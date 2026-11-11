Alertes à la bombe en Europe : la peur comme arme

Des écoles italiennes, irlandaises et britanniques reçoivent des menaces le 11 novembre, après les alertes aériennes et les évacuations de médias. Les cyberattaques contre les systèmes frigorifiques ajoutent des dégâts physiques à cette série de perturbations. Ce dossier examine leur portée asymétrique et psychologique, distingue les réponses nationales et sépare les attributions officielles des hypothèses. L’Iran est mis en cause par Paris pour une attaque précise d’octobre, mais une coordination générale entre tous ces incidents reste à démontrer.

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Les alertes à la bombe en Europe touchent désormais les salles de classe. Le 11 novembre 2026, des écoles italiennes, irlandaises et britanniques reçoivent des courriels menaçants. Cette vague suit les perturbations aériennes, les évacuations de médias et les sabotages de réfrigérateurs commerciaux. Leur effet commun est visible : interrompre la vie quotidienne et installer l’inquiétude. Leur rattachement à une opération unique, conduite par un même commanditaire, ne l’est pas.

Le rapprochement mérite pourtant mieux qu’un simple catalogue d’incidents. L’Irlande apparaît dans plusieurs séquences : commerces touchés, vols menacés, rédactions évacuées, puis établissements scolaires visés. Le pays accueille deux rendez-vous européens majeurs les 12 et 13 novembre. Les autorités irlandaises évoquent une possible campagne de déstabilisation. Elles distinguent cependant cette appréciation des résultats encore incomplets des enquêtes.

Des alertes à la bombe en Europe jusque dans les écoles

En Italie, la journée du 11 novembre commence par des signalements dans de nombreuses villes. Les premières annonces portent sur environ 300 établissements. Le ministère de l’Éducation fait ensuite état d’environ 6 000 établissements destinataires du message. Ces nombres mesurent des réalités différentes : recevoir un courriel, signaler une menace et évacuer un bâtiment ne sont pas des opérations équivalentes.

Des élèves sortent des classes à Rome, Milan et Bologne, entre autres. À Arezzo, des enfants de l’école primaire Tricca rejoignent le parc Pertini. Les contrôles mobilisent les forces de sécurité et désorganisent la journée des familles. Giorgia Meloni indique qu’aucun danger concret n’a été constaté et convoque une réunion de coordination gouvernementale. Le caractère massif de l’envoi alimente l’hypothèse d’une opération destinée à provoquer des perturbations.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, place ces alertes dans un contexte de menaces hybrides. Il évoque aussi la possibilité d’actes commis par des individus cherchant à semer le trouble. Cette réserve est importante. Une méthode accessible peut être utilisée par un service organisé, un collectif militant ou un imitateur isolé. La répétition du procédé ne permet pas de choisir entre ces hypothèses.

En Irlande, ne pas évacuer automatiquement

La République d’Irlande connaît également une diffusion étendue de messages menaçants ce mercredi. Des établissements de Dublin, Limerick, Galway, Meath et Kildare figurent parmi les destinataires signalés. La Garda décrit une communication générique et juge la menace non crédible. La ministre de l’Éducation, Hildegarde Naughton, relaie l’évaluation policière : les écoles n’ont pas à évacuer sur cette seule base.

Des décisions locales ont toutefois précédé ou accompagné ces consignes. Dans le comté de Meath et à Celbridge, dans le Kildare, des établissements ont fait sortir les élèves. Il serait donc inexact de présenter le pays comme totalement épargné par les évacuations. La différence concerne surtout la doctrine annoncée : évaluer le message avec la police plutôt que transformer chaque réception en fermeture générale.

En Irlande du Nord, territoire britannique distinct de la République d’Irlande, plus de 300 écoles signalent le même courriel. La police nord-irlandaise, le PSNI, traite l’affaire comme un canular. Elle précise que le message provient de l’extérieur du Royaume-Uni. Cette indication décrit une origine d’envoi identifiée dans l’enquête. Elle ne désigne ni une nationalité, ni un service de renseignement, ni un gouvernement.

L’autorité éducative nord-irlandaise relève des similitudes avec une menace d’octobre. Le 19 octobre, la police avait déjà traité comme un canular un envoi visant de nombreux établissements. La récurrence impose un suivi, mais une ressemblance textuelle n’établit pas à elle seule que les deux vagues possèdent les mêmes auteurs. Un message peut circuler, être copié ou servir de modèle.

En Écosse, Police Scotland confirme également des envois massifs à des listes de diffusion. Son évaluation ne retient pas de menace crédible. L’unité spécialisée dans la cybercriminalité et la fraude cherche l’origine des messages avec ses partenaires britanniques et internationaux. Des perturbations locales sont rapportées, notamment sur l’île de Skye. Le maintien ou la reprise des cours reste une décision fondée sur les vérifications locales.

