnier Imad Martinos. Il s’agit de renouveler une partie du conseil, et non d’élire un nouveau bâtonnier.

Barreau de Beyrouth : quinze candidats pour quatre sièges

Le scrutin était initialement prévu le 1er novembre. La première assemblée n’ayant pas réuni le quorum, l’élection a été reportée au 15 novembre. Quatre mandats arrivent à leur terme : ceux de Labib Harfouche, trésorier de l’ordre, d’Elie Klimos, de Wassim Bou Tayeh et d’Alexandre Najjar. Klimos et Bou Tayeh se représentent.

Les quinze candidatures comprennent aussi Wissam Eid, Soha al-Assaad, Hadi Francis, Adib Zakhour, Hassanein Mourad, Maya Chehab, Mirna Traboulsi, Elias Akl, Elie Kazan, Riyad Chidiac, Maha Zalaqat, Joe Nahoul et Pouzant Bastajian.

Les Forces libanaises, les Kataëb et le Futur se regroupent

Le rapprochement électoral associe les Forces libanaises et les Kataëb au courant du Futur. Les deux premiers partis soutiennent respectivement Riyad Chidiac et Elie Kazan. Maya Chehab bénéficie du soutien du Futur, sans être présentée comme une candidate membre du mouvement. Elie Klimos complète le groupe.

Dans son annonce de soutien, le secteur des avocats du courant du Futur a retenu ces quatre noms.

Cette configuration réunit des formations qui avaient appartenu à l’alliance du 14 Mars. Elle se noue toutefois pour un scrutin professionnel précis. Les candidatures de Chehab et de Klimos ne se confondent pas avec celles des deux représentants partisans, Chidiac et Kazan.

Bou Tayeh et les candidats hors du regroupement

Wassim Bou Tayeh, membre sortant du conseil, porte la candidature soutenue par le Courant patriotique libre. Il se présente donc face au regroupement des trois formations, tout en défendant son propre bilan au sein de l’instance professionnelle.

Wissam Eid se présente hors du groupe Chidiac-Kazan-Chehab-Klimos. Les noms de Soha al-Assaad, Hadi Francis et Maha Zalaqat figurent également parmi les concurrents.

L’assemblée du 15 novembre doit désormais départager ces candidatures et désigner les quatre membres appelés à siéger pour les trois prochaines années.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews