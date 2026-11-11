STILL LIFE : Ieva Saudargaitė Douaihi expose à Beyrouth

Ieva Saudargaitė Douaihi présente STILL LIFE à ISD Studio, à Beyrouth, du 24 novembre 2026 au 9 janvier 2027. Vernissage le 24 novembre, de 16 h à 20 h.

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Communiqué transmis par MIRROS Communications.

STILL LIFE, une exposition d’Ieva Saudargaitė Douaihi, ouvrira ses portes le mardi 24 novembre 2026 à ISD Studio, à Beyrouth. Le vernissage se tiendra de 16 h à 20 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 9 janvier 2027.

Que gardent en mémoire les choses ordinaires ? Que révèlent-elles des vies qui se déroulent autour d’elles ? Réunissant photographie, sculpture, installation et son, STILL LIFE explore la manière dont les objets et les matériaux du quotidien absorbent les pressions, les bouleversements et les transformations de la vie à Beyrouth.

Les objets, témoins de la vie à Beyrouth

L’exposition rassemble un nouvel ensemble d’œuvres élaboré en réponse aux conditions de vie et de création dans la capitale libanaise. À travers les objets, la photographie, la sculpture et l’installation, l’artiste travaille à partir de matériaux et de choses rencontrés au quotidien. Elle les transforme pour faire apparaître les tensions, les histoires et les relations qu’ils recèlent.

Entre espaces domestiques et environnements urbains, STILL LIFE s’intéresse à la façon dont les réalités sociales et politiques plus larges s’inscrivent dans la vie ordinaire. Les objets deviennent ainsi les témoins des circonstances dans lesquelles ils sont fabriqués, utilisés et habités.

Présentée dans l’atelier même de l’artiste, l’exposition interroge également les conditions de la production artistique au Liban. Selon le texte de présentation, l’absence de soutien institutionnel conduit de plus en plus les artistes à créer leurs propres espaces et moyens de présentation.

À propos de l’artiste

Ieva Saudargaitė Douaihi est une artiste transdisciplinaire dont la pratique associe photographie, image en mouvement, sculpture, son et installation. Formée à l’architecture, elle explore l’instabilité comme condition matérielle, temporelle et spatiale, en examinant les relations mouvantes entre l’organique et le construit, le familier et l’étrange.

Ayant grandi entre la Lituanie, les Émirats arabes unis et le Liban, elle est établie à Beyrouth depuis 2007. Elle est la fondatrice de Takeover, un espace de projets porté par une artiste à Beyrouth.

Informations pratiques

Exposition : STILL LIFE, par Ieva Saudargaitė Douaihi.

STILL LIFE, par Ieva Saudargaitė Douaihi. Vernissage : mardi 24 novembre 2026, de 16 h à 20 h.

mardi 24 novembre 2026, de 16 h à 20 h. Dates : du 24 novembre 2026 au 9 janvier 2027.

du 24 novembre 2026 au 9 janvier 2027. Lieu : ISD Studio, rue Achrafieh, Nasra, Beyrouth.

ISD Studio, rue Achrafieh, Nasra, Beyrouth. Horaires : les mardis et jeudis, de 12 h à 17 h, ou sur rendez-vous au +961 3 57 37 42.

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