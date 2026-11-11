Sud-Liban : un drone explose près d’une maison à Baraachit

Un drone israélien a explosé près du balcon d’une maison à Baraachit le 11 novembre, sans blessés signalés selon l’agence officielle. Des explosions sont également rapportées dans le secteur de Deir Sériane. Le point sur les faits établis et les informations encore attribuées.

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Un drone israélien a explosé près du balcon d’une maison en périphérie de Baraachit, dans le district de Bint Jbeil, mercredi 11 novembre 2026. Selon une dépêche de l’Agence nationale d’information reprise par plusieurs médias libanais, aucune blessure n’a été signalée pour cet incident. Ce développement s’ajoute aux frappes rapportées le matin à Qantara et Kfar Tebnit.

À Baraachit, un incident signalé vers midi

L’information sur la maison de Baraachit apparaît notamment dans un bulletin d’Elnashra publié à 12 h 44, heure de Beyrouth, et dans une reprise d’Akhbar al-Yawm. Ces publications décrivent le même événement. Leur succession ne permet pas de compter plusieurs attaques.

L’heure de diffusion ne fixe pas l’heure exacte de l’explosion. Le signalement ne précise ni l’étendue des dégâts à l’habitation ni le type exact de l’appareil. L’absence de blessés rapportée concerne cette explosion, et ne constitue pas un bilan général de la journée au Sud.

Une explosion rapportée entre Deir Sériane et Qousseir

Plus tôt, le correspondant de Lebanon Debate a signalé à 11 h 13 une explosion entre Deir Sériane et Qousseir. Lebanon ON a repris l’information à 11 h 24. Ces signalements ne donnent pas de bilan humain ni de description précise des dommages. Ils restent attribués à leurs sources, sans confirmation officielle directement consultable.

Le chauffeur détenu à Naqoura aurait été relâché

Un autre développement concerne l’homme originaire de Kfar Tebnit détenu mardi à Naqoura. Selon L’Orient-Le Jour, qui cite des sources sécuritaires, il a été relâché mercredi. Il conduisait un camion-citerne chargé de mazout vers Rmeich lors de son arrestation. Aucun communiqué officiel indépendant n’a été retrouvé pour confirmer les circonstances de sa libération.

Les frappes du matin restent distinctes

Les bulletins matinaux de l’agence officielle faisaient état de frappes à Qantara et Kfar Tebnit, d’un missile non explosé à Qantara et de deux engins largués à l’aube entre Zawtar el-Charqiyeh et Zawtar el-Gharbiyeh. Ils ne fournissaient pas de bilan humain. Ces faits sont détaillés dans notre compte rendu du matin.

Ce point rassemble les informations disponibles du 11 novembre, sans établir de bilan consolidé des victimes ou des dégâts. Les développements vérifiés sont suivis dans notre direct sur le Sud-Liban.

Photographie d’archives : Khiam vue depuis Marjayoun, date de prise de vue non établie. Elle ne montre ni Baraachit ni les événements du 11 novembre. © François el Bacha / Libnanews.

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