Les avions avaient ouvert une autre séquence

Le 5 novembre, plusieurs liaisons européennes avaient déjà subi des alertes à la bombe. Le vol Aer Lingus EI402, entre Dublin et Rome, avait été dérouté vers la base militaire d’Évreux. Les 151 passagers et six membres d’équipage avaient atterri en sécurité. Des chasseurs français avaient accompagné l’appareil. Le vol Wizz Air entre Milan-Malpensa et Varsovie avait rejoint Vienne au lieu de sa destination initiale.

Un appareil Finnair venu d’Helsinki avait, lui, atteint Rome-Fiumicino sous escorte militaire. D’autres menaces avaient concerné des vols vers la Bulgarie, la République tchèque et la Belgique. Les contrôles n’avaient pas établi la présence d’explosifs dans les appareils évoqués par les bilans de fin de journée. Les déroutements et inspections avaient néanmoins produit des conséquences matérielles immédiates.

Les alertes à la bombe en Europe ne se traduisent donc pas toutes par une fermeture d’aéroport ou un atterrissage ailleurs. Certains avions rejoignent leur destination prévue. D’autres changent de route ou attendent des vérifications. Cette distinction évite de transformer une série grave de perturbations en paralysie générale du transport aérien. Elle rappelle aussi que les réponses dépendent de l’évaluation de chaque situation.

Des messages adressés à des aéroports de Rome et de Sofia se réclamaient de « Male State ». Cette signature ne constitue pas une attribution vérifiée. L’existence d’un mouvement russe portant ce nom ne démontre pas son implication dans ces envois. Elle démontre encore moins une instruction de Moscou. Une revendication peut chercher à attirer l’attention ou à orienter les soupçons vers un autre acteur.

Le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, avait jugé prématuré de conclure à un lien entre les incidents. Cette prudence n’équivaut pas à nier une coordination possible. Elle signifie que les rapprochements opérationnels doivent être établis par les enquêtes, et non uniquement par la proximité des dates ou par le vocabulaire des menaces.

Les rédactions irlandaises visées avant les sommets

Le 6 novembre, la menace s’était déplacée vers plusieurs médias irlandais. RTÉ avait évacué son campus de Donnybrook, à Dublin. Newstalk et les bureaux de l’Independent figuraient aussi parmi les organisations concernées. Des programmes avaient été affectés pendant les contrôles. Les salariés de RTÉ avaient ensuite pu regagner les bâtiments.

Le gouvernement irlandais avait alors décrit une campagne coordonnée de perturbation comme probable. Il indiquait simultanément ne pas savoir qui en était responsable, ni s’il s’agissait d’individus ou d’un effort centralisé. Ces deux éléments doivent rester ensemble. L’appréciation politique d’une menace commune ne remplace pas l’identification des personnes, des infrastructures et des éventuels donneurs d’ordre.

Le calendrier explique l’attention particulière portée à ces alertes. Dublin accueille la Communauté politique européenne le 12 novembre, puis une réunion informelle des dirigeants de l’Union européenne le lendemain. La Garda présente le dispositif prévu comme sa plus grande opération de sécurité. Des perturbations répétées peuvent compliquer cette préparation et accroître la pression sur les services. Le calendrier, à lui seul, ne prouve toutefois pas que les sommets constituent le mobile des auteurs.

Les « frigos » : du numérique aux dégâts physiques

Les réfrigérateurs évoqués dans cette séquence ne sont pas principalement des appareils domestiques. Il s’agit de systèmes commerciaux ou industriels, pilotés par des contrôleurs connectés. Modifier leurs paramètres peut interrompre la conservation des denrées, imposer le retrait de produits et arrêter une activité. Une intrusion informatique peut ainsi produire des pertes physiques sans qu’un saboteur entre dans le magasin.

Deux vagues doivent être distinguées. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, une campagne frappe les contrôleurs de réfrigération de plus de 700 sites français. Paris décrit des destructions de marchandises, des départs de feu et des dommages évalués à plusieurs dizaines de millions d’euros. Le 9 novembre, les autorités françaises attribuent cette opération à l’unité cyberoffensive Shahid Kaveh, liée aux Gardiens de la révolution iraniens.

Cette attribution officielle concerne une attaque déterminée. Elle s’accompagne d’une réponse diplomatique : l’ambassadeur iranien est convoqué le 10 novembre, tandis que Paris annonce vouloir proposer de nouvelles sanctions européennes. Téhéran rejette les accusations françaises. Il faut donc présenter à la fois l’attribution formulée par la France et la contestation iranienne, sans les confondre avec un jugement pénal définitif.

Une nouvelle vague touche des installations européennes dans la nuit du 1er au 2 novembre. Des incidents sont notamment rapportés en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. L’Irlande figure aussi parmi les pays concernés. L’enseigne SuperValu indique que 13 de ses 223 magasins ont subi un incident affectant un modèle particulier de système frigorifique. Des produits frais et surgelés ont été retirés de la vente.

Les ressemblances techniques rendent les comparaisons nécessaires. Elles ne permettent pas d’étendre automatiquement l’attribution française d’octobre à tous les incidents de novembre. Plusieurs attaquants peuvent exploiter des équipements semblables. Des installations exposées ou insuffisamment mises à jour peuvent présenter les mêmes faiblesses dans plusieurs pays, sans relever d’une opération unique.

