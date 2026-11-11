Déchets au Liban : une usine ne suffit pas à faire une filière

Construire une installation ne garantit pas le traitement effectif des déchets. Collecte, tri, entretien, financement et débouchés conditionnent toute la chaîne. Ce décryptage distingue volumes produits, capacités annoncées et résultats vérifiables, puis explique les informations nécessaires pour évaluer une filière sans attribuer aux usines des performances qui restent non documentées.

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Le débat libanais sur les déchets se concentre souvent sur les installations : construire une usine, remettre un centre en service, trouver un site d’enfouissement. Le dossier repris par Al Liwa le 11 novembre, attribué à Al Jazeera, souligne pourtant une difficulté plus large. Entre la poubelle du ménage et le devenir des matières, chaque étape dépend des précédentes et des suivantes.

Saïda fournit dans ce dossier un point de départ pour discuter du fonctionnement de la chaîne. Mais un diagnostic chiffré de son installation demanderait des données récentes de réception, de traitement et de rejets. Une capacité théorique ne permet pas, à elle seule, de savoir quelle quantité est effectivement valorisée.

Trois quantités à ne pas confondre

La quantité de déchets produite décrit ce que les ménages et les activités génèrent. La quantité collectée mesure ce qui entre dans le service. La quantité traitée selon une filière définie correspond à une étape supplémentaire. Les trois chiffres peuvent différer fortement sans qu’aucun soit nécessairement faux.

Les 6 200 tonnes par jour mentionnées dans le dossier de presse désignent une estimation des déchets produits, pas un volume dont le traitement serait démontré. Faute de bilan primaire récent permettant de vérifier sa méthode et son périmètre, ce chiffre ne peut servir à calculer un taux national de performance.

La même prudence vaut pour une usine annoncée à plusieurs centaines de tonnes quotidiennes. Il faut savoir si la capacité suppose un fonctionnement continu, un certain type de déchets et une maintenance régulière. Les arrêts, les refus d’entrée et la composition des apports modifient le résultat réel.

Le tri commence avant la machine

Lorsque matières organiques, emballages et déchets particuliers sont mélangés, leur séparation devient plus difficile. La qualité du matériau récupéré importe autant que sa quantité. Un lot souillé peut ne pas trouver de débouché dans les mêmes conditions qu’une matière correctement séparée.

Un programme de tri à la source ne se réduit donc pas à distribuer des contenants. Il faut organiser une collecte qui conserve les flux séparés, informer les usagers et vérifier ce qui arrive à destination. Si tout est ensuite mélangé dans le même transport, la confiance et l’utilité du geste se dégradent.

Le traitement produit aussi des résidus. Un bilan crédible doit expliquer ce qui est recyclé, ce qui est traité biologiquement, ce qui reste à éliminer et où ces rejets aboutissent. Présenter tous les apports d’une usine comme des déchets valorisés masquerait cette dernière partie de la chaîne.

Un cadre légal et des obligations d’exploitation

La loi 80 de 2018 fournit le cadre de la gestion intégrée des déchets solides. Le ministère de l’Environnement rappelle, dans un communiqué relatif à une circulaire gouvernementale de 2024, les règles concernant collecte, transport, tri, compostage, autres traitements et élimination finale. Cette couverture de toute la chaîne est précisément ce qui distingue une politique de gestion d’un simple inventaire d’ouvrages.

Le ministère présente également une stratégie nationale intégrée sur une page datée du 1er juin 2026. L’existence d’un document stratégique doit être distinguée des financements, marchés et équipements effectivement mis en œuvre. Une date citée par la presse ne suffit pas à établir qu’un nouveau plan a été adopté ou intégralement exécuté ce mois-ci.

Pour apprécier un projet, il faut donc examiner ses responsabilités d’exploitation : qui paie les consommables, entretient les machines, contrôle les rejets et assure la continuité lorsque l’installation s’arrête ? Un investissement initial peut rester improductif si ces dépenses ne sont pas couvertes.

La transparence utile aux habitants

Un tableau de suivi local devrait rapprocher les tonnages entrants, les jours de fonctionnement, les matières sortantes et la destination des refus. Les contrats, les paiements et les contrôles environnementaux apporteraient un second niveau de lecture. Ces données permettraient de discuter des coûts sans confondre prix par tonne reçue et prix par tonne effectivement valorisée.

Le cas de Saïda doit être évalué sur ces éléments, sans attribuer ici une performance ou une faute non documentée. À l’échelle du pays, la question reste concrète : les déchets entrent-ils dans une chaîne financée et contrôlée jusqu’à leur destination finale ? Le nombre d’installations ne donne pas, seul, la réponse.

Décharge de Jdeideh et, au loin, Bourj Hammoud, photographie d’archives de 2019. Cette illustration ne montre pas l’installation de Saïda ni leur état en 2026. Photo entière conservée, habillage éditorial Libnanews. © Libnanews.com.

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