Amnesty décrit des risques persistants pour des travailleurs migrants en Arabie saoudite. Amazon défend ses contrôles, ses remboursements et ses dispositifs de recours.

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Les remboursements de frais de recrutement et l’amélioration de certains logements n’ont pas supprimé les risques auxquels sont exposés des travailleurs migrants affectés aux entrepôts d’Amazon en Arabie saoudite, estime Amnesty International. Dans un rapport publié le 16 novembre, l’organisation met en cause la dépendance de ces travailleurs envers les sociétés de fourniture de main-d’œuvre. Amazon répond avoir renforcé ses contrôles et ses mécanismes de protection, tout en contestant certaines caractérisations de l’enquête.

Une enquête de suivi, pas un recensement de tous les salariés

Amnesty a interrogé 24 travailleurs originaires d’Inde et du Népal entre septembre 2025 et mars 2026. Ils travaillaient, ou avaient récemment travaillé, dans un entrepôt d’Amazon à Riyad, par l’intermédiaire de trois fournisseurs de main-d’œuvre. Ces sociétés ne sont pas celles qui figuraient dans l’enquête de 2023.

Le rapport précise que l’échantillon n’est pas statistiquement représentatif de l’ensemble des travailleurs sous contrat dans les opérations saoudiennes d’Amazon. Il documente des expériences et des régularités dans les récits, plutôt qu’une proportion nationale de personnes concernées. Les salariés directement employés par Amazon n’ont pas été interrogés dans ce cadre.

Réparer les frais passés ne garantit pas la suite du parcours

Amnesty reconnaît des progrès concernant les frais de recrutement, les conditions d’hébergement et l’accès à des mécanismes de plainte. L’organisation rapporte que plus de 2,45 millions de dollars ont été remboursés à 1 180 travailleurs. Ce chiffre correspond aux réparations engagées depuis les alertes antérieures : il ne désigne pas le nombre de personnes interrogées dans la nouvelle recherche.

Le problème décrit est également celui de l’après-affectation. Plusieurs témoignages font état de périodes sans travail ou sans salaire lorsque la mission dans un entrepôt prend fin, alors que le contrat avec le fournisseur de main-d’œuvre demeure. Selon Amnesty, certains travailleurs se retrouvent dépendants de cette société pour obtenir un autre poste ou organiser leur retour.

L’organisation rapporte aussi des pressions liées aux objectifs de productivité et une crainte des conséquences d’une plainte. Elle considère que l’externalisation de l’emploi, dans le contexte du système de parrainage appelé kafala, entretient ces vulnérabilités. Il s’agit des conclusions de son enquête, et non d’une décision judiciaire visant l’entreprise.

Amazon défend ses mesures et conteste la portée de certains constats

Les réponses d’Amazon des 6 juillet et 13 octobre 2026 figurent en annexe du rapport. L’entreprise demande notamment une ventilation plus précise des difficultés rapportées par les 24 personnes, afin de distinguer les problèmes individuels des tendances générales. Elle rappelle que plusieurs milliers de travailleurs fournis par des prestataires participent à ses opérations saoudiennes.

Amazon conteste l’assimilation systématique d’une fin d’affectation à un licenciement : les personnes restent, selon elle, employées par leur fournisseur. Elle affirme exiger le règlement des salaires et droits dus, la recherche d’une nouvelle affectation et, à défaut, la prise en charge du rapatriement. Elle reconnaît cependant les limites de son suivi lorsque les travailleurs quittent ses opérations.

L’entreprise met également en avant ses audits, l’interdiction des frais de recrutement payés par les travailleurs et un formulaire de plainte accessible sans emploi actif chez Amazon. Elle souligne que les règles saoudiennes de sortie et de retour dans le pays relèvent des autorités, tout en disant imposer à ses prestataires le traitement des demandes et le respect de la mobilité des travailleurs.

Le désaccord porte sur la protection effective

Amnesty recommande à Amazon de réduire sa dépendance aux fournisseurs de main-d’œuvre et de progresser vers l’emploi direct. L’entreprise défend plutôt les améliorations de ses dispositifs de contrôle et de réparation. Le point de friction est concret : que devient un travailleur après la fin de son affectation, et qui vérifie qu’il conserve un revenu, un recours et une possibilité réelle de changer de situation ?

Au moment de la publication du rapport, Amnesty indiquait ne pas avoir reçu de réponse du gouvernement saoudien. Les remboursements déjà effectués constituent une réparation distincte de cette question du suivi : ils peuvent alléger une dette passée sans garantir les conditions futures d’emploi.

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