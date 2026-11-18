Grève bancaire annoncée, visite irakienne reportée et exercices à Anfeh : les repères du matin au Liban. Le Koweït et Bahreïn signalent des attaques nocturnes. Equinor fait face à une cyberattaque et l’ONU alerte sur les perturbateurs endocriniens. Les faits vérifiés, leurs limites et les informations utiles pour huit heures.

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Mercredi 18 novembre 2026, édition de 8 heures à Beyrouth. Au Liban, la journée commence avec l’appel à la grève des banques et un changement de calendrier diplomatique : la visite du Premier ministre irakien est reportée. Dans le Golfe, le Koweït et Bahreïn ont annoncé de nouvelles opérations de défense aérienne pendant la nuit. Voici les faits à retenir, les annonces encore incomplètes et les informations pratiques pour ce matin.

Banques : vérifier les services avant de se déplacer

L’Association des banques du Liban maintient, dans son dernier communiqué disponible, l’appel à une grève d’avertissement ce mercredi 18 novembre. Le mouvement doit se répéter les mercredis suivants, sauf nouvelle décision de son conseil d’administration. Aucune suspension de cet appel n’a été repérée lors de la préparation de cette édition.

Le différend concerne notamment le traitement fiscal des écarts de change et des provisions constituées sur les euro-obligations de l’État. L’ABL conteste leur réintégration dans l’assiette imposable et demande une modification du cadre fiscal ou législatif. Il s’agit de sa position dans un litige, et non d’une décision de justice lui donnant raison.

Dans sa réponse du 16 novembre, le ministère des Finances dit maintenir un dialogue technique et rappelle avoir prolongé au 15 décembre le délai de correction des déclarations. Il rejette toutefois le recours à la perturbation des services comme moyen de pression. Cette échéance fiscale ne constitue pas une annonce de suspension de la grève.

Pour les clients, l’annonce d’une grève ne renseigne pas sur chaque service de chaque établissement. La disponibilité des agences, des distributeurs et des virements doit être vérifiée directement auprès de la banque concernée. Avant l’ouverture habituelle des guichets, il serait prématuré de présenter comme constatée une fermeture générale de tous les établissements.

La visite du Premier ministre irakien est reportée

Ali Faleh al-Zaïdi ne doit plus effectuer ce mercredi la visite à Beyrouth annoncée précédemment. L’ambassadeur d’Irak au Liban, Mohammed Reda al-Husseini, a fait savoir mardi soir que le déplacement était reporté jusqu’à nouvel ordre. Aucune nouvelle date n’accompagne cette annonce.

Les informations officielles relayées ne donnent pas de motif précis. Le report ne peut donc être présenté ni comme une annulation définitive, ni comme la preuve d’un différend entre Bagdad et Beyrouth. Les rendez-vous ou projets économiques évoqués dans la perspective de cette visite ne doivent pas être racontés comme des accords déjà conclus.

Autre changement de calendrier, distinct : la présidence du Conseil libanais a annoncé qu’aucune séance du gouvernement ne se tiendrait cette semaine. Nawaf Salam doit quitter le pays jeudi pour un motif familial. L’ancien ordre du jour d’une réunion du 19 novembre ne constitue plus une confirmation de sa tenue.

Aoun : le désarmement par le dialogue reste la ligne affichée

Dans son entretien télévisé de mardi soir, Joseph Aoun a demandé au Hezbollah de remettre ses armes à l’État, en refusant le maintien de deux centres de décision militaire. Le président privilégie néanmoins les contacts et une solution négociée pour éviter un affrontement intérieur.

Il défend parallèlement les négociations pour obtenir le retrait israélien, le retour des déplacés, la reconstruction et la libération des prisonniers. Aucun calendrier précis de retrait n’a été annoncé. Sa proposition d’une vérification internationale du désarmement, sans participation israélienne, reste une position exprimée par le chef de l’État et non un mécanisme déjà adopté. Cette séquence politique ne permet pas d’affirmer qu’un accord avec le Hezbollah est acquis.