Le sang : une cible distincte, sans impact sanitaire annoncé

L’Établissement français du sang a confirmé un incident touchant un prestataire d’équipement frigorifique au début de novembre. Trois sites étaient concernés. L’organisme et les autorités sanitaires n’ont pas identifié d’impact sanitaire dans les informations rendues publiques. L’EFS ne déclare aucune perte de produits sanguins. Ce point doit accompagner toute présentation de l’affaire : une attaque contre des installations de conservation ne signifie pas que des produits dangereux ont été transfusés.

Une enquête a été ouverte, selon les informations judiciaires rendues publiques le 10 novembre. À ce stade, aucun lien avec l’Iran n’était établi dans ce dossier. La proximité avec les attaques contre la grande distribution justifie des vérifications. Elle ne justifie pas de fusionner les responsabilités, les victimes ou les conséquences dans un bilan unique.

Une asymétrie réelle, une guerre coordonnée à démontrer

L’asymétrie apparaît d’abord dans le rapport entre les moyens engagés et les coûts imposés. Un courriel peut déclencher une chaîne de vérifications, mobiliser des policiers, interrompre des cours ou modifier un plan de vol. Le destinataire doit tenir compte du risque, même lorsque l’expéditeur n’a placé aucun explosif. L’efficacité de la menace tient précisément à cette obligation de précaution.

Le sabotage frigorifique suit une logique différente. Il exige un accès technique et modifie le fonctionnement d’une installation. Le résultat peut être destructeur. Le canular exploite plutôt une procédure de sécurité et l’incertitude qu’elle doit gérer. Réunir ces deux procédés sous l’expression de guerre hybride éclaire leurs effets possibles. Cela ne démontre pas qu’ils appartiennent à une même chaîne de commandement.

La dimension psychologique se manifeste dans l’anticipation du prochain incident. Une famille peut s’interroger sur l’ouverture de l’école, un voyageur sur son vol, un salarié sur son lieu de travail. La répétition élargit l’inquiétude au-delà des personnes directement touchées. Une société peut subir cette pression même lorsque les contrôles concluent régulièrement à l’absence d’explosif.

Décrire cet effet ne revient pas à affirmer que chaque auteur poursuit un objectif géopolitique. Un canular isolé, une intimidation personnelle et une opération organisée peuvent provoquer des réactions semblables. Pour parler d’une campagne étatique, il faut davantage : des éléments techniques convergents, des responsabilités documentées et, lorsque les autorités la formulent, une attribution dont le périmètre reste précis.

Un cas documenté à Schiphol illustre cette nécessité de distinguer les affaires. Le 5 novembre, un passager de 45 ans a été interpellé pour une fausse alerte qu’il aurait formulée oralement à une porte d’embarquement. Son vol pour Prague est parti avec du retard. La police militaire néerlandaise a confirmé sa libération le lendemain. Aucun lien avec les autres alertes européennes n’était établi dans les informations publiées sur cet épisode.

Les enquêtes doivent donc examiner plusieurs niveaux. Les messages scolaires sont-ils liés entre eux ? Partagent-ils des infrastructures avec ceux adressés aux compagnies aériennes ou aux médias ? Les incidents frigorifiques relèvent-ils des mêmes opérateurs que la campagne française d’octobre ? Répondre à une première question ne règle pas automatiquement les suivantes.

Limiter les perturbations sans banaliser les menaces

Les consignes irlandaises et britanniques montrent une réponse possible à cette pression : centraliser l’évaluation et éviter les évacuations automatiques fondées uniquement sur un message générique. Cette méthode ne demande pas aux écoles d’ignorer une menace. Elle vise à faire dépendre la décision des informations disponibles et du travail policier, plutôt que de la seule volonté de l’expéditeur.

Pour la chaîne du froid, la réponse passe par la protection des accès, les mises à jour et le contrôle des équipements exposés. L’office suisse de la cybersécurité rappelle le 10 novembre que ces systèmes peuvent conserver des aliments, des médicaments et d’autres produits sensibles. Réduire leur exposition et vérifier leur fonctionnement après un incident répond à un risque concret, indépendamment du résultat final de l’attribution.

La communication publique compte également. Dire ce qui a été trouvé, ce qui ne l’a pas été et ce qui reste en cours aide à réduire l’incertitude. Annoncer une alerte comme une explosion évitée, ou une signature de courriel comme une preuve étatique, amplifierait au contraire la confusion. Au 11 novembre, la question centrale reste ouverte : quels liens les enquêtes établiront-elles entre ces opérations, au-delà de leur capacité commune à désorganiser la vie quotidienne ?

Couverture : photographie d’archives du Convitto Nazionale de Reggio de Calabre, mars 2010. Illustration sans lien établi entre cet établissement et les événements relatés. Photo entière conservée. Franc rc / Wikimedia Commons, domaine public ; habillage Libnanews.

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