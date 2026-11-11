Violences au Liban : prévenir au-delà de l’urgence policière

Prévenir les violences au Liban demande de relier protection immédiate, soutien social et accès aux services. Les signalements disponibles ne suffisent pas à établir une tendance nationale. Ce décryptage examine le rôle de l’école, des professionnels et des institutions, sans confondre difficultés économiques, souffrance psychique et responsabilité des actes commis.

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Une intervention policière peut interrompre une agression. Elle ne règle pas, à elle seule, les conditions dans lesquelles des violences se répètent. Les contributions publiées le 11 novembre par Ad Diyar et Al Bina invitent à examiner la prévention sociale, le soutien psychosocial et le rôle des institutions locales. Ces pistes doivent être discutées sans transformer les difficultés économiques en explication automatique de chaque passage à l’acte.

Le premier enjeu reste la sécurité des personnes exposées. La prévention s’ajoute à cette exigence ; elle ne doit pas servir à reporter une mesure de protection ou à demander à une victime de supporter davantage une situation dangereuse.

Les signalements ne sont pas un recensement des violences

Ad Diyar cite, dans un entretien consacré au sujet, deux relevés mensuels de signalements de violences physiques. Comparer septembre 2025 à janvier 2026 ne suffit pas à établir une tendance annuelle. Il faudrait connaître la population suivie, les organismes qui reçoivent les signalements, les définitions utilisées et l’évolution de leur accessibilité.

Une hausse peut traduire davantage de faits, mais aussi une meilleure possibilité de les déclarer. Une baisse peut accompagner une amélioration ou, au contraire, une difficulté à demander de l’aide. Sans série homogène, il serait trompeur de présenter ces deux observations comme la preuve d’une explosion ou d’un recul national.

L’analyse devrait également distinguer faits signalés, victimes, dossiers ouverts et interventions. Plusieurs signalements peuvent concerner une même personne. Un total de dossiers ne se transforme donc pas mécaniquement en nombre d’agressions distinctes.

Un cadre de santé mentale existe

Le ministère de la Santé a lancé une stratégie nationale de santé mentale pour 2024–2030. Ce cadre constitue une référence pour discuter de l’accès aux soins et de leur intégration aux services. Il ne démontre pas que toute personne qui en a besoin dispose déjà d’un accompagnement accessible.

Surtout, souffrance psychique et violence ne doivent pas être confondues. Présenter les personnes ayant besoin de soins comme dangereuses renforcerait leur stigmatisation et pourrait éloigner des services ceux qui cherchent de l’aide. L’évaluation d’un risque concret repose sur une situation et des comportements, pas sur une étiquette.

La prévention peut inclure l’accompagnement des parents, l’apprentissage de réponses non violentes aux conflits et l’orientation vers des professionnels. L’UNICEF décrit au Liban des programmes de soutien psychosocial et de parentalité, ainsi qu’un travail de protection contre les violences. Leur utilité se juge dans la durée et au regard des personnes effectivement atteintes.

L’école et les services locaux comme points d’entrée

Une absence répétée, une rupture soudaine du comportement ou une demande d’aide peuvent amener un professionnel à proposer une orientation. Ces signes ne prouvent pas à eux seuls une violence. Ils justifient une attention adaptée, respectueuse de la confidentialité, plutôt qu’une accusation publique.

Pour que cette orientation fonctionne, l’enseignant, le travailleur social ou le personnel de santé doit savoir vers qui se tourner. Un annuaire, des procédures partagées et un suivi des dossiers peuvent éviter qu’une famille soit renvoyée d’une institution à l’autre. Les ressources et les délais disponibles restent des éléments décisifs.

La médiation demande, elle aussi, des limites. Un désaccord entre personnes capables de discuter librement n’est pas équivalent à une situation de menace, de contrainte ou de violence familiale. Dans ces dernières circonstances, réunir les parties sans évaluation peut exposer davantage la victime. La sécurité et l’accès aux recours doivent primer.

Mesurer ce qui change vraiment

Une politique de prévention devrait suivre la continuité des accompagnements, la possibilité d’obtenir de l’aide et la répétition des faits, plutôt que le seul nombre d’activités organisées. Elle doit aussi distinguer les résultats observés des objectifs annoncés.

Le débat libanais gagne ainsi à dépasser l’alternative entre répression et action sociale. La protection immédiate, l’établissement des responsabilités et la prévention répondent à des étapes différentes. Leur coordination peut être évaluée sans attribuer collectivement les violences aux personnes pauvres, aux réfugiés ou aux personnes souffrant de troubles psychiques.

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