À Anfeh, des exercices avec tirs réels dès 9 heures

L’armée a annoncé des exercices navals devant le littoral d’Anfeh, dans le Koura, ce mercredi à partir de 9 heures et jusqu’à leur fin. Ils comprennent des tirs à munitions réelles. Elle demande aux habitants et aux propriétaires de bateaux de pêche de rester à distance de la zone pendant leur déroulement. Il s’agit d’un exercice annoncé, pas d’un signalement de combats sur ce littoral.

Parlement : la commission technologie ne siège pas ce matin

Le calendrier officiel maintient les réunions des commissions des Finances et des Affaires étrangères ce mercredi à 10 h 30, respectivement sur le budget 2027 et les relations libano-syriennes. En revanche, la commission des Technologies de l’information est reportée au jeudi 19 novembre à 11 heures. La notification du 16 novembre remplace l’ancien horaire encore visible plus bas sur la même page.

Golfe : annonces distinctes au Koweït et à Bahreïn

Dans la nuit du 17 au 18 novembre, l’état-major koweïtien a annoncé que ses défenses aériennes faisaient face à des drones hostiles. Il explique que les détonations éventuellement entendues résultent des interceptions et demande de suivre les consignes des autorités. Son annonce ne précise ni l’origine des appareils, ni leur nombre, ni les sites visés.

À Bahreïn, la Force de défense affirme dans un communiqué daté du mercredi 18 novembre avoir repoussé plusieurs attaques aériennes iraniennes. Elle ne fournit pas de décompte des projectiles ou appareils, ni de bilan humain ou matériel. L’attribution à l’Iran et le résultat des interceptions sont ceux annoncés par l’armée bahreïnienne.

Ces deux communications ne doivent pas être fusionnées en un bilan régional unique. Elles ne permettent pas non plus de transposer à cette nuit les déclarations américaines sur l’absence de dégâts lors de l’épisode précédent à Bahreïn. Une absence de bilan publié ne signifie pas qu’un bilan de zéro victime a été établi.

Equinor : production préservée, incident informatique non déclaré clos

Le groupe énergétique norvégien Equinor a indiqué mardi avoir détecté une cyberattaque contre certains de ses systèmes informatiques. Son communiqué affirme que les opérations et la production ne sont pas affectées. L’entreprise dit avoir mobilisé ses équipes et informé les autorités compétentes.

Equinor ne signale aucun indice de vol de données, mais n’annonce pas la fin de l’attaque. Il ne désigne pas non plus de responsable. La continuité de la production doit donc être distinguée du rétablissement complet de la sécurité informatique, qui n’est pas confirmé dans le communiqué consulté ce matin.

Santé et environnement : une nouvelle alerte sur les perturbateurs endocriniens

L’Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations unies pour l’environnement ont publié le 17 novembre leur première grande mise à jour mondiale depuis 2012 sur les substances susceptibles de perturber les hormones. Leur synthèse souligne que l’exposition peut commencer avant la naissance et que les connaissances sur les effets sanitaires et environnementaux se sont élargies.

Les deux organisations insistent sur les mélanges de substances auxquels les personnes et la faune sont exposées, alors que beaucoup de dispositifs réglementaires évaluent encore les produits chimiques séparément. Plus de 350 000 substances et mélanges sont enregistrés pour la production ou l’utilisation dans le monde ; seule une petite fraction a été évaluée pour ses propriétés de perturbation endocrinienne.

Le rapport appelle à mieux tester, surveiller et réduire les expositions problématiques. Il ne constitue ni une nouvelle interdiction mondiale automatiquement applicable, ni un diagnostic individuel : son objectif est d’éclairer les décisions des autorités et des fabricants.

Couverture : Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives de François el Bacha / Libnanews, tous droits réservés. Date de prise de vue non établie. Cette image ne représente pas un événement de ce matin.

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